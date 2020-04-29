Зоя Емельянова, 29 апреля 2020, 21:15 — REGNUM Воронежская область сделала свой вклад в общую Победу советского народа над фашистской Германией и её сателлитами.

Красноармейцы в машинном зале ВоГРЭС. 1942
Красноармейцы в машинном зале ВоГРЭС. 1942

Воронеж награждён орденом Отечественной войны I степени. «За мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны и успехи в развитии народного хозяйства наградить город Воронеж орденом Отечественной войны I степени» — Указом Президиума Верховного совета СССР от 6 мая 1975 года. Также Указом Президиумом Верховного совета СССР от 10 мая 1986 года награждён орденом Ленина «За большие заслуги трудящихся города в революционном движении, их вклад в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, и в связи с 400-летием со времени основания наградить город Воронеж орденом Ленина».

В 2008 году Воронежу было присвоено почётное звание «Город воинской славы».

Население

По данным переписи 1939 года, в Воронежской области до войны проживали 3 млн 472,8 тыс. человек, после освобождения региона от оккупации в 1943 году численность жителей сократилась почти на миллион — до 2 млн 508,9 тыс. человек. Воронеж оказался в числе тех городов, где зафиксированы самые высокие потери среди городского населения в годы войны — они составили 19,8% от предвоенной численности населения.

Аэрофото Воронежа. Район 20-летия Октября. 1942
Аэрофото Воронежа. Улица Карла Маркса. 1943
Воронеж в годы войны. 1942
Монумент на Чижовском плацдарме. Воронеж
(сс) Insider
Памятник Славы. Воронеж
(сс) Insider

Воронежцы уходили на фронт, уже начиная с первых дней войны, всего воевать с врагом отправились около 560 тысяч жителей региона, в том числе около 47 тысяч жителей Воронежа.

В народном ополчении в годы войны участвовали около 200 тысяч человек. Только осенью 1941 года на территории Воронежской области действовало уже 165 партизанских отрядов. Партизаны активно действовали в период оккупации, а зимой 1942−1943 годов помогали Красной армии в освобождении территории области от фашистско-немецких захватчиков — за этот период партизаны провели 47 операций.

На фронтах Великой Отечественной войны погибли 329 тыс. 697 жителей Воронежской области, в том числе 32 тыс. 229 — уроженцев Воронежа.

365 воронежцам за героизм во время Великой Отечественной войны были присвоены звания Героя Советского Союза, 65 стали полными кавалерами ордена Славы.

Экономика

С первых же дней Великой Отечественной войны промышленность Воронежской области была переориентирована на работу для фронта. Основная машиностроительная промышленность была сосредоточена в областном центре. В частности, Авиационный завод сосредоточился на выпуске штурмовиков Ил-2: в 1941 году за образцовое выполнение задания правительства по выпуску боевой техники завод был награжден орденом Ленина. В октябре 1942 года завод пришлось эвакуировать в Куйбышев. За годы войны воронежские авиастроители выпустили более 15 тысяч самолетов Ил-2 — 42% от всех построенных штурмовиков этой модификации.

Именно в Воронеже на свет появились легендарные реактивные установки БМ-13 «Катюша» — их серийный выпуск освоил Воронежский экскаваторный завод имени Коминтерна: в августе — сентябре 1941 года предприятие отправляло в Москву по 10−12 «Катюш», последнюю партию завод отправил в октябре 1941 года — 18 установок. Тогда же, в октябре 1941 года, завод имени Коминтерна был эвакуирован на Урал. На свердловском «Уралэлектроаппарате» и на предприятии «Дормаш» воронежцы выпускали «Катюши», батальонные минометы, боеприпасы.

Вагоноремонтный завод имени Тельмана
Здание Госбанка в Воронеже. Июль-август 1942
Воронежский вокзал. 1942
Немецкие и венгерские дорожные указатели на перекрестке улиц К. Маркса и Медведовского (ныне Ленина) в оккупированном Острогожске Воронежской области. 1942
Немецкие танки на Гусиновке. Воронеж. 1942

Вагоноремонтный завод имени Тельмана с августа 1941 по февраль 1942 года построил шесть зенитных бронепоездов, отремонтировал 778 пассажирских и 1380 грузовых вагонов. В феврале 1942 года, когда фронт подошёл к Воронежу, предприятие эвакуировали в Омск. Территория завода спустя несколько месяцев была разрушена гитлеровскими обстрелами.

Воронежский механический завод, в годы войны называвшийся дизельным, уже в начале войны был эвакуирован в Андижан (Узбекская ССР): здесь воронежские специалисты наладили выпуск авиационных моторов для легких самолетов и за все годы войны выпустили более 30 тысяч авиадвигателей.

Воронежский «Электросигнал» с начала войны наладил производство продукции для фронта, на предприятии также развернули призывной пункт Коминтерновского райвоенкомата и разместили военный госпиталь. Осенью 1941 года предприятие было эвакуировано в Новосибирск, где воронежские специалисты разработали коротковолновые радиостанции типа РБМ, долгое время не имевшие аналогов. В то же время в Воронеже на территории предприятия развернули производство радиостанций для фронта радиусом действия до 15 километров. В январе 1942 года здесь разместился фронтовой ремонтный завод — приводилась в порядок повреждённая военная техника.

Ключевые сражения в Воронежской области

Бои на территории Воронежской области велись с конца июня 1942 года и до конца февраля 1943 года. При этом бомбардировкам Воронеж подвергался периодически с начала войны. 28 июня 1942 года началась Воронежско-Ворошиловградская оборонительная операция советских войск. В июле войска противника захватили западную (правобережную) часть Воронежа, линия фронта разделила город на 212 дней.

Освобождение Воронежа. 1942—1943
Освобождение Воронежа. 1942—1943
МАММ. МДФ
Освобождение Воронежа. 1942—1943
Освобождение Воронежа. 1942—1943
МАММ. МДФ
Семен Фридлянд. Война в Воронеже. В районе ВОГРЭС начальник разведки лейтенант Блохин, уточнив огневые точки противника, отправляет донесение с разведчиком Жамолетдиновым. 1942
Семен Фридлянд. Война в Воронеже. В районе ВОГРЭС начальник разведки лейтенант Блохин, уточнив огневые точки противника, отправляет донесение с разведчиком Жамолетдиновым. 1942

Оборона Воронежа длилась до 25 января 1943 года: советские войска прикрывали Москву на южном направлении и оказывали сопротивление венгерским дивизиям противника. В декабре 1942 года Красная армия начала наступательную операцию «Малый Сатурн» (16—30 декабря 1942 года), в результате которой были освобождены Кантемировский, Богучарский и другие южные районы области.

Полностью Воронежская земля была освобождена от врага в ходе Острогожско-Россошанской (13—27 января 1943 года) и Воронежско-Касторненской наступательной операции (24 января — 17 февраля 1943). Силами Воронежского фронта были разгромлены 2-я немецкая, а также 8-я итальянская и 2-я венгерская армии. Именно в ходе боёв на Дону в январе 1943 года были разгромлены элитные части итальянской армии — альпийские стрелки, и в итоге — 8-я итальянская армия. В Воронежской области самое крупное поражение за всю историю было нанесено венгерской армии — из 203 тыс. человек погибло 80 тыс., были ранены более 25 тыс. человек.

Семен Фридлянд. Война в Воронеже. Уничтожение немецкого десанта на ул. Менделеева. 1942
Семен Фридлянд. Война в Воронеже. Уничтожение немецкого десанта на ул. Менделеева. 1942
Одна из улиц города Россошь в первый день после изгнания оккупантов. 16 января 1943
Одна из улиц города Россошь в первый день после изгнания оккупантов. 16 января 1943
Советские войска въезжают в Воронеж. 25 января 1943 г
Советские войска въезжают в Воронеж. 25 января 1943 г
МАММ. МДФ

В 11:00 25 января 1943 года в результате ожесточенных боёв правобережная часть города была полностью очищена от оккупантов.

В ходе боёв войска противника потеряли около 320 тысяч солдат и офицеров, однако цена тоже оказалась высокой — на Воронежской земле погибли около 115 тыс. советских воинов. На территории Воронежа в 46 братских могилах покоятся останки 26 тыс. 791 защитника города.

Станция Лиски. Воронежская область. СССР. Весна 1943 года
Мирное население возвращается домой. 1943
МАММ. МДФ
Восстановленное здание гостиницы «Воронеж». 1944
МАММ. МДФ
Восстановленный Театр музкомедии. 1944
МАММ. МДФ

После оккупации Воронеж оказался почти полностью разрушенным, и буквально через несколько недель, после возвращения в свои дома, воронежцы приступили к восстановлению города. Уже в 1944 году было восстановлено более 263,3 тыс. кв. м строений, к началу 1945 года в городе уже заработали более 150 магазинов, бани, столовые, школы и детсады и даже кинотеатры. Было построено 156 км водопровода, три насосные станции, восстановлено 42 км трамвайных путей, 72 трамвайных вагона, 152 электросети, телефонная станция, телеграф, радиостанция, пять радиоузлов.