21 июня 2020 | Время чтения 9 мин

Почти два года территория Орловской области находилась в гитлеровской оккупации. За это время многие населённые пункты были в буквальном смысле стёрты с лица земли: оккупанты сжигали целые деревни, разрушали школы, больницы. Более 80 тыс. мирных жителей – старики, женщины, дети – были жестоко убиты, около 200 тыс. угнаны в немецкое рабство.

Зоя Емельянова, , 00:11 — REGNUM Почти два года территория Орловской области находилась в гитлеровской оккупации. За это время многие населённые пункты были в буквальном смысле стёрты с лица земли: оккупанты сжигали целые деревни, разрушали школы, больницы. Более 80 тыс. мирных жителей — старики, женщины, дети — были жестоко убиты, около 200 тыс. угнаны в немецкое рабство.

Население Орла приветствует советские части, освободившие город. 5 августа 1943 года

Перед Великой Отечественной войной

Орловская область в составе РСФСР была создана в 1937 году. На тот момент в состав региона вошли 25 районов из Курской области, 29 районов из Западной области (территория нынешних Смоленской, Брянской, Калужской и Тверской областей) и пяти районов из Воронежской области.

Таким образом, к началу Великой Отечественной войны в состав Орловской области входили: город Орёл, Болховский, Верховский, Волынский, Должанский, Дросковский, Залегощенский, Знаменский, Измалковский, Колпнянский, Корсаковский, Краснозоренский, Кромский, Ливенский, Моховской, Мценский, Никольский, Новодеревеньковский, Новосильский, Орловский, Покровский, Русско-Бродский, Свердловский, Сосковский, Тельченский и Урицкий районы (из Курской области); Брасовский, Брянский, Гордеевский, Дубровский, Дятьковский, Жиздринский, Жуковский, Карачевский, Клетнянский, Климовский, Клинцовский, Комарический, Красногорский, Людиновский, Мглинский, Навлинский, Новозыбковский, Погарский, Почепский, Рогнединский, Севский, Стародубский, Суземский, Суражский, Трубчевский, Ульяновский, Унечский, Хвастовичский и Шаблыкинский районы (из Западной области); Елецкий, Задонский, Краснинский, Становлянский и Чибисовский районы (из Воронежской области). Всего в состав региона было включено 66 административных районов, 23 города, 22 рабочих поселка и 1264 сельских Совета.

Общее число жителей Орловской области на начало Великой Отечественной войны составляло 3,5 млн человек.

Немецкие экранированные танки Pz.Kpfw. III в советском селе перед началом операции «Цитадель». Июнь — июль 1943 года

Немецкая САУ «Веспе» 2-й танковой дивизии вермахта в районе Орла. Июль 1943 года

Немцы на Орловщине

Наступление вермахта на Орёл началось 30 сентября 1941 года, и уже 3 октября немцы подошли к городу. На юго-западной окраине Орла, в районе завода «Дормаш» 2-ю танковую армию Гудериана встретили бойцы 146-го отдельного конвойного батальона, дислоцировавшегося в Орле, и десантники 201-й воздушно-десантной бригады (ВДБр) 5-го воздушно-десантного корпуса (ВДК). К моменту высадки десанта аэродром уже был захвачен противником. Силы противника значительно превосходили силы защитников, и спустя несколько часов немцы ворвались в Орёл.

К концу ноября 1941 года враг занял Орловскую область в её современных границах, и если восточные районы вскоре удалось отбить, основная часть области оставалась в руках немцев долгие 22 месяца.

Солдаты СС в поле у деревни под Орлом. 1943

На оккупированной территории региона были созданы комендатуры, а также местные администрации из местных жителей, которые согласились сотрудничать с врагом. В числе первоочередных мер на оккупированных территориях нацисты начали зачистку территорий от коммунистов и комсомольцев — эту обязанность они также возложили на комиссии, куда включали в том числе местных жителей «из числа раскулаченных или обиженных советским правительством».

Советские партизаны ведут арестованного бывшего пристава Долгова, служившего в немецкой оккупационной администрации, в деревне Кургановка Орловской области. 1943

По свидетельству очевидцев, угрозу нацисты видели не только в коммунистах и комсомольцах, но и в книгах.

«Из читален были изъяты русские книги. Не было в истории русского народа «Полтавы» Пушкина. Нам М. Октан (настоящая фамилия Ильин, главный редактор газеты «Речь») в своей газетеночке (газета «Речь» издавалась оккупационными властями на русском языке) пояснил, что изъята поэма «за чрезмерное восхваление воинской доблести русских». И «Война и мир» тоже была изъята «за лживый патриотизм и партизанщину», — вспоминал врач подпольного госпиталя Гусев.

За 22 месяца оккупации Орловской области были уничтожены 825 больниц, 2483 школы, театры, музеи, кинотеатры. В Германию на работы были угнаны около 200 тысяч жителей области. Около 80 тысяч мирных жителей были убиты врагом. Города Новосиль, Ливны и поселок Верховье были уничтожены полностью. В национальный архив «Живая деревня» — реестр сожжённых в годы войны советских деревень — на данный момент включено 53 орловские деревни. В самом Орле немцы уничтожили более 2,2 тыс. жилых домов, 33 учебных заведения, телефонную станцию, учреждения культуры, радиоузел, магазины, детские сады.

Советские дети-беженцы из деревни Ягодная Орловской области. 22 июля 1943 года

«Дросковский р-н, д. Муратово. Более 60 человек стариков, женщин, детей ограбили, заперли в холодный сарай (январь 1942 г.), где продержали всю ночь, а утром вывели за д. Лески в овраг и всех расстреляли из пулемета», — такие факты на Орловщине были не единичны.

На территории Орловщины в период оккупации было создано не менее 25 концентрационных лагерей — как для военнопленных, так и для мирных жителей, и даже для немцев, отказавшихся воевать. Такой лагерь был создан в районе ст. Оптуха.

Крестьянка Наталья Николаевна Полякова указывает командиру разведгруппы гвардии лейтенанту Г. А. Бородину направление, по которому прошла вражеская часть. К северу от города Орла. 1943

Советские партизаны изучают захваченные немецкие документы. Орловская область, 1942

Активно действовали на Орловщине партизаны — в годы войны было создано 166 партизанских формирований, в них сражались более 60 тыс. человек. В числе наиболее известный акций орловских партизан — подрыв более 64 км рельсов в ночь на 22 июля 1943 г., что фактически на месяц нарушило сообщение от Орла к Брянску, Льгову и Гомелю. Подпольные группы также взрывали склады с боеприпасами, устраивали диверсии на железных дорогах, убивали предателей.

В Орле буквально на глазах у оккупантов действовал подпольный госпиталь, медики которого помогали раненым воинам Красной армии: госпиталь развернули в официально действующей «русской больнице». 5 августа в день освобождения Орла из больницы Красной армии были переданы 200 спасённых солдат и офицеров.

Командир 112-й танковой бригады полковник М. Т. Леонов на Курской дуге. Июль 1943 года

Генерал армии К. К. Рокоссовский и офицеры осматривают окопы советских солдат. Курская дуга. 1943

Сражения в Орловской области

Боевые действия на территории Орловской области длились в общей сложности 24 месяца — с октября 1941 года по октябрь 1943 года. Но крупнейшей битвой на территории региона стала Орловская стратегическая наступательная операция «Кутузов», проведённая с 12 июля по 18 августа 1943 года, которая также вошла в историю как часть Курской битвы.

Женщины убирают завалы на улице освобожденного Малоархангельска. Февраль — март 1943 года

Танки «Пантера» в районе Орла. 1943

В феврале 1943 года Красная армия освободила Курскую область. Однако нацисты не оставляли планов наступления: летом 1943 года они намеревались провести операцию «Цитадель». По планам гитлеровцев, после двух ударов в направлении Курска и уничтожения частей Красной армии в районе Курского выступа вермахт должен был с Орловского плацдарма перейти в наступление на Москву.

Механик-водитель Т-34 5-й гвардейской танковой армии перед боем на Курской дуге. Июнь 1943 года

Расчет 82-мм миномета БМ-41 6-й гвардейской мотострелковой бригады на Курской дуге. Июль 1943 года

Курская битва, ставшая переломным моментов в Великой Отечественной войне и одним из ключевых сражений Второй мировой войны, развернулась на территориях Орловской, Курской, Белгородской и Харьковской областей 5 июля. Операция «Кутузов» по освобождению Орловской области стала частью контрнаступления Красной армии.

Советские солдаты у обломков сбитого немецкого самолета. Курская дуга, июль 1943 года

Советские артиллеристы у 120-мм полкового миномета образца 1938 года на позиции на Курской дуге. 5 июля 1943 года

Красноармейцы осматривают технику вермахта, уничтоженную в ходе боев под Орлом. Июль 1943 года

Наступление в орловском направлении войска Западного и Брянского фронтов начали 12 июля, 15 июля в контрнаступление перешёл Центральный фронт и отбил ранее занятые немцами рубежи уже 18 июля. Утром 19 июля в стратегическое наступление на курско-кромском направлении перешли войска Центрального фронта.

Подготовка к вылету самолета-разведчика Пе-2 на аэродроме Красный холм. Орловско-Курская дуга. 1943

Погрузка раненых в самолет У-2 для эвакуации. Орловское направление. 1943

Уже в первые два дня наступления войска Западного и Брянского фронтов прорвали тактическую зону обороны противника на Орловско-Курской дуге. Широкая полоса наступления позволила силам Центрального фронта ударить в направление Кром. 29 июля Красная армия освободила Болхов, и уже 5 августа советские войска очистили от врага Орёл. В Москве 5 августа в честь освобождения Орла и Белгорода прогремел салют. Полностью Орловская область в современных границах была освобождена 18 августа.

Советский офицер ставит боевую задачу подчиненным. 1943

Советские минометчики у 82-мм миномета образца 1937 г. на позиции во время боев на Курской дуге. Июль — август 1943 года

За 38 дней, что длилась операция «Кутузов», Красная армия продвинулась вперёд на 150 км. Потери врага составили 15 дивизий, около 88,9 тыс. человек. Нелегко далась эта победа и советским войскам: более 112,5 тыс. человек числились убитыми и пропавшими без вести, более 317 тыс. военнослужащих были ранены. Красная армия потеряла 2,5 тыс. танков и САУ, почти 900 орудий, более тысячи боевых самолётов.

Орловская освободительная операция стала началом общего наступления Красной армии в сторону запада.

Священник города Дмитровск-Орловский благословляет советских бойцов перед боем. Август 1943 года

Советские солдаты отдыхают на Первомайской площади в освобожденном Орле. 5 августа 1943 года

Вечная память героям

В Орловской области, как и в любом советском регионе, в военные и послевоенные годы было установлено множество памятников защитникам Родины. Одна из первых братских могил в Орле появилась 5−7 августа 1943 года — в Первомайском сквере, который 18 августа 1943 года был переименован в сквер Танкистов и носит это название и по сей день, были похоронены танкисты — защитники города. На могиле установили танк Т-70. В 1963 году на братской могиле был зажжён Вечный огонь.

Однополчане и семья погибшего героя. Орловская область, 1943

Похороны красноармейца В. А. Яценевича в поселке Глазуновка Орловской области. Июль 1943 года

Всего за годы войны звания Героя Советского Союза были удостоены 167 уроженцев Орловщины, ещё двое орловцев за подвиги в годы войны получили звёзды Героев России в 1995 году. Двумя орденами Ленина награждён партизан Иван Мартынов — юноша организовал крупный подрыв на железной дороге.

Автоматчик красноармеец В. И. Образцов со знаменем в освобожденном Орле. 5 августа 1943 года

Советские граждане вывешивают красный флаг в только что освобожденном городе Орле. Август 1943 года

Возвращение к мирной жизни

Возвращение к мирной жизни для орловцев было радостным, хотя и крайне тяжёлым. После месяцев оккупации многие населённые пункты были разрушены до основания. Согласно постановлению СНК СССР от 1 ноября 1945 г. «О мероприятиях по восстановлению разрушенных немецкими захватчиками городов РСФСР», Орел вошел в число 15 крупнейших и старейших русских городов, больше всего пострадавших в годы войны.

Подбитая немецкая САУ «Фердинанд» и советские колхозники за работой в поле. 1943

Тяжёлая работа по восстановлению Орла началась в первые дни после освобождения города. Немца ещё гнали по орловской земле, когда орловчане, в основном женщины, старики, дети и подростки, начали поднимать город из руин.

Колонна немецких военнопленных, захваченных в боях на орловском направлении. 1943

Мирные жители у входа в землянку в освобожденном селе Васильевка Орловской области

Меньше чем за месяц — к 1 сентября 1941 года — в Орле открылись восемь столовых, 15 магазинов, заработали две школы, две больницы и пять госпиталей. Мирная жизнь потихоньку восстанавливалась: начали печь хлеб, было восстановлено движение поездов, заработали электростанция, водопровод. В числе первых предприятий был восстановлен завод «Текмаш». К 9 мая 1945 года в Орловской области уже действовали десятки промышленных предприятий, 1750 школ, были открыты 545 почтовых точек, 677 лечебных учреждений, восстановили 30 тыс. жилых домов. Более 36,2 тыс. жителей региона были представлены к медалям «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».