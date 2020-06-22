Марина Каширская, 22 июня 2020, 19:10 — REGNUM Астраханская область была официально создана 27 декабря 1943 года на территории Астраханского округа. Часть территорий, сейчас относящихся к Астраханской области, также входили в состав Нижне-Волжской области, Нижне-Волжского края, Сталинградского края и Сталинградской области.

В боевом охранении каравана судов, р. Волга. 1942
В боевом охранении каравана судов, р. Волга. 1942

Согласно данным переписи 1939 года, в округе насчитывалось более 680 тысяч жителей, более 230 тысяч — в Астрахани. На фронт отправились 160 тысяч человек. Более 75 тысяч из них не вернулись домой. Звания Героев Советского Союза получили 127 уроженцев региона. Ордена и медали за подвиги в Великой Отечественной войне получили более 35 тысяч человек.

Экономика

Астраханская область являлась крупным транспортным узлом на стыке водных и железнодорожных путей. В Астраханском порту для отправки по всей стране перегружалось продовольствие, сырьё для предприятий, нефть.

Постановление Астраханского окружкома ВКП(б) о мобилизации населения. 22 июня 1941 г
Постановление Астраханского окружкома ВКП(б) о состоянии противовоздушной обороны города. 23 июня 1941 г
Постановление Астраханского окружкома ВКП(б) об итогах проведения первого дня мобилизации по Астраханскому округу. 24 июня 1941
Постановление Астраханского окружкома ВКП(б) об изготовлении военного обмундирования на предприятиях города. 28 июля 1941
Военная продукция астраханских предприятий — армейское обмундирование 1941 г
Постановление АГКО о строительстве оборонительного рубежа. 26 октября 1941
Астраханцы на строительстве оборонительных укреплений. 1941
Из протокола Астраханского окружкома ВКП(б) и Окрисполкома по постановлению ГОКО о создании Астраханского городского комитета обороны. 23 октября 1941
Владимир Голышев, председатель комитета обороны г. Астрахани. 1943
Постановление АГКО о введении в Астраханском округе угрожаемого положения. 10 ноября 1941
Постановление Астраханского окружкома ВКП(б) и Окрисполкома об отводе зданий для вновь организуемых госпиталей в г.Астрахани. 11 сентября 1941
Медики оперируют ребенка в военном госпитале Астрахани (сейчас больница имени С.М. Кирова). 1943
Сотрудники и раненые, находившиеся на излечении в эвакогоспитале № 3266 28-й армии. Астрахань
Сведения о ходе сбора вещей для Красной армии среди населения г.Астрахани на 15 октября 1941
Отправка посылок на фронт. 1941 г
Подписка на государственный военный заем. 1942

В регион эвакуировались предприятия из других регионов: например, одесская табачная фабрика, Перекопский химический завод из Крыма, гомельский овчинно-шубный завод. Производство на них налаживалось в кратчайшие сроки, местные жители проходили всеобщее обучение. Женщины и подростки осваивали рабочие профессии. Местная промышленность перешла на военные рельсы. На судоверфи имени Кирова производили аэросани и тральщики, судоремонтные заводы переориентировали на выпуск авиабомб, мин, снарядов и гранат. На Морском судостроительном заводе производили подводные лодки, бронированные катера, снаряды, в медицинском институте — горючие смеси.

Развитое сельское хозяйство и пищевая промышленность сделали округ одним из ключевых поставщиков продовольствия для фронта. Многочисленные рыбозаводы выпускали рыбные сухари и хлопья, муку, крупы, консервы в стекле. Астраханцы также обеспечивали страну хлебом и овощами. На всех предприятиях велись производственные соревнования, государственные планы перевыполнялись, в уборке урожая участвовало всё трудоспособное население.

В Астрахани действовал комитет по оказанию помощи раненым бойцам. В первые два года войны в округе создали более 80 госпиталей и приемных пунктов, половина из них располагалась в окружном центре. Под госпитали отдавали лучшие здания и направляли туда лучших медиков. Учебные заведения и заводы брали шефство над ранеными и помогали за ними ухаживать. Более тысячи человек регулярно сдавали кровь. Как утверждают краеведы, некоторые отдавали раненым свою кровь более 50 раз.

Немалый вклад в победу внесли астраханские железнодорожники, построившие стратегически важные железные дороги Владимировка — Сталинград и Кизляр — Астрахань. Работы велись в 1941 и 1942 годах в тяжёлых условиях и без необходимого оборудования. Большинство строителей были женщинами. В 1943 году был возведён временный железнодорожный мост через Волгу.

Боевой приказ штаба гарнизона г.Астрахани о разделении города на боевые секторы. 6 февраля 1942
Астрахань. Немецкая аэрофоторазведка. 1943
Астрахань. Немецкая аэрофоторазведка. 1942
Постановление Астраханского Горкома ВКП(б) о проведении оборонных мероприятий в городе. 19 августа 1942
Схема Астраханского городского оборонительного рубежа. 12 сентября 1942
Занятие по всеобщему военному обучению в с.Икряное Астраханского округа. 1941 г
Девушки на занятиях по всеобщему военному обучению. 1942 г
В.Г. Кузнецова, выпускница курсов пулемётчиков при Астраханском Осоавиахиме. 1942
Постановление АГКО о строительстве железнодорожного моста через р.Волга. 4 июля 1942
Постановление военного совета 28 армии о постройке ледяных переправ через р.Волгу 21 ноября 1942
Работники Астраханского икорно-балычного завода на заготовке льда. 1942
Постановление Астраханского Горкома ВКП(б) о ходе набора добровольцев комсомольцев и молодежи города на защиту г.Сталинграда. 30 декабря 1942
Ремонт танка на заводе им.Сталина. 1942
Спуск очередного бронекатера на судостроительном заводе. 1942
Проверка действия огнеметов, изготовленных предприятиями г. Астрахани в 1942 г., по заданию комитета обороны
Военная продукция астраханских предприятий — бутылка с зажигательной смесью, гранаты Ф-1 (лимонка). 1943
Справка Астраханского окружкома ВКП(б) о работе спецлаборатории Астраханского ликеро-водочного завода. 21 сентября 1943
Ликероводочный завод. Спецлаборатория. 1943 г. За разборкой дротов
Ликероводочный завод. Спецлаборатория.1943 г. Отработка (проверка) минометных уровней
Население Астрахани, работающее над разборкой укреплений, которые были воздвигнуты в 1942 г. для обороны города
Карта портов Каспийского моря, обслуживаемых флотом Рейдтанкера. 1941-1945 гг
Обращение руководителей рыбозавода к рабочим и рыбакам Астраханского округа. 1943

В округе велось строительство оборонительного рубежа от села Янго-Аскер до села Джакуевка. Работы были завершены в октябре 1942 года, потом начали сооружать внутригородские оборонительные сооружения — огневые точки, дзоты, железобетонные укрытия и баррикады. В их строительстве в основном участвовали женщины и молодёжь.

Боевые подвиги

Регулярным бомбардировкам подвергались Волго-Каспийский канал, плес реки Волги от устья до Саратова. Летом 1942 года линия фронта проходила всего в сотне километров от Астрахани, и вражеская авиация бомбила окружной центр и грузовые судна. Многие работники флота тогда совершали подвиги ради доставки военно-стратегических грузов. Например, теплоход «Память товарища Войкова» был атакован фашистами, одна из трёх барж загорелась, однако благодаря действиям капитана и команды пожар был потушен. Десять человек были награждены значками «Почетный работник морского флота».

Астраханский рейд. Переброска 4-го кав. корпуса из Красноводска в с. Оля
Памятная фотография экипажа канонерской лодки Волжской военной флотилии «Щорс». Фотография сделана после 31 октября 1942 г
Район пос. Замьяны. Траление электромагнитных мин
Василий Герасименко
Герой Советского Союза Степан Здоровцев
Герой Советского Союза Павел Смирнов
Мемориальная плита Павла Смирнова на Мамаевом кургане в Волгограде
Soul Train
Воины 28 армии в поверженном Берлине. 1945
Воины 28 армии. Берлин. 9 мая 1945
День Победы в Астрахани. 9 мая 1945 г

В конце августа 1942 года фашистские войска начали продвижение на Астрахань. Их задерживала 34-я гвардейская стрелковая дивизия из Москвы. Для обороны Астрахани была сформирована 28-я армия под командованием генерала-лейтенанта Василия Герасименко. Сотни астраханцев в рядах 28-й армии вели ожесточённые бои в условиях недостатка воды. Также армия защищала эвакуируемый с пастбищ скот. 28 декабря 1942 года советские войска перешли от обороны к наступлению. Солдаты и командиры 28-й армии прошли от калмыцких степей до Берлина, приняв участие в Берлинской операции. Два астраханских стрелковых полка и одна стрелковая дивизия даже получили наименования Берлинских за проявленный в боях героизм. Из Берлина участники 28-й армии перешли на Пражское направление и 9 мая завершили боевые действия на реке Эльбе.

Астраханцы принимали активное участие в Сталинградской битве, в боях на Орловско-Курском направлении и в сражении на Курской дуге. Тысячи астраханцев прославили свой край военными и трудовыми подвигами. Среди них — лётчик Степан Здоровцев, 28 июня 1941 года протаранивший вражеский бомбардировщик и ставший одним из первых Героев Советского Союза; Павел Смирнов, экипаж которого в ходе Сталинградской битвы погиб в подожжённом немцами танке, отказавшись сдаваться в плен; участники обороны Дома Павлова в Сталинграде, длившейся 58 дней, — Фаизрахман Рамазанов, Иван Свирин и Евгений Мясников; военный хирург Леон Слувко, который прооперировал более двух тысяч фронтовиков.