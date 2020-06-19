19 июня 2020 | Время чтения 11 мин

Кузбасс стал одним из основных промышленных арсеналов Красной армии в недосягаемых для противника восточных районах страны.

Анна Алябьева, , 08:42 — REGNUM Кемеровская область была образована указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 января 1943 года. Она была выделена из Новосибирской области — для обеспечения фронта углём, металлом и военной продукцией. В регион вошли 21 район и девять городов: Анжеро-Судженск, Белово, Ленинск-Кузнецкий, Кемерово, Киселёвск, Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, Тайга. Областным центром стал Кемерово.

Рабочий посёлок Таштагольского рудника. Кемеровская область. 1945. (с) А. Фатеев

Сотни тысяч кузбассовцев ушли на фронт. Вместо них к станкам встали старики, женщины и подростки. Им помогали тяжелораненые бойцы и инвалиды, которые не могли вернуться на фронт.

В первый же день войны в Кемеровский горвоенкомат поступило 1800 заявлений. К 26 июня число просившихся на фронт только в Прокопьевске перевалило за тысячу. От молодежи Тисульского района поступило 300 заявлений. На всех фронтах Великой Отечественной войны, по данным военкоматов, сражались 333 165 бойцов из Кемеровской области. Фактически же воевало гораздо больше — многие ушли на фронт, когда проходили срочную службу.

Первыми Героями Советского Союза стали воины, участвовавшие в оборонительных боях 1941−1942 годов. В ноябре 1941 года у Бородино сражалась 32-я стрелковая дивизия под командованием жителя Новокузнецка Виктора Полосухина, который пал геройской смертью под Москвой. Бойцы похоронили командира в сквере Можайска.

«На Можайском направлении одной из лучших в ожесточённых схватках с врагом проявила себя 32-я стрелковая дивизия полковника В. И. Полосухина. Спустя почти 130 лет после Наполеона, этой дивизии пришлось скрестить оружие с врагом на Бородинском поле — том самом, что является нашей национальной святыней, бессмертным памятником русской воинской славы. Воины дивизии Полосухина не уронили этой славы, а приумножили её», — писал в воспоминаниях маршал Советского Союза Георгий Жуков.

Кемеровчанка Вера Волошина добровольцем ушла на фронт, оставив учёбу в вузе. Она сражалась в одном партизанском отряде с Зоей Космодемьянской. Раненой попала в руки фашистов, разделив судьбу боевой подруги.

После зимних боёв 1942—1943 годов под Белым, Великими Луками и Локнеем 4286 человек были награждены орденами и медалями. За стойкость и мужество воинов добровольческому корпусу было присвоено звание «Гвардейский».

27 января 1944 года от фашистской блокады был освобождён Ленинград. 376-я Кузбасская дивизия внесла свой вклад в разгром врага под Ленинградом. 300 воинов были удостоены высоких правительственных наград. В битве за Ленинград участвовал Кемеровский полк.

За мужество и героизм при освобождении Пскова 376-й Кузбасской дивизии было присвоено звание «Псковская».

В битвах на Курской дуге и за Днепр героями стали 55 кузбассовцев. Героями уроженцы Кемеровской области стали и в боях на Украине, в Белоруссии, а также в других знаковых сражениях Великой Отечественной войны.

Всего за героические подвиги в борьбе с врагом Героями Советского Союза стали 246 участников Великой Отечественной войны из Кузбасса. 26 кузбассовцев, Героев Советского Союза, погибли в боях.

Не вернулись с войны более 120 тыс. бойцов из Кузбасса.

Тыл — фронту

Кузбасс стал одним из основных промышленных арсеналов Красной армии в недосягаемых для противника восточных районах страны.

Трудящиеся Кузбасса делали все, что было в их силах, для оснащения добровольческой дивизии. Они собирали средства, готовили бойцам подарки.

Горняки крупнейшей в бассейне шахты «Коксовая-1» в Прокопьевске обратились ко всем угольщикам с призывом — не покидать рабочих мест без перевыполнения нормы выработки. На всех рудниках развернулось движение двухсотников и трехсотников. Сотни бригад досрочно выполнили план угледобычи 1941 года.

Передовые сталевары Кузнецкого комбината Чалков, Васильев, Лутов, Попов стали инициаторами скоростного сталеварения.

Уже в сентябре 74% горняков бассейна работали сверхурочно. До 12 часов увеличился рабочий день у металлургов.

В городах и рабочих посёлках, в деревнях и сёлах развернулось массовое патриотическое движение под лозунгом: «Жена становится на место мужа, сын — на место отца, младший брат — на место старшего брата».

С первых дней войны остро встал вопрос о подготовке новых рабочих, которые смогут заменить ушедших на фронт металлургов на Кузнецком комбинате. Были организованы стахановские школы. Всего за годы войны на Кузнецком металлургическом комбинате подготовлено 17 958 новых рабочих, 62 707 металлургов повысили свою квалификацию.

Неоценимую помощь фронту оказывали женщины — они шли в забои шахт, встали к станкам, водили паровозы и автомашины, засевали поля. До войны в угольной промышленности Кузбасса женщин почти не было. Но уже к концу 1942 года на шахты пришло более 14 тысяч женщин. А к концу войны женщины составляли четвертую часть всех рабочих и служащих угольной промышленности бассейна. Что же касается оборонной промышленности, то здесь женщины составляли почти 70% работающих.

Даже во время войны в Кузбассе не прекращалось жилищное строительство. Жилой фонд за 1943−1945 годы увеличился на 350 тысяч квадратных метров.

Промышленность

27 июня 1941 года ЦК ВКП (б) и Советское правительство приняли постановление об эвакуации предприятий и материальных ценностей из прифронтовой полосы в восточные районы страны и создали специальный Совет по эвакуации промышленности.

Из Донбасса в Кузбасс и другие восточные районы было отправлено 17 600 вагонов оборудования. К концу 1941 года в сибирский регион прибыли рабочие и инженерно-технические работники ряда угольных трестов Донбасса.

В Кузбасс прибыли Макеевский научно-исследовательский институт, Донецкий индустриальный институт, Рубежанский химико-технологический институт и ряд училищ.

В Кемерове разместились Орехово-Зуевский завод пластических масс («Карболит»), ленинградский завод «Металлист», Рубежанский химический завод, часть цехов Харьковского электромеханического завода, Московский салициловый завод и другие.

В Новокузнецк эвакуировали заводы «Днепроспецсталь», ферросплавов имени Либкнехта, «Красный тигель», основные цехи Дебальцевского и Нижнеднепровского машиностроительных заводов, Славянского и Серговского литейно-механических, часть оборудования Мариупольского и Новомакеевского коксохимических заводов.

В Прокопьевск перебазировались часть цехов Харьковского электромеханического завода, воронежский «Мотор», Харьковский завод лампового хозяйства, московский трансформаторный задел имени В. В. Куйбышева, Ленинградская табачная фабрика.

В Ленинск-Кузнецкий — харьковский завод «Красный Октябрь» Белово — Ленинградского завода киноаппаратуры и Коломенского завода граммофонных пластинок; в Анжеро-Судженск — харьковский «Свет шахтера» и завод «Красный металлист» из Конотопа. Два машиностроительных завода разместились в Киселёвске. В Топках — эвакуированный из г. Ливны завод противопожарного оборудования, на ст. Промышленная на базе Киевского метизно-фурнитурного завода вырос завод «Спецмашдеталь».

К осени 1942 года в Кузбассе было размещено 51 промышленное предприятие, 35 различных учреждений и свыше полсотни учебных заведений трудовых резервов.

Под оборудование занимались клубы, Дворцы культуры, магазины, склады.

За годы войны в строй вошли такие крупные предприятия, как Новокузнецкий завод ферросплавов, алюминиевый завод, завод металлоконструкций, Кузнецкая и Кемеровская теплоэлектроцентрали. Только в 1943 году строители Кузбасса сдали в эксплуатацию 365 различных промышленных объектов.

Вместе с предприятиями прибывали люди. К осени 1942 года в Кемерово приехало 20 500 человек, в Новокузнецк — 19 500, в Осинники — 21 800.

Под жильё приспосабливались культурно-бытовые учреждения и промышленные здания. Эвакуированных подселяли в квартиры кемеровчан. Строили землянки и засыпные бараки, оборудовали двойные и тройные нары в общежитиях.

Уголь

Перед войной на шахтах бассейна трудилось более 46 тысяч рабочих. С первых же дней войны на шахтах бассейна началась напряженная битва за подъём угледобычи. Но к концу 1941 году добыча угля стала снижаться. Давали себя знать уход на фронт кадровых шахтеров, ухудшение материально-технического обеспечения, жилищных условий и продовольственного снабжения.

Но горняки мобилизовали все силы, чтобы поправить положение дел. Когда летом и осенью 1942 года врагу удалось захватить Донбасс, на трудовые плечи Кузбасса легла вся тяжесть бесперебойного обеспечения углём металлургии Урала, предприятий оборонной промышленности, энергетики и транспорта Сибири.

24 августа 1942 года Государственный комитет обороны принял решение «О неотложных мерах по увеличению добычи угля в Кузбассе», которое, в частности, предусматривало повышение норм снабжения шахтёров продовольствием и улучшение их бытовых условий.

24 сентября 1942 года ЦК ВКП (б) принимает постановление «О мерах улучшения партийной работы в угольных районах Кузбасса в связи с задачей увеличения добычи угля». В документе отмечалось, что комбинат Кузбассуголь выполнил план угледобычи восьми месяцев всего на 70% и недодал стране 5200 тысяч тонн угля. ЦК ВКП (б) обязал обком и горкомы партии в кратчайший срок обеспечить выполнение плана добычи угля. Одновременно угольной промышленности Кузбасса была оказана помощь рабочей силой, техникой, материалами и продовольствием. Из областных ресурсов горняки получили спецодежду, обувь и другие товары.

К концу 1942 года положение дел с добычей наиболее дефицитных коксующихся марок угля несколько поправилось. Однако в целом угледобыча продолжала серьёзно отставать от государственного задания и была ниже, чем в 1941 году. Тогда бассейн дал 26 218 тысяч тонн угля, а в 1942 году — 21 651 тысячу тонн.

После образования в 1943 году на территории Кузбасса Кемеровской области меняется и управление угольной промышленностью. Находившийся в Новосибирске комбинат Кузбассуголь делится на два: комбинату Кемеровоуголь с управлением в Кемерове поручается руководство шахтами северной части бассейна, а комбинату Кузбассуголь с управлением в Прокопьевске — южной.

Из Новосибирска в Прокопьевск переводится Кузнецкий научно-исследовательский угольный институт.

15 июня 1943 года Государственный комитет обороны принял специальное постановление «О мерах неотложной помощи шахтам Кузбасса по увеличению добычи и улучшению качества коксующихся углей. К концу 1943 года уголь начали давать восемь новых шахт. В этом же году была значительно повышена заработная плата шахтёров, увеличены нормы продовольственного снабжения, введено дополнительное питание для подземных рабочих, занятых на добыче коксующегося угля, расширена сеть столовых и магазинов.

После длительного отставания, в сентябре 1943 года, горняки бассейна выполнили месячное задание, а в ноябре все восемь трестов перевыполнили государственный план. Всего в 1943 году страна получила 25,8 миллиона тонн кузнецкого угля (на 4 млн тонн больше, чем в 1942 году). Добыча коксующихся углей за это время увеличилась на 23%.

В 1944 году подъём угольной промышленности бассейна продолжился. Среднемесячная выработка рабочего на шахтах в 1940 году составляла 43 тонны, в 1941 году — около 43, в 1942 — 38, в 1943 — 33, а в 1944 году поднялась до 36 тонн.

Всего за время войны добыча угля в Кузбассе выросла почти на 8 млн тонн в год, а удельный вес бассейна в общесоюзном угледобыче повысился с 13,8 до 20,7%. Почти двукратное увеличение добычи коксующихся углей, достигнутое шахтёрами Кузбасса за годы войны, спасло от топливного голода металлургию страны.

Культура

Во время войны занятия в школах Кузбасса ни на день не прерывались, хотя часть учителей ушла на фронт, а десятки школьных зданий были заняты под госпитали.

Осложнилось снабжение школ учебниками, тетрадями, наглядными пособиями, инвентарём.

В 1940−41 учебном году на территории Кемеровской области было 1876 школ, а в 1944−45 учебном году их насчитывалось уже 1895. При этом количество учащихся сократилось с 349,5 тысячи человек в 1940−41 году до 265,6 тысячи в 1944—1945 учебном году. Многие школьники поступили на работу или пошли в ремесленные училища и школы фабрично-заводского обучения, часть детей не смогла посещать школы из-за отсутствия тёплой одежды и обуви.

В городах и сёлах не прекращалась работа культурно-просветительных учреждений, хотя их число в военные годы уменьшилось. Многие помещения клубов, Дворцов культуры и библиотек были заняты различными организациями и предприятиями. Если в 1940 году в Кузбассе было 365 клубов и 370 изб-читален, то в 1943 году число клубов сократилось до 155, а изб-читален — до 324. Однако с 1944 года их число снова начинает расти.

В годы войны в Кузбассе издавались 91 городская и 22 районные газеты. Свои многотиражные газеты имели крупные промышленные предприятия. С 1943 года стала выходить областная газета «Кузбасс».

В 1942 году в регионе работала комплексная бригада Академии наук СССР под руководством академика Александра Байкова. Оказывалась помощь Кузбассу и со стороны созданного в годы войны Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР.

Эвакогоспитали

В Кузбассе во время войны было развернуто более 70 госпиталей.

Уже с июля 1941 года в Кемерово, Анжеро-Судженск, Мариинск, Новокузнецк (тогда Сталинск) начали прибывать первые поезда с ранеными.

В Новокузнецке тысячи горожан встречали первый санитарный поезд в августе 1941 года.

Врачи, медицинские сёстры, санитарки несли тяжелую ежечасную вахту. На попечении каждой медицинской сестры было по 70−100 раненых. Медицинские работники сдавали свою кровь для спасения жизни защитников Родины.

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