20 июня 2020 | Время чтения 29 мин

Всё, что только возможно, делали жители Саратовской области для Победы. Здесь формировались войска, работала промышленность, колхозы и совхозы. Саратовцы направляли заработанные средства на строительство самолётов, перечисляли деньги в Фонд обороны, работали в эвакогоспиталях, сдавали кровь. Вклад региона в дело Победы над фашистскими захватчиками трудно переоценить

Елена Зорина, , 00:05 — REGNUM Цифры и судьбы

Комсомольский актив всех полков зенитной артиллерии города Саратова. В центре — самые заслуженные бойцы капитан награжден орденом Красной Звезды, девушки справа и слева от него — с медалями «За отвагу»

В годы Великой Отечественной войны на фронт из Саратовской области ушли около 680 тыс. человек, почти половина — более 300 тыс. человек — не вернулись домой.

292 уроженца Саратовской области за время войны были удостоены звания Героя Советского Союза. За мужество и героизм, проявленные в боях, 47 тыс. солдат, сержантов и офицеров-саратовцев были награждены орденами и медалями.

Всей России известны слова уроженца села Синодского (Воскресенский район) политрука 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта Василия Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!». 16 ноября 1941 года во главе группы истребителей танков у железнодорожного разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области отражал многочисленные атаки противника. Группа, вошедшая в историю битвы под Москвой и Великой Отечественной войны, как 28 героев-панфиловцев, уничтожила восемнадцать танков. В критическую минуту боя офицер-политработник бросился со связкой гранат под вражеский танк и погиб смертью героя. Звание Героя Советского Союза было присвоено Василию Георгиевичу Клочкову посмертно — указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1942 года. Посмертно он награжден орденом Ленина и двумя орденами Красного Знамени.

Политрук Василий Клочков с дочерью перед уходом на фронт. 1941

Посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза навсегда оставшейся 20-летней Зинаиде Маресевой, санинструктору санитарного взвода 1-го батальона 214-го гвардейского стрелкового полка 73-й гвардейской Сталинградской стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии Степного фронта, гвардии старшему сержанту медицинской службы. После окончания краткосрочных курсов медицинских сестер в ноябре 1942 года она добровольцем ушла на фронт. Сражалась в составе войск Сталинградского, Воронежского и Степного фронтов. Через реку Северный Донец по пешеходному мостику под огнем противника Маресева всю ночь 2 августа переправляла на левый берег раненых солдат и офицеров. А когда мостик к утру был разбит, продолжала эвакуировать раненых на лодке. Получив тяжёлое ранение, скончалась в госпитале 6 августа 1943 года. Посмертно награждена медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда», орденами Ленина и Красной Звезды.

Герой Советского союза Зинаида Маресева родилась в селе Черкасское ныне Вольского района Саратовской области

В городе Петровске родился Герой Советского союза Иван Васильевич Панфилов. С началом Великой Отечественной войны с июля по август 1941 года он лично занимался формированием 316-й стрелковой дивизии в Среднеазиатском военном округе в городе Алма-Ате на базе военнообязанных запаса округа в должности командира. В октябре 1941 года дивизия прибыла в состав действующей армии на Западный фронт и в октябре — ноябре участвовала в оборонительных боях Московской битвы. Более двух месяцев панфиловцы отбивали атаки танковых и пехотных частей врага на волоколамском направлении, проявляя массовый героизм и упорство в бою. Иван Панфилов погиб на поле боя 19 ноября 1941 года под Волоколамском у деревни Гусенёво, получив смертельные ранения от осколков близко разорвавшейся немецкой миномётной мины. Награждён медалью «XX лет РККА», тремя орденами Красного Знамени, посмертно — орденом Ленина. Дивизия позднее была преобразована в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию, после гибели командира соединению было присвоено имя Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова. В августе 1944 года дивизия была удостоена почётного наименования Режицкая.

Последний снимок Героя Советского союза генерал-майора Ивана Панфилова (слева). Ноябрь 1941 года

Под Саратовом погибла москвичка, старший лейтенант Валентина Хомякова — единственная в мире женщина — пилот ночного истребителя, сбившая бомбардировщик противника. Воевала в составе 586-го женского истребительного авиационного полка ПВО. Заместитель командира эскадрильи, Хомякова сбила вражеский самолет ночью 24 сентября 1942 года, открыв боевой счёт полка. Это был бомбардировщик Ju-88. При ночном взлёте с аэродрома под Саратовом на самолете Як-1 она погибла 6 октября 1942 года.

Саратов в годы войны — «вторая столица»

С октября 1941 года по январь 1942 года в Саратове размещались аппараты Президиума Верховного Совета и Совнаркома РСФСР, отдельные наркоматы СССР и РСФСР, что временно превращало его во вторую столицу России. В эвакуации здесь находились правительственные учреждения, ряд вузов и театров Украинской ССР, Московский художественный академический театр (МХАТ), Московская консерватория имени П. И. Чайковского, Ленинградский государственный университет, Государственный институт театрального искусства, Киевский академический театр Красной Армии, Полтавский драматический театр, Украинский театр имени Т. Г. Шевченко, 2-й Харьковский украинский театр. Постановлением ГКО от 21 февраля 1942 года Саратов был отнесен к числу режимных местностей первой категории.

С 1941 по 1942 год в Саратове на улице Радищева, 32 располагался Штаб Приволжского военного округа. С начал войны и до 1944 года на пересечении улиц Кутякова и Университетская базировался Штаб партизанского движения Украины. На территории области в годы Великой Отечественной войны размещалось более 30 военно-учебных заведений, осуществлявших подготовку командных кадров: пехотные, танковые, авиационные, артиллерийские, минометные училища. Осенью 1941 года была создана система всеобщего военного обучения. За 1941−1944 года в области было подготовлено восемь смен обучающихся. Областная организация Осоавиахима за период войны подготовила 2,7 тыс. младших командиров, более 5 тыс. истребителей танков, 2 тыс. снайперов, свыше 10 тыс. мотоциклистов, радистов, телефонистов, водителей машин.

Преподаватели Саратовского автодорожного института (САДИ) в народном ополчении. 1941

Формирование войск

В городе Баланда была сформирована 342-я стрелковая дивизия. Приняла участие в битве за Москву, с 18 декабря 1941 года вела наступление в составе 61-й армии. Освободила 120 населённых пунктов. До 26 февраля 1943 года вела бои на стыке трёх областей — Тульской, Калужской и Орловской. В марте 1943 года дивизия вошла в состав 3-й армии и заняла оборону по восточному берегу Зуша. Летом 1943 года в составе 3-й армии Брянского фронта участвовала в контрнаступлении в ходе Курской битвы, и в результате упорных боёв 20 июля освободила Мценск, а 5 августа вышла на западную окраину города Орёл.

По предложению легендарных лётчиц, Героев Советского Союза Валентины Гризодубовой и Марины Расковой, в сентябре 1941 года советское правительство приняло решение приступить к формированию женских авиационных полков. Начала создаваться авиационная группа № 122, командование которой было поручено майору Марине Расковой. Первый эшелон этой группы прибыл в Энгельс в октябре 1941 года. Позже сюда приехало более тысячи девушек-лётчиков и других авиационных специалистов. Было сформировано, обучено и отправлено на фронт три женских авиаполка: легкобомбардировочный на самолётах ПО-2; истребительный авиационный полк на самолётах ЯК-1; бомбардировочный авиационный полк на самолётах ПЕ-2.

Портрет заместителя командира эскадрильи 177-го истребительного авиационного полка младшего лейтенанта Виктора Васильевича Талалихина, уроженца села Тепловка ныне Вольского района Саратовской области. 1941

Герой Советского Союза стрелок 465-го стрелкового полка рядовой Петр Власенко в форме курсанта Саратовского танкового училища

Одним из этих полков стали знаменитые «ночные ведьмы» — 588-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк, который вплоть до своего расформирования оставался исключительно женским. 8 февраля 1943 преобразован в 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный Таманский Краснознамённый, ордена Суворова III степени полк. При формировании в полку было 20 самолётов ПО-2, потом их численность возросла до 45. На фронт полк прибыл в конце мая 1942 года в составе 115 человек, большинство — девушки в возрасте от 17 до 22 лет. Первый боевой вылет полка состоялся на территории Сальских степей. Тогда же полк понёс первые потери. До конца года «ночные ведьмы» сражались на реках Миус, Дон, участвовали в обороне Ставрополя, затем — в обороне Владикавказа. В январе 1943 года полк принимал участие в прорыве оборонительных линий противника на реке Терек, затем в прорыве обороны «Голубой линии» на Таманском полуострове и освобождении Новороссийска, участвовал в воздушных сражениях на Кубани, принимал участие в освобождении Крымского полуострова, Севастополя, летом 1944 года полк сражался в Белоруссии, затем в Польше участвовал в освобождении Августова, Варшавы, Остроленка. В 1945 году — сражался в Восточной Пруссии, при освобождении Гдыни и Гданьска, а затем в прорыве обороны на Одере. В ходе боевых действий лётчицы авиаполка произвели 23,672 тыс. боевых вылета, порой за ночь экипаж совершал по 6−8 вылетов летом и 10−12 зимой. За годы войны безвозвратные потери полка составили 23 человека и 28 самолётов, но ни одна из лётчиц не пропала без вести. В годы Великой Отечественной Войны 23 лётчицам было присвоено звание Героя Советского Союза, четверым — посмертно.

Гвардии старший лейтенант А. И. Севрюков в кабине именного истребителя Як-1Б «Балашовский колхозник Саратовской области», построенного на средства трудящихся. 1943

Старший сержант старший авиамеханик Леонид Санин. В городе Вольске под Саратовом готовил самолеты для фронта. Далее в качестве авиамеханика участвовал в развертывании французского истребительного авиаполка, впоследствии известного как «Нормандия»

Формированием 586-го истребительного авиационного полка руководила Марина Раскова. Первое дежурство лётчиц прошло на обороне железнодорожного моста через Волгу в Саратове. До февраля 1943 года полк остаётся оборонять Саратов на аэродроме Анисовка. В сентябре 1942 года восемь экипажей полка отбыли под Сталинград. Только до 1942 года авиаполк оставался чисто женским. В феврале — сентябре 1943 года с аэродрома Придача (Воронеж) полк выполнял особо важные задания Ставки Верховного Главнокомандования. Произведено 934 самолёто-вылета, сбито семь «Юнкерс-88» и три «Фокке-Вульф-190». Полк обеспечивал безопасность переброски наземных войск Степного фронта. Позднее полк участвовал в воздушных сражениях в битве на Курской дуге. До апреля 1944 года полк охранял переправу через Днепр, базируясь на киевском аэродроме «Жуляны». С апреля по сентябрь с аэродрома «Скоморохи» лётчики прикрывали движение воинских эшелонов на железнодорожных участках от Житомира. До февраля 1945 года полк нёс охрану промышленных городов, железнодорожных узлов: Обходное, Слободка, Петелюхи, Гура-Каменка; мостов и переправ через реку Прут в районе Броништа и через Днестр в районе Каменка. В феврале — июле 1945 года участвовал в боях за освобождение Венгрии, охранял военно-промышленные объекты Будапешта, переправу через Дунай. До ноября 1945 полк был поэтапно демобилизован.

Женский 587-й авиационный полк пикирующих бомбардировщиков Пе-2 в дальнейшем также пополнился лётчиками-мужчинами.

В 1942 году Энгельсская военная школа из своего лётного и технического состава сформировала, обучила и направила на фронт бомбардировочный авиационный полк на самолётах ПЕ-2 под командованием уроженца Саратовской области майора Владимира Землянского.

В марте 1942 года была сформирована 62 АД (авиационная дивизия) дальнего действия. Приказом НКО № 274 от 18 сентября 1943 года дивизии присвоено наименование 9-я «гвардейская». Приказом НКО № 0137 от 27 мая 1944 года дивизии присвоено наименование 22-я «Донбасская». 16 апреля 1942 года дивизия начала боевую работу с аэродромов Монино и Ногинск, в интересах Северо-Западного фронта, а также Западного, Крымского и Воронежского фронтов. С апреля 1942 года по май 1945 года дивизия не выходила из боёв. Бои на Северо-западном фронте, за Воронеж, Сталинград, оборона Кавказа и очищение Тамани, бои за Донбасс и за Приазовье, Финляндия, бои за Ленинград, освобождение Белоруссии, Венгрия и Словакия, Восточно-Прусская операция, вылеты на бомбардировку центральной части Берлина и города Свинемюнде — боевой путь дивизии в годы Великой Отечественной войны.

Ещё в 1939 году в Энгельсе была сформирована 148-я стрелковая дивизия. За освобождение Чернигова 21 сентября 1943 года 148-й стрелковой дивизии присвоено почетное наименование «Черниговская». 17 февраля 1944 года дивизия награждена орденом Красного Знамени за освобождение Шепетовки. За успешный прорыв обороны противника на рубеже Плесна, Городище 19 марта 1944 года — орденом Суворова II степени.

Комсомольский актив всех полков зенитной артиллерии города Саратова. В центре — самые заслуженные бойцы капитан награжден орденом Красной Звезды, девушки справа и слева от него — с медалями «За отвагу»

Защита саратовского неба

Считалось, что Саратовское Поволжье находится далеко от возможных театров военных действий и практически недосягаемо для авиации вероятного противника, поэтому развёртывание ПВО в полном объёме здесь не предусматривалось, говорится в статье «Противовоздушная оборона Саратовского Поволжья в годы Великой Отечественной войны: создание и функционирование» авторства доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой отечественной истории и историографии, Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского Виктора Данилова. Однако отдельные элементы противовоздушной защиты начали внедрять на территории области ещё до войны. С начала Великой Отечественной войны система противовоздушной обороны края формировалась поэтапно, вплоть до начала воздушных налетов врага. С начала 1941 года и до 20 июня в Саратовской области прошли подготовку по нормам комплекса «Готов к ПВХО» чуть более 30 тыс. человек, а за один лишь месяц войны, до 25 июля, — более 12 тыс. жителей, после чего началась массовая подготовка населения.

Одновременно началось оборудование различного рода убежищ и укрытий для населения на случай воздушного нападения противника. К осени было отрыто значительное количество щелей открытого и закрытого типа, приспособлено под убежища много подвалов. В Саратове строились четыре убежища вместимостью по 360 человек в каждом, чтобы укрыть руководство и «актив» области и города. В качестве же укрытий для населения в городе было оборудовано 382 подвала. Кроме того, промышленные предприятия на свои средства строили объектовые бомбоубежища. Частично за счет средств городских коммунальных служб жители оборудовали во дворах домов простейшие укрытия — щели. Всего для защиты населения в случае вражеских налетов к лету 1942 года было оборудовано 200 бомбоубежищ и 70 тыс. щелей, в которых одновременно могло укрываться более 150 тыс. человек. Осуществлялись меры по маскировке и светомаскировке промышленных и жилых объектов. 12 августа в Саратове было установлено полное затемнение. С лета 1941 года развертывается и боевая подготовка штабов и формирований, проводятся учебные воздушные тревоги, учения по светомаскировке, по итогам которых делались выводы о состоянии МПВО (местной противовоздушной обороне) и намечались меры для ее улучшения.

Наряду с организацией МПВО в Саратовском Поволжье предпринимаются шаги по сосредоточению сил и средств активной противовоздушной обороны. В августе 1941 года началось формирование 89-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона для противовоздушной обороны железнодорожного моста через Волгу. С 6 ноября развернулось формирование 102-й истребительной дивизии ПВО, которая затем отбыла в Сталинградскую область. С выходом постановления ГКО № 874сс от 9 ноября 1941 года «Об усилении и укреплении противовоздушной обороны страны» был создан Саратовско-Балашовский дивизионный район ПВО. В его оперативное подчинение поступила 144-я авиационная дивизия ПВО, два экипажа Як-1 которой 8 декабря впервые вылетели на патрулирование над Саратовом. Из действующей армии и других районов ПВО в Саратов прибыли 374‑й, 501‑й, 234‑й отдельные зенитные артиллерийские дивизионы, 3‑й дивизион 736‑го зенитного артиллерийского полка, 17‑й отдельный батальон воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС).

Бомбоубежище

Бомбёжки

Прорыв группировки Вермахта к Сталинграду превратил Саратовскую область в прифронтовой регион. 9 сентября 1942 года здесь было введено военное положение. Первые вражеские самолёты в небе над Саратовом были замечены ещё в феврале 1942 года, но это была только разведка. Саратовский авиационный завод и Саратовский нефтеперерабатывающий завод (крекинг-завод) были включены Гитлером лично в список объектов, подлежащих обязательному уничтожению. Для бомбардировок саратовских заводов, железнодорожных станций и минирования фарватера Волги германское командование выделило специальную группу 4-го воздушного флота Люфтваффе. Важнейшей целью им ставилось также разрушение железнодорожного моста через Волгу в районе Саратова — единственного в Нижнем Поволжье. Летом вражеские бомбы обрушились на областной центр с сокрушительной силой. 25−26 июня главной целью немецких лётчиков стал Третий Государственный подшипниковый завод (ГПЗ-3). В результате бомбардировок 26 июня 1942 года заводу был нанесен значительный материальный ущерб — разрушена почти четвертая часть основного производства, выведено из строя оборудование.

7−9 июля бомбардировкам подвергся железнодорожный узел Ртищево и некоторые объекты города. В конце июля бомбили Маркс, в начале и конце августа — Балашов. Неоднократно фашистская авиация совершала налеты на станцию Урбах и многие другие объекты. С прорывом немецко-фашистских войск к Сталинграду авиация врага еще больше активизировала свои действия в районе Саратова. Если в июле 1942 года над территорией Саратовско-Балашовского дивизионного района ПВО зарегистрировано было 72, а в августе 139, то в сентябре — 1614 самолето-пролетов врага. Несколько раз бомбили промышленные объекты Энгельса: заводы имени Орджоникидзе и имени Урицкого, фабрики перевязочных материалов и прядильно-ткацкую № 2, депо станции Покровск.

В сентябре главным объектом бомбардировок стал крекинг-завод им. С. М. Кирова, который снабжал горючим Сталинградский и Юго-Восточный фронты. Вечером 20 сентября у причала завода была потоплена баржа с 127 семьями, ожидавшими отправки в Краснокамск. Погибло около 250 человек. Самый сильный удар по крекинг-заводу был нанесен в ночь с 23 на 24 сентября. Самолеты врага совершили 16 заходов. Ими были сброшены 121 фугасная и свыше 400 зажигательных бомб. Были разрушены многие цеха, повреждены нефтехранилища. 24 сентября при налете на Саратов враг подверг бомбардировке нефтебазу Увек. После бомбардировок на восстановление предприятия вышли все работники. В очень сложных условиях завод продолжал работать и поставлял топливо на фронт. В дни Курской битвы фашисты хотели отрезать этот источник горючего от фронта. Но через две недели после бомбардировки первые тонны бензина пошли на Курском направлении. План был выполнен на 151%.

Потери среди населения Саратова только за сентябрь 1942 года составили 204 человека, из них 130 убитых.

Варварским бомбардировкам Саратов подвергался с 12 по 27 июня 1943 года. В ночь с 23 на 24 июня фашистские бомбардировщики били по заводу № 292 — Саратовскому авиационному заводу. В течение 50 минут вражеские самолеты тремя колоннами, делая один заход за другим, сбросили 30 фугасных и более 150 зажигательных авиабомб. В результате налета вышло из строя более 70% производственных площадей, свыше 60% оборудования. Главный материальный склад также был полностью уничтожен, вместе со складами материалов и технической документацией. Множество самолетов сгорели прямо на конвейере, говорится в книге Дмитрия Дегтева «Тень Люфтваффе над Поволжьем». Полностью завод удалось восстановить только через три месяца. Одновременно были атакованы суда на Волге, между Саратовом и Камышином, в том числе корабли Волжской военной флотилии.

В ночь на 25 июня был совершен массированный налет на железнодорожный узел Балашов. Основными объектами бомбометания стали станция и аэродром, на которые были сброшены 239 фугасных и осколочных, а также 35 тяжелых зажигательных бомб. В результате возникших пожаров сгорели 92 вагона с воинскими грузами, а также были выведены из строя 30 секций железнодорожного пути. В ликвидации последствий налета принимали участие 150 человек из объектовых и участковых формирований, 80 человек пожарных команд с семью автонасосами, один пожарный поезд, а также железнодорожники. Работы велись всю ночь, а затем еще трое суток. Пожары были ликвидированы через два часа, а движение поездов частично восстановлено через шесть-семь часов. В ночь 27 июня был проведен налёт на Саратов. На сей раз атаке подверглись различные промышленные объекты, а также жилые кварталы. Различные повреждения получили завод силикатного кирпича, лесокомбинат и Саратовская ТЭЦ.

Общий ущерб от бомбёжек в Саратовской области оценивается в 215 млн рублей (в ценах того времени), погибли около 400 мирных жителей. С разгромом немцев на Курской дуге фронт стал стремительно откатываться к Днепру, а затем дальше на запад. Саратовская область перестала быть в сфере досягаемости фронтовой авиации противника. Поэтому летом и осенью 1944 года авиационные и зенитные части с Волги перебазировались ближе к фронту.

Руководящий состав завода № 416 им. Кирова (завод «Крекинг», ныне Саратовский нефтеперерабатывающий завод)

Саратовская промышленность — фронту

На территории региона в годы войны на износ, днем и ночью, работали сотрудники множества промышленных предприятий. Завод № 416 им. Кирова (завод «Крекинг», ныне Саратовский нефтеперерабатывающий завод), несмотря на разрушения от вражеских бомбардировок в июне 1943 года, уже в начале июля запустил 40% мощностей, к концу месяца государственный план по выпуску бензина был перевыполнен, в конце 1943 года фронту сверх плана было дано 67,302 тыс. тонн бензина. Завод № 292 Наркомата авиапромышленности (Саратовский авиационный завод) за годы Великой Отечественной войны выпустил более 13 тыс. самолетов — истребителей Як-1 и Як-3, это практически каждый четвертый истребитель авиационной промышленности страны.

Завод № 306 Наркомата авиационной промышленности (сегодня СЭПО) был единственным заводом в стране, который выпускал магнето — сердце для авиационных двигателей. Обмотчицами в цехах работали девушки, освоив профессию за два месяца, девушки работали по 14−16 часов в сутки. Саратовский государственный подшипниковый завод № 3 Наркомата среднего машиностроения (ГПЗ-3) выпускал подшипники для танков и самолетов. Завод серьезно пострадал от бомбардировок в июле 1942 года, но уже через шесть дней выпуск продукции был частично восстановлен. Несмотря на бомбёжки лета 1943 года, среднесуточный выпуск подшипников только возрастал и составил в январе 1944 года 15,3 тыс. штук в сутки. ЗАВОД № 195 — щелочных аккумуляторов. Здесь впервые в СССР в годы войны начали производить большие партии никель-железных аккумуляторов. Также завод выпускал кадмиево-никелевые аккумуляторы, гранаты РГ-41, миномет-лопаты, 37-мм мины, поставляя продукцию на фронт. В течение 47 военных месяцев предприятие неоднократно перевыполняло план.

Завод № 180 Наркомата танковой промышленности (впоследствии — Саратовский завод энергетического машиностроения, АО «Сарэнергомаш») до 1944 года включительно изготовил 1275 корпусов танков Т-50, Т-60, Т-70, а также 1141 бронебашню для СУ-152 и ИС-152, осуществил ремонт 1 134 корпусов танка Т-34. В 1944 году почти треть состава коллектива выполняла нормы в размере 150−200%, а почти одна пятая — свыше 200%. ФГУП «Саратовский агрегатный завод» вместо выпускаемых ранее запасных частей к тракторам переквалифицировался в производство противотанкового ружья системы ПТР-С, корпуса для мини снарядов. С 1942 года завод дополнительно приступил к выпуску узлов для пушки Д-25 и пушки 21-К2М.

Марксовский машиностроительный завод «Коммунист» (ОАО «Волгодизельаппарат») получил задачу выпускать вооружение и боеприпасы для нужд фронта. В короткий срок был освоен выпуск 120-миллиметровых минометов, снарядов и авиабомб, смонтировано 197 единиц оборудования, в три раза увеличена мощность дизельной станции. с 1943 года завод начал выпуск отдельных узлов и деталей к танку Т-34. За годы войны десятки пехотных дивизий были снабжены минометами с маркой волжского завода. Ежедневно на фронт отправлялись снаряды и авиабомбы, было выпущено 660 дизелей для зарядки аккумуляторов подводных лодок.

Работала Саратовская картографическая фабрика, которая за годы войны отпечатала и передала в войска 900 млн экземпляров топографических и специальных карт, было определено 168 тысяч геодезических и астрономических пунктов, привязано 62 тыс. элементов боевых порядков артиллерии, засечено 30 тыс. целей и ориентиров, отдешифрировано 500 тыс. аэроснимков, доставлено и подготовлено к изданию около 20 тыс. оригиналов топографических карт.

Энгельс. Митинг в честь Дня победы на заводе № 213 им. Серго Орджоникидзе у заводского клуба

В Энгельсе работал эвакуированный из Москвы Завод № 213 Наркомата авиационной промышленности (завод им. С. Орджоникидзе). Началось производство гироскопов, автопилотов, тахометров, манометров и других авиационных приборов для истребительной, бомбардировочной, штурмовой, транспортной и санитарной авиации. Всего за период 1941—1945 гг. было выпущено свыше 2 млн. высокоточных и надежных приборов для серийных самолетов типа МиГ, Як, Ла, Ил, Пе, Ту и танков Т-34, Т-44, «Иосиф Сталин», «Клим Ворошилов».

Площади завода «Молот» (Петровск) приняли из Москвы завод № 251 Наркомсудопрома. Во время войны кроме профильной продукции был налаженвыпуск гранат типа РГД и «лимонка», бронебойных снарядов Р-22 для скорострельной пушки. В начале 1943 года группе конструкторов завода была присуждена Сталинская премия за разработку нового вооружения.

Из Москвы в Саратов в июле 1941 года был эвакуирован созданный с целью серийного производства приборов управления зенитным огнём и систем звукоулавливания для пеленгирования самолётов завод (ФГУП «Производственное объединение «Корпус»). Уже с января 1942 года завод приступил к выпуску и поставке продукции для фронта: корпусов бронебойных снарядов, ударных механизмов взрывателей мин, корпусов фугасных снарядов для «Катюши», приборов управления артиллерийским и зенитным огнём, приборов маскировки войск.

В 1941 году на Саратовский завод были эвакуированы три электротехнических завода — Ленинградский, Ярцевский и Гомельский (ООО Электротехнический завод «ГЭКСАР»).Около 50% продукции было снято с выпуска и ужево второй половине 1941 года предприятие начало выпуск спецпродукции, боеприпасов, военного снаряжения, который составил около 38% в структуре производства. За годы войны было освоено 110 наименований новых изданий и запасных частей. В том числе реле типа HP, КР, СКР, УНР, ДСР, АР — всего 27 наименова­ний, запасные час­ти топливной аппа­ратуры для 13 раз­личных марок оте­чественных и им­портных дизелей. Кроме того, выпускалась телеграфная аппаратура: станции типа 25Д-41, ретрансляторы.

В период Великой Отечественной войны на территории Саратовской области было более 560 промышленных предприятий. На базе заводов Саратова и области в 1941 году было размещено более 100 крупных эвакуированных предприятий. Основная часть крупных предприятий размещалась в Саратове, 35 заводов которого относились к крупнейшим оборонным предприятиям страны с общим количеством рабочих более 60 тыс. человек.

Сортировка зерна в колхозе. 1942

Колхозы и жители области — фронту

Практически во всех регионах страны сельское население в годы войны трудилось, чтобы обеспечивать фронт самым необходимым. Вместе с эвакуированными предприятиями, университетами, театрами через территорию области проследовало более 1 млн человек эвакуированных и беженцев, почти треть из них осталась в Саратовской области. Сюда же прибыли около 60 школ-интернатов и детских домов.

В первые же дни войны колхозы области передали армии 17 тыс. лошадей, в машинно-тракторные станции — 5 тыс. тракторов. Летом 1941 года на полях Саратовской области зрел богатый урожай. На колхозных и совхозных полях трудились и стар и млад. Саратовская область в 1941 году сдала государству 940,212 тыс. тонн хлеба.

Как и на заводах, в колхозах работы велись в основном силами женщин и подростков. Только летом 1942 года на полях колхозов и совхозов работало около 200 тыс. человек молодежи и школьников, из них 9 тыс. студентов и 16 тыс. школьников Саратова. «Все для фронта, все для победы!» — под этим лозунгом самоотверженно трудились женщины, старики, дети. Женщины составляли 57% работников заводов и 85% трудоспособных колхозников области, отмечают Г. А. Колемасова и П. П. Фролкин в материале «Саратовская область в годы Великой Отечественной воны». Временная потеря западных и южных хлебородных районов в начале войны увеличила значение Саратовского продовольствия. Колхозы и совхозы области поставили в 1941—1945 годах только зерна 162 млн пудов, тогда как в Первую мировую войну губерния заготовила 64 млн пудов. Женщины освоили трактора и зерновые комбайны. Большую часть хлеба и других продуктов селяне сдавали в фонд обороны. В 1942 году из 2,283 млн центнеров зерна, выделенных к выдаче на трудодни колхозникам Поволжья, в фонд обороны и помощи рабочим было отчислено 35,6%.

Саратовские колхозники вместе со всеми трудящимися Саратовской области только в 1942 году внесли на строительство боевых самолетов 133,5 млн рублей. Саратовский колхозник Ф. П. Головатый внёс 100 тыс. рублей личных сбережений на строительство самолетов. В декабре 1942 года в газетах было опубликовано письмо Иосифа Сталина, который выражал благодарность уроженцу Саратовской области. О вкладе Головатого в Победу узнали во всей России, только в Саратовской области к 15 января 1943 года 44 человека внесли на строительство танков и самолетов от 100 до 300 тыс. рублей каждый. В целом по различным оценкам саратовцы в годы войны сдали на строительство самолётов около 400 млн рублей.

За время войны Саратовская область сдала 2,6 млн тонн зерна, 128 тыс. тонн мяса, 48 тыс. тонн подсолнечника. Было передано Сталинградскому и другим фронтам 1335 боевых самолета, построенных на средства жителей области. Местное население в течение первых двух лет постоянно привлекалось в порядке трудовой мобилизации на строительство оборонительных укреплений, аэродромов, автомобильных и железных дорог. Только на сооружении оборонительных рубежей были задействованы более 100 тыс. человек.

Советские женщины на строительстве газопровода Саратов — Москва. 1944

Строительство газопровода

В 1941 году вблизи поселка Елшанка под Саратовом был обнаружен газ в промышленных масштабах. Первооткрывателями Елшанского, а затем и Курдюмского месторождений газа стали геолог И. И. Енгуразов и профессор Саратовского госуниверситета Б. А. Можаровский. Тысячи рабочих, студентов и воинов сооружали первый в Поволжье газопровод. Меньше полутора месяцев потребовалось, чтобы в конце октября 1942 года вступила в строй 18-километровая линия. Газопровод подал первые кубометры газа в топки Саратовской ГРЭС. Вслед за переводом на газ Саратовской ГРЭС был построен газопровод на Саратовскую ТЭЦ. Затем газ получили оборонные заводы. К 1944 году протяженность газопровода довели до 80 км. Газовые магистрали потянулись к фабрикам, заводам и учреждением города. К концу войны Саратовский газовый трест обслуживал уже более 120 абонентов.

Госпиталь

Госпитальная база

Успешная организация широкой сети эвакуационных госпиталей в первые месяцы войны на территории Саратовской области стала возможной благодаря энтузиазму врачей, инициативе местных государственных, партийных, научных, общественных и хозяйственных организаций. В 1941 году в регионе имелось 2438 врачей, клиники и больницы области располагали больничными койками на 10,5 тыс. мест, говорится в материале В. В. Петрова «Деятельность эвакогоспиталей в Саратовской области в годы Великой Отечественной войны». Развёртывание госпиталей началось задолго до известного Постановления Государственного Комитета Обороны № ГОКО — 1633сс от 23 апреля 1942 года «О дополнительном развертывании 200 000 госпитальных коек». Уже 24 июня 1941 года в Саратове было образовано Управление местного эвакопункта, которое первоначально открыло 36 госпиталей на 12,3 тыс. коек.

Эвакогоспитали, развернутые в соответствии с первоначальным планом, имели необходимое количество операционных, перевязочных и стерилизационных, были оснащены медицинским инструментарием, рентгеновской и физиотерапевтической аппаратурой, клинико-диагностическими лабораториями, медикаментами, перевязочными материалами, инвентарем. Однако война внесла свои коррективы. К июлю 1942 года в Саратовской области в составе Управления местного эвакуационного пункта (УМЭП-45) было развернуто и работало 77 госпиталей на 48 262 койки, что составляло 8,5% от коечного фонда внутреннего тылового района страны. Только в Саратове был развернут 31 эвакогоспиталь. Коечный фонд эвакуационных госпиталей Саратовской области наращивался большими темпами, за три года войны он в четыре раза превысил первоначальный план. Над госпиталями было установлено шефство, в котором приняли участие 858 предприятий, учреждений, колхозов и совхозов, 400 комсомольских организаций.

Герой Советского Союза комсорг танкового батальона 44-й гвардейской танковой бригады гвардии лейтенант Георгий Петровский. Окончил Саратовское бронетанковое училище в 1942 году

Гвардии младший лейтенант Василий Малиновский, командир танка Т-34 44 танкового полка 8 отдельной гвардейской механизированной бригады 3 гвайрдейского механизированного корпуса. В 1943 г. окончил 2-е Саратовское танковое училище

Саратовская область в годы войны являлась одним из ведущих центров медицинской науки, лечебной работы и подготовки медицинских кадров высшего и среднего звена. В Саратове плодотворно трудились ученые — медики старейшего в стране медицинского института. В госпиталях были организованы различные отделения в соответствии с тяжестью ранений, видом болезни и характером ранений по локализации: нейрохирургические раненые были сосредоточены в трех госпиталях №№1056, 1676, 1848; челюстные ранения лечили в госпиталях №№ 130, 3287, в двух госпиталях работал ЛОР-отделения; были развёрнуты глазные отделения на базе эвакогоспиталей и клиники глазных болезней; на базе двух госпиталей лечили раненных в грудную клетку; раненые с повреждениями верхних и нижних конечностей госпитализировались в общехирургические госпитали. Госпиталь № 1683 на 600 коек был выделен для протезирования ампутированных конечностей. Госпиталь № 995 с ортопедическим профилем явился базой будущего научно-исследовательского института ортопедии и восстановительной хирургии.

Средний показатель возвращения на фронт излечившихся бойцов за годы войны составил 71,14%, в строй вернулись 344 325 солдат и офицеров.

Наряду с активным развёртыванием госпитальных коек массовый характер приобрело донорство, в котором только в Саратове приняло участие свыше 42 тыс. человек. За время войны доноры сдали 71 тыс. литров крови. С августа по декабрь 1942 года доноры Саратова дали для нужд госпиталей 50 тыс. литров крови. Только за один 1943 год привлечено к донорству около 10 тыс. человек. Областную станцию переливания крови в Саратове ежедневно посещали от 300 до 500 доноров. Они сдавали от 75 до 125 литров крови за день, в то время как до войны количество сданной крови не превышало 10 литров в день.