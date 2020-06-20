20 июня 2020 | Время чтения 5 мин

Жители Курской области внесли неоценимый вклад в Победу над фашистской Германией, пережили оккупацию и за рекордные сроки восстановили разрушенную оккупантами промышленность. С Курской областью связано важнейшее сражение в Великой Отечественной войне и величайшее танковое сражение в истории — битва на Курской дуге.

Марина Каширская, , 00:08 — REGNUM Курская область сделала свой вклад в Победу советского народа над фашистской Германией. В 1980 году Курск наградили орденом Отечественной войны 1-й степени — за мужество, проявленное населением города во время Великой Отечественной войны. Также Курск наряду с Белгородом и Орлом вошёл в число первых городов, получивших звание «Город воинской славы». Звание городу присвоили в 2007 году, а памятник-стела был открыт на территории мемориального комплекса «Курская дуга» в 2010 году. Всего на территории региона насчитывается несколько сотен памятных знаков, мемориалов, памятников и музеев, посвящённых событиям Великой Отечественной войны.

Генерал армии К. К. Рокоссовский и полковник М. Ф. Иоффе у карты минных полей под Понырями. Июль 1943 года

Население

Согласно данным переписи населения 1939 года, в Курской области насчитывались 2 млн 208,6 тысячи человек. По информации краеведов, к началу войны в регионе проживали более трёх миллионов человек. Стоит отметить, что в состав Курской области тогда входили территории, которые сейчас относятся к Орловской, Белгородской и Липецкой областям. После освобождения от оккупации численность жителей региона составляла 1 млн 671,5 тыс. человек. Население сократилось на 537,1 тыс. человек, или на 24,3%.

С первых же дней объявления мобилизации куряне стали активно подавать заявления в военкоматы. Мобилизованы были более 207 тысяч человек. Кроме призванных на службу сейчас в Курскую областную Книгу памяти внесены сведения о партизанах и подпольщиках, бойцах народного ополчения и истребительных батальонов, железнодорожниках.

Во время оккупации были убиты более 18 тысяч мирных жителей и почти десять тысяч военнопленных. 40 тысяч человек угнали в Германию. Звания Героев Советского Союза были удостоены 263 уроженца Курской области, некоторые из них — дважды.

Сержант Сергей Трифонов прощается с родными в селе Казацкое Курской области. 3 августа 1943 года

Экономика

До войны основными направлениями в регионе были лёгкая промышленность и сельское хозяйство. Работало более 300 предприятий, в основном сосредоточенных в Курске и Белгороде. Также Курская область была стратегически важным железнодорожным узлом.

После объявления всеобщей мобилизации в Курске наладили производство 26 наименований различного инвентаря для Красной армии: минометов, мин, снарядов и гранат, а также обмундирования. Были организованы истребительные батальоны для охраны предприятий, народное ополчение и более 400 групп самозащиты для противовоздушной обороны. 20 тысяч горожан начали строить оборонительные сооружения и баррикады. Массовая эвакуация началась в сентябре 1941 года, однако она не была завершена. Вывозилось оборудование крупных заводов. До прихода немецких войск курские железнодорожники успели построить для армии два бронепоезда, не используя при этом специальных чертежей.

Во время оккупации промышленное производство фактически прекратилось. Работали ремонтные мастерские, табачная и чулочная фабрики. Три четверти заводов за время оккупации были разрушены. Продолжала выходить газета «Курские известия», продолжали работу несколько школ. Для предпринимательской деятельности нужно было получать патент.

Строительство оборонительных сооружений на Курской дуге. 1943

Первая бомбардировка произошла в Курске 29 августа 1941 года. До прихода немцев бомбы падали на город почти ежедневно. Оккупация Курской области началась в конце сентября 1941 года. Курск был оставлен врагу 3 ноября 1941 года после ожесточённых боёв. С июня 1942 года начался новый этап оккупации, к середине июля вся область была занята врагами. Оккупация разных населённых пунктов длилась от семи месяцев до почти двух лет. Областной центр был оккупирован более 450 дней. Среди оккупантов были не только немецкие, но и венгерские войска. Регион избавился от оккупантов в августе 1943 года. Последним, в начале сентября, был освобождён Глушковский район.

Советские генералы во главе с К. К. Рокоссовским перед боями на Курской дуге. Июнь 1943 года

Генерал армии Н. Ф. Ватутин перед выездом в войска на Курской дуге. Июль — август 1943 года

Битва на Курской дуге

С Курской областью связано важнейшее сражение в Великой Отечественной войне и величайшее танковое сражение в истории — Курская битва, или битва на Курской дуге. Она началась 5 июля 1943 года с обороны от немецкой наступательной операции «Цитадель». Для обороны были построены траншеи и окопы протяженностью пять тысяч километров. Со стороны Красной армии были собраны силы Центрального и Воронежского фронтов — более 1,3 млн человек.

Оборонительный этап битвы продолжался 19 суток, вражеское наступление было полностью остановлено 10 июля. Немцы в это время бросают силы на прохоровское направление, и столкновение завершается 12 июля крупнейшим танковым сражением под Прохоровкой. Согласно подсчётам историков, в нём участвовало от 1200 до 1500 танков, численный перевес был на стороне советских войск. Победа в Прохоровском сражении была кульминационным моментом Курской оборонительной операции. Советские войска к этому времени начали несколько наступательных операций. От оккупации освободили несколько территорий, включая город Орёл.

В общей сложности сражение на Курской дуге длилось почти 50 суток. Датой его окончания считается 23 августа. После Сталинградской битвы и прорыва блокады Ленинграда в ходе войны наступил перелом, и Курская битва окончательно утвердила перевес сил в пользу Красной армии. Более 100 тысяч человек были удостоены наград за мужество и героизм, проявленные в Курской битве, 231 человек получил звание Героя Советского Союза.

Посильный вклад в победу в Курской битве внесли и рабочие, восстанавливавшие цеха для производства необходимой армии продукции, в том числе техники и обмундирования, а также ремонтировавшие боевые машины. Оставляя Курск, немцы разрушили почти все предприятия. Сельское хозяйство за время оккупации было фактически уничтожено. Однако промышленность начала быстро восстанавливаться. Согласно подсчётам историков, уже в 1943 году приступили к работе почти 40 заводов. К началу 1944 года мотороремонтный и Щигровский механический заводы выпускали одновременно продукцию для фронта и для сельского хозяйства.

Важную роль в ходе войны сыграла железнодорожная инфраструктура Курской области. Героическими усилиями курян уже через месяц после освобождения города было восстановлено железнодорожное сообщение. В связи с этим продолжались фашистские бомбардировки, но железнодорожное сообщение не было прервано. Начальник станции Курск Пётр Шубин за свою работу в эти годы удостоился звания Героя Социалистического Труда, а его подчинённые получили награды. Для обеспечения фронта была также построена железная дорога Ржава — Старый Оскол, которую в тяжёлых условиях возводили тысячи курян. Хотя объёмы производства в несколько раз отставали от довоенных показателей, в 1943 году промышленность перевыполнила государственный план. В дальнейшем возродилась пищевая промышленность, а технологичные производства были не только восстановлены, но и модернизированы. Начали строиться новые заводы.