Зоя Емельянова, 21 июня 2020, 00:11 — REGNUM Почти два года территория Орловской области находилась в гитлеровской оккупации. За это время многие населённые пункты были в буквальном смысле стёрты с лица земли: оккупанты сжигали целые деревни, разрушали школы, больницы. Более 80 тыс. мирных жителей — старики, женщины, дети — были жестоко убиты, около 200 тыс. угнаны в немецкое рабство.
Перед Великой Отечественной войной
Орловская область в составе РСФСР была создана в 1937 году. На тот момент в состав региона вошли 25 районов из Курской области, 29 районов из Западной области (территория нынешних Смоленской, Брянской, Калужской и Тверской областей) и пяти районов из Воронежской области.
Таким образом, к началу Великой Отечественной войны в состав Орловской области входили: город Орёл, Болховский, Верховский, Волынский, Должанский, Дросковский, Залегощенский, Знаменский, Измалковский, Колпнянский, Корсаковский, Краснозоренский, Кромский, Ливенский, Моховской, Мценский, Никольский, Новодеревеньковский, Новосильский, Орловский, Покровский, Русско-Бродский, Свердловский, Сосковский, Тельченский и Урицкий районы (из Курской области); Брасовский, Брянский, Гордеевский, Дубровский, Дятьковский, Жиздринский, Жуковский, Карачевский, Клетнянский, Климовский, Клинцовский, Комарический, Красногорский, Людиновский, Мглинский, Навлинский, Новозыбковский, Погарский, Почепский, Рогнединский, Севский, Стародубский, Суземский, Суражский, Трубчевский, Ульяновский, Унечский, Хвастовичский и Шаблыкинский районы (из Западной области); Елецкий, Задонский, Краснинский, Становлянский и Чибисовский районы (из Воронежской области). Всего в состав региона было включено 66 административных районов, 23 города, 22 рабочих поселка и 1264 сельских Совета.
Общее число жителей Орловской области на начало Великой Отечественной войны составляло 3,5 млн человек.
Немцы на Орловщине
Наступление вермахта на Орёл началось 30 сентября 1941 года, и уже 3 октября немцы подошли к городу. На юго-западной окраине Орла, в районе завода «Дормаш» 2-ю танковую армию Гудериана встретили бойцы 146-го отдельного конвойного батальона, дислоцировавшегося в Орле, и десантники 201-й воздушно-десантной бригады (ВДБр) 5-го воздушно-десантного корпуса (ВДК). К моменту высадки десанта аэродром уже был захвачен противником. Силы противника значительно превосходили силы защитников, и спустя несколько часов немцы ворвались в Орёл.
К концу ноября 1941 года враг занял Орловскую область в её современных границах, и если восточные районы вскоре удалось отбить, основная часть области оставалась в руках немцев долгие 22 месяца.
На оккупированной территории региона были созданы комендатуры, а также местные администрации из местных жителей, которые согласились сотрудничать с врагом. В числе первоочередных мер на оккупированных территориях нацисты начали зачистку территорий от коммунистов и комсомольцев — эту обязанность они также возложили на комиссии, куда включали в том числе местных жителей «из числа раскулаченных или обиженных советским правительством».
По свидетельству очевидцев, угрозу нацисты видели не только в коммунистах и комсомольцах, но и в книгах.
«Из читален были изъяты русские книги. Не было в истории русского народа «Полтавы» Пушкина. Нам М. Октан (настоящая фамилия Ильин, главный редактор газеты «Речь») в своей газетеночке (газета «Речь» издавалась оккупационными властями на русском языке) пояснил, что изъята поэма «за чрезмерное восхваление воинской доблести русских». И «Война и мир» тоже была изъята «за лживый патриотизм и партизанщину», — вспоминал врач подпольного госпиталя Гусев.
За 22 месяца оккупации Орловской области были уничтожены 825 больниц, 2483 школы, театры, музеи, кинотеатры. В Германию на работы были угнаны около 200 тысяч жителей области. Около 80 тысяч мирных жителей были убиты врагом. Города Новосиль, Ливны и поселок Верховье были уничтожены полностью. В национальный архив «Живая деревня» — реестр сожжённых в годы войны советских деревень — на данный момент включено 53 орловские деревни. В самом Орле немцы уничтожили более 2,2 тыс. жилых домов, 33 учебных заведения, телефонную станцию, учреждения культуры, радиоузел, магазины, детские сады.
«Дросковский р-н, д. Муратово. Более 60 человек стариков, женщин, детей ограбили, заперли в холодный сарай (январь 1942 г.), где продержали всю ночь, а утром вывели за д. Лески в овраг и всех расстреляли из пулемета», — такие факты на Орловщине были не единичны.
На территории Орловщины в период оккупации было создано не менее 25 концентрационных лагерей — как для военнопленных, так и для мирных жителей, и даже для немцев, отказавшихся воевать. Такой лагерь был создан в районе ст. Оптуха.
Активно действовали на Орловщине партизаны — в годы войны было создано 166 партизанских формирований, в них сражались более 60 тыс. человек. В числе наиболее известный акций орловских партизан — подрыв более 64 км рельсов в ночь на 22 июля 1943 г., что фактически на месяц нарушило сообщение от Орла к Брянску, Льгову и Гомелю. Подпольные группы также взрывали склады с боеприпасами, устраивали диверсии на железных дорогах, убивали предателей.
В Орле буквально на глазах у оккупантов действовал подпольный госпиталь, медики которого помогали раненым воинам Красной армии: госпиталь развернули в официально действующей «русской больнице». 5 августа в день освобождения Орла из больницы Красной армии были переданы 200 спасённых солдат и офицеров.
Сражения в Орловской области
Боевые действия на территории Орловской области длились в общей сложности 24 месяца — с октября 1941 года по октябрь 1943 года. Но крупнейшей битвой на территории региона стала Орловская стратегическая наступательная операция «Кутузов», проведённая с 12 июля по 18 августа 1943 года, которая также вошла в историю как часть Курской битвы.
В феврале 1943 года Красная армия освободила Курскую область. Однако нацисты не оставляли планов наступления: летом 1943 года они намеревались провести операцию «Цитадель». По планам гитлеровцев, после двух ударов в направлении Курска и уничтожения частей Красной армии в районе Курского выступа вермахт должен был с Орловского плацдарма перейти в наступление на Москву.
Курская битва, ставшая переломным моментов в Великой Отечественной войне и одним из ключевых сражений Второй мировой войны, развернулась на территориях Орловской, Курской, Белгородской и Харьковской областей 5 июля. Операция «Кутузов» по освобождению Орловской области стала частью контрнаступления Красной армии.
Наступление в орловском направлении войска Западного и Брянского фронтов начали 12 июля, 15 июля в контрнаступление перешёл Центральный фронт и отбил ранее занятые немцами рубежи уже 18 июля. Утром 19 июля в стратегическое наступление на курско-кромском направлении перешли войска Центрального фронта.
Уже в первые два дня наступления войска Западного и Брянского фронтов прорвали тактическую зону обороны противника на Орловско-Курской дуге. Широкая полоса наступления позволила силам Центрального фронта ударить в направление Кром. 29 июля Красная армия освободила Болхов, и уже 5 августа советские войска очистили от врага Орёл. В Москве 5 августа в честь освобождения Орла и Белгорода прогремел салют. Полностью Орловская область в современных границах была освобождена 18 августа.
За 38 дней, что длилась операция «Кутузов», Красная армия продвинулась вперёд на 150 км. Потери врага составили 15 дивизий, около 88,9 тыс. человек. Нелегко далась эта победа и советским войскам: более 112,5 тыс. человек числились убитыми и пропавшими без вести, более 317 тыс. военнослужащих были ранены. Красная армия потеряла 2,5 тыс. танков и САУ, почти 900 орудий, более тысячи боевых самолётов.
Орловская освободительная операция стала началом общего наступления Красной армии в сторону запада.
Вечная память героям
В Орловской области, как и в любом советском регионе, в военные и послевоенные годы было установлено множество памятников защитникам Родины. Одна из первых братских могил в Орле появилась 5−7 августа 1943 года — в Первомайском сквере, который 18 августа 1943 года был переименован в сквер Танкистов и носит это название и по сей день, были похоронены танкисты — защитники города. На могиле установили танк Т-70. В 1963 году на братской могиле был зажжён Вечный огонь.
Всего за годы войны звания Героя Советского Союза были удостоены 167 уроженцев Орловщины, ещё двое орловцев за подвиги в годы войны получили звёзды Героев России в 1995 году. Двумя орденами Ленина награждён партизан Иван Мартынов — юноша организовал крупный подрыв на железной дороге.
Возвращение к мирной жизни
Возвращение к мирной жизни для орловцев было радостным, хотя и крайне тяжёлым. После месяцев оккупации многие населённые пункты были разрушены до основания. Согласно постановлению СНК СССР от 1 ноября 1945 г. «О мероприятиях по восстановлению разрушенных немецкими захватчиками городов РСФСР», Орел вошел в число 15 крупнейших и старейших русских городов, больше всего пострадавших в годы войны.
Тяжёлая работа по восстановлению Орла началась в первые дни после освобождения города. Немца ещё гнали по орловской земле, когда орловчане, в основном женщины, старики, дети и подростки, начали поднимать город из руин.
Меньше чем за месяц — к 1 сентября 1941 года — в Орле открылись восемь столовых, 15 магазинов, заработали две школы, две больницы и пять госпиталей. Мирная жизнь потихоньку восстанавливалась: начали печь хлеб, было восстановлено движение поездов, заработали электростанция, водопровод. В числе первых предприятий был восстановлен завод «Текмаш». К 9 мая 1945 года в Орловской области уже действовали десятки промышленных предприятий, 1750 школ, были открыты 545 почтовых точек, 677 лечебных учреждений, восстановили 30 тыс. жилых домов. Более 36,2 тыс. жителей региона были представлены к медалям «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».