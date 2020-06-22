22 июня 2020 | Время чтения 4 мин

Астраханская область в годы Великой Отечественной войны была одним из ключевых поставщиков продовольствия для фронта и стратегически важным транспортным узлом. Астраханцы принимали активное участие в Сталинградской битве, в боях на Орловско-Курском направлении и в сражении на Курской дуге. Тысячи астраханцев прославили свой край военными и трудовыми подвигами.

Марина Каширская, , 19:10 — REGNUM Астраханская область была официально создана 27 декабря 1943 года на территории Астраханского округа. Часть территорий, сейчас относящихся к Астраханской области, также входили в состав Нижне-Волжской области, Нижне-Волжского края, Сталинградского края и Сталинградской области.

В боевом охранении каравана судов, р. Волга. 1942

Согласно данным переписи 1939 года, в округе насчитывалось более 680 тысяч жителей, более 230 тысяч — в Астрахани. На фронт отправились 160 тысяч человек. Более 75 тысяч из них не вернулись домой. Звания Героев Советского Союза получили 127 уроженцев региона. Ордена и медали за подвиги в Великой Отечественной войне получили более 35 тысяч человек.

Экономика

Астраханская область являлась крупным транспортным узлом на стыке водных и железнодорожных путей. В Астраханском порту для отправки по всей стране перегружалось продовольствие, сырьё для предприятий, нефть.

В регион эвакуировались предприятия из других регионов: например, одесская табачная фабрика, Перекопский химический завод из Крыма, гомельский овчинно-шубный завод. Производство на них налаживалось в кратчайшие сроки, местные жители проходили всеобщее обучение. Женщины и подростки осваивали рабочие профессии. Местная промышленность перешла на военные рельсы. На судоверфи имени Кирова производили аэросани и тральщики, судоремонтные заводы переориентировали на выпуск авиабомб, мин, снарядов и гранат. На Морском судостроительном заводе производили подводные лодки, бронированные катера, снаряды, в медицинском институте — горючие смеси.

Развитое сельское хозяйство и пищевая промышленность сделали округ одним из ключевых поставщиков продовольствия для фронта. Многочисленные рыбозаводы выпускали рыбные сухари и хлопья, муку, крупы, консервы в стекле. Астраханцы также обеспечивали страну хлебом и овощами. На всех предприятиях велись производственные соревнования, государственные планы перевыполнялись, в уборке урожая участвовало всё трудоспособное население.

В Астрахани действовал комитет по оказанию помощи раненым бойцам. В первые два года войны в округе создали более 80 госпиталей и приемных пунктов, половина из них располагалась в окружном центре. Под госпитали отдавали лучшие здания и направляли туда лучших медиков. Учебные заведения и заводы брали шефство над ранеными и помогали за ними ухаживать. Более тысячи человек регулярно сдавали кровь. Как утверждают краеведы, некоторые отдавали раненым свою кровь более 50 раз.

Немалый вклад в победу внесли астраханские железнодорожники, построившие стратегически важные железные дороги Владимировка — Сталинград и Кизляр — Астрахань. Работы велись в 1941 и 1942 годах в тяжёлых условиях и без необходимого оборудования. Большинство строителей были женщинами. В 1943 году был возведён временный железнодорожный мост через Волгу.

В округе велось строительство оборонительного рубежа от села Янго-Аскер до села Джакуевка. Работы были завершены в октябре 1942 года, потом начали сооружать внутригородские оборонительные сооружения — огневые точки, дзоты, железобетонные укрытия и баррикады. В их строительстве в основном участвовали женщины и молодёжь.

Боевые подвиги

Регулярным бомбардировкам подвергались Волго-Каспийский канал, плес реки Волги от устья до Саратова. Летом 1942 года линия фронта проходила всего в сотне километров от Астрахани, и вражеская авиация бомбила окружной центр и грузовые судна. Многие работники флота тогда совершали подвиги ради доставки военно-стратегических грузов. Например, теплоход «Память товарища Войкова» был атакован фашистами, одна из трёх барж загорелась, однако благодаря действиям капитана и команды пожар был потушен. Десять человек были награждены значками «Почетный работник морского флота».

В конце августа 1942 года фашистские войска начали продвижение на Астрахань. Их задерживала 34-я гвардейская стрелковая дивизия из Москвы. Для обороны Астрахани была сформирована 28-я армия под командованием генерала-лейтенанта Василия Герасименко. Сотни астраханцев в рядах 28-й армии вели ожесточённые бои в условиях недостатка воды. Также армия защищала эвакуируемый с пастбищ скот. 28 декабря 1942 года советские войска перешли от обороны к наступлению. Солдаты и командиры 28-й армии прошли от калмыцких степей до Берлина, приняв участие в Берлинской операции. Два астраханских стрелковых полка и одна стрелковая дивизия даже получили наименования Берлинских за проявленный в боях героизм. Из Берлина участники 28-й армии перешли на Пражское направление и 9 мая завершили боевые действия на реке Эльбе.

Астраханцы принимали активное участие в Сталинградской битве, в боях на Орловско-Курском направлении и в сражении на Курской дуге. Тысячи астраханцев прославили свой край военными и трудовыми подвигами. Среди них — лётчик Степан Здоровцев, 28 июня 1941 года протаранивший вражеский бомбардировщик и ставший одним из первых Героев Советского Союза; Павел Смирнов, экипаж которого в ходе Сталинградской битвы погиб в подожжённом немцами танке, отказавшись сдаваться в плен; участники обороны Дома Павлова в Сталинграде, длившейся 58 дней, — Фаизрахман Рамазанов, Иван Свирин и Евгений Мясников; военный хирург Леон Слувко, который прооперировал более двух тысяч фронтовиков.