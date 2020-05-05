5 мая 2020 | Время чтения 1 мин

10 июля 1941 г. началось вражеское наступление в направлении Ленинграда. Постепенно немецкие войска начали сжимать кольцо вокруг города. Железные дороги, которые связывали Ленинград со страной, были перерезаны в конце августа. Сообщение с городом могло осуществляться только по воздуху и через Ладожское озеро.

Анна Наводничая, , 10:00 — REGNUM При разработке плана нападения на СССР немецко-фашистские захватчики одной из своих самых главных задач назвали захват Ленинграда — одного из самых крупных экономических, культурных, политических и научных центров СССР.

Первый поезд, прибывший в блокадный Ленинград по Дороге победы. Финляндский вокзал. 7 февраля 1943 года

10 июля 1941 г. началось вражеское наступление в направлении Ленинграда. Постепенно немецкие войска начали сжимать кольцо вокруг города. Железные дороги, которые связывали Ленинград со страной, были перерезаны в конце августа. Сообщение с городом могло осуществляться только по воздуху и через Ладожское озеро.

Сухопутное сообщение города со страной прекратилось 8 сентября.

С 20 сентября 1941 г. началась голодная блокада города. Во время блокады Ленинграда норма хлеба для военнослужащих на передовой составляла 500 граммов в сутки; для рабочих — 250 граммов; служащие, иждивенцы и воины, не находящиеся на передовой, получали лишь 125 граммов.

Свыше 1 000 000 человек погибло в Ленинграде от фашистских бомб и снарядов, от болезней, холода и голода. Но, страдая, Ленинград стал символом добра, побеждающего зло.

В конце января 1944 г. великий город, улицы и площади которого политы кровью мирных горожан и защитников-героев, был полностью освобожден от блокады.

Звание города-героя присвоено Ленинграду 8 мая 1965 г.