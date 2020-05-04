4 мая 2020 | Время чтения 22 мин

В солнечный теплый день 22 июня 1941 года в Магадане состоялось открытие парка культуры и отдыха. Под звуки духового оркестра прогуливались горожане. На площадках проходили спортивные соревнования и концерты. В Нагаевском порту готовился отойти пароход с отпускниками. Из-за разницы в часовых поясах известие о вероломном нападении фашистской Германии магаданцы получили только вечером 22 июня. Общегородской митинг начался в 23 часа и собрал сотни горожан.

Валерия Иванова, , 12:35 — REGNUM Многие тысячи километров отделяли Магаданскую область от линии фронта. Но война ворвалась и в судьбы северных регионов Советского Союза. Первым порывом многих северян было немедленно выехать на фронт.

На аэродроме Сеймчан. Среднеканский район. Магаданская область. 1944

Магадан — столица Магаданской области. Расположенный на побережье Охотского моря город начал свою историю летом 1929 года с первых домиков Восточно-Эвенской культбазы. Активно строился и расширялся в 1930-е годы с приходом на территорию Дальстроя — государственного треста по промышленному и дорожному строительству в районе Верхней Колымы.

14 июля 1939 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок Магадан преобразован в город с населением 30,7 тыс. человек.

Виртуальный музей «Магаданский Бессмертный полк» рассказывает об истории Колымы в годы Великой Отечественной войны, о трудовых и военных подвигах магаданцев.

Посёлок Сусуман. Сусуманский район. Магаданская область. 1945. (с) Болдырев

Тыловой Магадан и бронь для специалистов

После известия о начале войны, на ночном митинге 23 июня 1941 года магаданцы дали клятву: «Где бы мы ни находились, какую бы работу не выполняли, мы помним, что подлинно социалистическим трудом крепим оборонную мощь страны. Перевыполнением государственных производственных заданий способствуем победе над врагом».

Война угрожала оставить Колыму без снабжения оборудованием, сырьём, продуктами питания. Завоз грузов, даже минимальный, находился под угрозой срыва из-за препятствий, чинимых судоходству военно-морским флотом Японии. Предприятия Магадана перешли на выпуск военной продукции. Развернулась работа по расширению старых и освоению новых производств. Многое легло на плечи заключенных Маглага и бывших заключенных, остававшихся патриотами своей страны. Они трудились практически на всех предприятиях и стройках Магадана.

Утром 23 июня в военкомат стали поступать заявления с просьбами об отправке на фронт. Но мобилизация имела свою особенность — бронь для специалистов, в которых нуждался «комбинат особого типа» — Дальстрой.

На фронте в числе восьми с лишним тысяч северян было много жителей Магаданской области, в основном выпускники школ, отличники всеобуча, молодые производственники, освободившиеся заключенные, на которых «бронь» не распространялась.

Тыловой Магадан, как и вся страна, стал жить и работать по законам военного времени. Уже в первые дни войны руководство Дальстроя издало приказ о формировании стрелкового полка самообороны и других оборонных подразделений. Магадан был разбит на 6 районов. Проводились учебные воздушные тревоги, проверки светомаскировки в жилых домах и учреждениях. Не исключалась возможность ведения военных действий в прибрежных районах Ольского побережья. Нападение предполагалось со стороны империалистической Японии, союзницы Германии. Укреплялся Нагаевский сектор береговой обороны. Одна из батарей боевых орудий располагалась в 1,5 км от мыса Островной, другая — в 2 км от мыса Ольский.

Посёлок Сеймчан. Один из аэродромов трассы Аляска-Сибирь. Среднеканский район. Магаданская область. 1942-1945

Первая батарея стратегически выгодно преграждала вход в бухту Нагаева, вторая — в бухту Гертнера. Была сооружена сеть дотов и дзотов, в том числе за речкой Магаданкой и на сопке Блиндажной. В Нагаево базировался манипуляторный отряд, который занимался строительством и обслуживанием гидротехнических объектов: ставил створные знаки, маяки, буи, учился устанавливать и снимать мины. Девушки осваивали курсы медсестёр.

Магаданский авторемонтный завод увеличил выпуск оборудования для горнодобывающей промышленности, автомобильного и морского транспорта, количество ремонтируемой техники. Рабочие многократно перевыполняли нормы. На заводе завели книгу «Счёт мести», куда заносились сверхплановые показатели в работе.

С энтузиазмом трудились рабочие Марчеканского завода — за годы войны было поставлено горнодобывающим предприятиям Дальстроя 550 различных, в том числе экскаваторных, ковшей, сотни промприборов и газогенераторных установок. В. П. Березин, будущий начальник «Северовостокзолота», вспоминал: «Машиностроители Дальстроя в годы войны творили такие чудеса, что, наверное, будь к тому нужда, подковали бы не одну — тысячи блох. Научились делать компрессоры, дробилки, электросверла, экскаваторы, научились превращать тракторы в бульдозеры».

Нагаевский морской порт приобрел оборонное значение — отсюда шли грузы для фронта.

Крайне важной для жизни столицы Колымы являлась работа авиаотряда Дальстроя. Территория деятельности Дальстроя увеличилась за счёт Якутии, Чукотки, где появились новые горнодобывающие предприятия.

Авиаотряд обеспечивал доставку грузов, продовольствия, почты, перевозку пассажиров в Хабаровск и по всей территории Дальстроя, занимался аэрофотосъемкой.

Крайне необходимо было северянам стекло. Силами заключенных осенью 1941 года начали строить стекольную мастерскую. Работы велись при сорокаградусном морозе. Уже в феврале 1942 года была выдана первая плавка из битого стекла. Завод выпускал лампочки, автомобильные фары, посуду, стаканы, бутыли, елочные игрушки, изоляторы, а самое главное — листовое стекло. В большом количестве оно требовалось для колымских теплиц.

У входа на стадион ДСО «Цветные металлы». Поселок Сеймчан. Среднеканский район. Магаданская область. 1944-1945

Созданный в 1939 году Магаданский промкомбинат объединял кузнечно-жестяной, деревообделочный, сапожно-пошивочный цехи, массово-пошивочную мастерскую. Он выполнял заказы горных предприятий — изготовлял капоты и отеплители для автомашин, вентиляционные трубы, палатки, полевые сумки, спецодежду. Производил товары широкого потребления. Промкомбинат осваивал новые производства, привлекая местное и вторичное сырьё. Из старых капотов и крыльев автомашин штамповали лотки, а из консервных банок извлекали дефицитное олово, изготовляли пуговицы, кружки, ложки и вилки. Хлопчатобумажный утиль, ветошь стали сырьём для рабочей одежды, ваты, ватных телогреек и одеял, валяной обуви. Кожевенный завод обрабатывал шкуры животных, а из отходов давал высококачественный столярный клей, мыло, щетки.

В связи с затруднениями в завозе продовольствия из центральных районов страны нормировалась выдача продовольственной продукции, вводилась карточная система. Пригородный совхоз «Дукча» поставлял горожанам свежую овощную продукцию, молоко, яйца, мясо птицы.

В 1944 году вступила в строй макаронная фабрика, вошедшая затем в состав Магаданского пищекомбината. Кроме макаронных изделий, пищекомбинат производил соки, джемы, варенье, растительное масло.

Магаданцы одними из первых откликнулись на призыв сдавать средства в фонд обороны СССР. Они вносили личные сбережения, часть зарплаты, деньги, заработанные на воскресниках, средства шли на постройку боевой техники — самолётов, танков, катеров, подводных лодок, оружия.

Более 70 колымчан воевали на танках, приобретенных на свои средства. Среди них жители Магадана — супруги Бойко. Из письма Ивана Федоровича и Александры Леонтьевны Бойко Верховному Главнокомандующему И. В. Сталину: «…на имеющиеся сбережения в размере 50 тыс. рублей мы желаем приобрести танк». Разрешение было получено. По окончании с отличием Челябинского танкового училища супруги зачислены в гвардейскую танковую часть: Александра — командиром танка, Иван — механиком. На броне тяжелого танка надпись — «Колыма». Из письма с фронта: «Октябрь 1944 года. Наша часть отличилась в боях за город Двинск, и ей присвоено наименование «Двинская». Мы лично на своём танке подбили и уничтожили пять немецких танков, два орудия и не один обоз. За это время прошли с боями почти 400 километров. В последних боях наш танк вышел из строя, а мы получили ранения…». Танк «Колыма» с боями дошёл до Праги (Чехословакия). Александра Бойко награждена орденом Отечественной войны 1-й степени, Иван Бойко — орденом Боевого Красного Знамени. После демобилизации супруги вернулись в Магадан. В 1991 году им были присвоены звания почетных граждан города Магадана.

По примеру супругов Бойко в феврале 1943 года письмо Сталину отправили работники Магаданского автозавода: А. Ефанов, И. Конюхов, А. Тимченко, М. Щеглов, В. Яковлев. Они также получили положительный ответ. Память о молодых арзовцах, воевавших на купленных ими танках, увековечена в Хасынском районе, одна из горных вершин названа «Пик танкистов».

Именем магаданца Ивана Куприяновича Скуридина, Героя Советского Союза, названа одна из улиц Магадана. В январе 1944 года, сражаясь на «Невском пятачке» под Ленинградом, он повторил подвиг Александра Матросова, закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. Обагренный кровью комсомольский билет, выданный Ивану в Магадане, хранится в Музее обороны и блокады Ленинграда.

На лавочке. Магадан. Магаданская область. 09.1944

В 1942 году в Магадане сформирована Вторая отдельная стрелковая бригада. В её состав вошли четыре батальона, один дивизион роты связи и разведрота.

9 мая 1991 года в центре Магадана на проспекте Карла Маркса был открыт памятник по проекту ленинградцев — скульптора В. И. Ролдугина и архитектора Н. Н. Сущика, названный позднее «Узел памяти». Он посвящен северянам — фронтовикам и труженикам тыла. В центре памятника возвышается фигура женщины с ребёнком, олицетворяющая собой Родину-Мать. Вокруг неё три символические фигуры: солдат с автоматом — Защитник Отечества, геолог — Первооткрыватель месторождений и узник ГУЛАГа. К 1995 году возле обелиска установили декоративную стенку с пятью бронзовыми медальонами и мемориальные плиты с именами призывников Колымы и Чукотки, погибших на фронтах Второй мировой войны. А 9 мая 2010 года появилась ещё одна стела с именами северян, в том числе магаданцев, удостоенных звания Героев Советского Союза.

Поможем фронту, чем можем

Официальный сайт мэрии Магадана цитирует старшего научного сотрудника лаборатории истории и археологии СВКНИИ ДВО РАН Александра Козлова, который подробно рассказал о трудовых подвигах колымчан в годы Великой Отечественной войны.

В течение лета-осени 1941 года среди магаданцев проходил сбор золотых и серебряных вещей. Только в одно отделение Госбанка Магадана поступило: пять золотых колец, золотые часы, серебряный футляр для часов, пятирублевая монета царской чеканки, два серебряных портсигара, серебряный кошелек, три серебряных подстаканника, 15 серебряных чайных ложек, восемь серебряных столовых ножей и столько же серебряных вилок и серебряная кружка. Позже в Центральный приёмный пункт Магадана поступило 311 золотых и серебряных вещей.

Поздней осенью 1941 года в Магадане начался сбор средств на постройку боевых самолётов. Инициатором этого патриотического движения стала комсомольская организация Управления Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей, но её поддержали все магаданцы. Так, работник Санитарного управления Дальстроя С. А. Мурахвери внёс на постройку эскадрильи самолётов 200 рублей. В то же время в Магаданском лагере — Маглаге — родилась параллельно ещё одна патриотическая инициатива. В Центре хранения современной документации Магаданской области удалось выявить документ, датированный 22 ноября 1941 года, составленный начальником Маглага С. Е. Шеиным: «Прошу принять в фонд строительства боевой эскадрильи самолётов 2 415 рублей. Из них — деньгами 500 рублей и облигациями 1 915 рублей. Вношу предложение создать фонд строительства мощных танков. В фонд строительства мощных танков вношу 5 000 рублей облигациями. Вызываю последовать моему примеру всех сотрудников Управления Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей НКВД. Пусть наш вклад ещё больше укрепит боевые единицы нашей доблестной, непобедимой Красной Армии, её гвардейских дивизий, наших славных сталинских соколов на окончательный разгром фашистских банд».

На собаках по центральной улице Магадана. Магадан. Магаданская область. 1943-1944

Магаданский горком комсомола перечислил на строительство танковой колонны 10 220 рублей, вырученных от продажи билетов на антифашистский вечер, газета «Советская Колыма» в 1948 году опубликовала обращение пионеров 5 «б» класса Магаданской школы с призывом включиться в сбор средств на постройку бронемашины «Пионер Колымы». Инициативу поддержали и другие школьники.

Сохранился текст телеграммы, пришедшей весной 1943 года в Магадан от имени И. В. Сталина: «Ученице 3-го класса Магаданской школы Гале Романовой, ученику 5-го класса Ольской школы Коле Самарину, ученице 6-го класса Тенькинской школы Лиде Громаковой, комсоргу Оротуканской средней школы Вале Красовской, ученице 7-го класса Тасканской школы Анне Протопоповой, передайте пионерам и школьникам Колымы, собравшим дополнительно 60 тысяч рублей на строительство танковой колонны «Юный пионер», благодарность Красной Армии и мои пожелания им здоровья и успехов в учебе и общественной работе. Верховный Главнокомандующий».

В общей сложности магаданцы в годы Великой Отечественной войны собирали деньги на постройку самолётов «Комсомолец Дальстроя», «Колхозник Колымы», боевого самолёта «Связист-дальстроевец», эскадрильи боевых самолётов «Боец-дальстроевец», эскадрильи санитарных самолётов, звена бомбардировщиков «Дальстроевец», танков имени Дальневосточного комсомола, танковых колонн «Феликс Дзержинский», «Автотранспортник Колымы», «Горняк», «Юный пионер», торпедного катера «Моряк Дальстроя».

Сдача денег на постройку боевой техники была неотделима от патриотического движения по сбору и сдаче тёплых вещей бойцам Красной армии.

Кроме индивидуальных и коллективных посылок бойцам Красной армии, в детские дома и тем, кто жил на освобожденных от фашистов территориях, магаданцы совместно с другими колымчанами были инициаторами отправки целого эшелона подарков на «материк» в августе 1942 года. В состав эшелона, адресованного бойцам Красной армии, вошло: 22 тонны кеты, 60 — сельди, 10,5 — икры, 16 — копченой сельди и балыка, 4 — маринованной сельди, один вагон хозяйственного мыла, один вагон сахара, один вагон мясных копченостей, 6 200 теплых вещей, 12 200 индивидуальных посылок, 10 тюков вещей для лазарета и сверх того 1 345 банок консервов, 7 ящиков печенья, 3 ящика копченой колбасы, 1 ящик сыра, 1 600 кусков туалетного мыла, 400 флаконов одеколона, 1 ящик свиного сала, 120 бутылок вина и 20 тысяч штук сигарет. Всё это было отправлено на фронт.

«В августе 1942 года трудящиеся Дальстроя собрали и отправили бойцам Западного фронта эшелон подарков. Рабочие и служащие Дальстроя внесли в фонд обороны страны около 500 млн рублей, из них магаданцы — свыше 15 млн рублей. Конечно, это был очень весомый, вполне достойный вклад в Победу, которую колымчане приближали, как и жители других тыловых областей Советского Союза», — рассказал Александра Козлова.

Аэродром Сеймчан. Среднеканский район. Магаданская область. 1944

Дорога жизни, на обочине которой всегда ждала смерть

Алсиб («Аляска — Сибирь») — воздушная трасса между Аляской и СССР, организованная в 1942 году и действовавшая по 1945 год, по которой перегонялись американские боевые самолёты, поставляемые США в СССР по договору ленд-лиза.

Американская часть трассы начиналась в г. Грейт-Фолсе в штате Монтана, а заканчивалась в Фэрбенксe на Аляске.

Расстояние советской части трассы от города Фэрбенкса на Аляске до Красноярска составляло 6 400 км. А учитывая американский отрезок трассы в 4 800 км над Канадой, плюс еще многие тысячи километров до фронтовых аэродромов, общий путь самолетов составлял порядка 14 тыс. км.

Соглашение о воздушной трассе Аляска — Сибирь было подписано 11 июня 1942 года, но задолго до этого Государственный Комитет Обороны своим постановлением от 9 октября 1941 года начал строительство аэропортов и авиаплощадок по всей трассе от Берингова пролива до Красноярска.

Долгое время эксплуатация трассы Алсиб считалась секретной операцией союзников, в СССР скрывался масштаб перевозок, потери личного состава.

На Колыме и Чукотке — в Иультинском, Анадырском, Сусуманском, Среднеканском районах и в Магадане установлены памятники в честь лётчиков-перегонщиков, выполнявших специальное задание правительства. За свой подвиг они получали боевые государственные награды, а дивизия стала Краснознаменной, награжденной орденом Боевого Красного Знамени, в её активе была поставка 7 928 самолётов, что позволило сформировать 250 фронтовых авиаполков ВВС.

Колымчане — Герои Советского Союза

Василий Александрович Борисов с января 1942 года был командиром звена 750-го дальнебомбардировочного полка, инспектором-летчиком 2-го Брянского гвардейского бомбардировочного корпуса. Летом 1942 года награжден орденом Красного Знамени. В составе авиации дальнего действия совершил 284 боевых вылета, в числе первых участвовал в бомбардировке Берлина.

31 декабря 1942 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Юрий Иванович Гулин воевал в составе 267-го гвардейского стрелкового полка 89-й гвардейской стрелковой дивизии. С марта 1944 по май 1945 года воевал на 1-м Украинском фронте.

27 февраля 1945 года ему присвоено звание Героя Советского Союза.

Благоустраивается Колымское шоссе. Магадан. Магаданская область. 1941

Николай Федорович Закутенко в июле 1941 года призван в ряды Красной Армии. Воевал на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Был ранен. Участвовал в освобождении Курской, Харьковской, Полтавской областей. Преследуя отступивших на правый берег Днепра фашистов, батальон гвардии старшего лейтенанта Н.Ф. Закутенко одним из первых форсировал Днепр 23 сентября 1943 года и в течение четырех суток вёл ожесточенные бои до подхода основных сил 38-й армии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1943 года командир батальона Н.Ф. Закутенко за успешное форсирование Днепра южнее Киева и прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки был удостоен звания Героя Советского Союза.

Николай Федорович Ишутин во время войны был командиром стрелкового батальона. За успешное форсирование Днепра в 1943 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Николай Александрович Кривенко был пулеметчиком 26-й береговой зенитной батареи Керчинского укрепрайона. В марте 1943 года за участие в высадке морского десанта в районе города Евпатория награжден орденом Отечественной войны II степени, в ноябре 1943 года в составе 386-го батальона морской пехоты 318-й Новороссийской стрелковой дивизии отстаивал плацдарм у рыбацкого посёлка Эльтиген Крымской области, названный «Огненной землей». Именно там совершил свой подвиг сержант Кривенко, подорвав связкой гранат тяжёлый немецкий танк «тигр». Подбитый танк загородил дорогу остальным и закрыл от обстрела наши позиции. Прорыв немцев не состоялся.

17 ноября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР ему присвоено звание Героя Советского Союза.

Центральный вход в парк культуры и отдыха. Магадан. Магаданская область

Александр Яковлевич Липунов в 1937 году приехал в Магадан, поступил учиться в Охотско-Колымский техникум. В ноябре 1937 года ушёл работать прорабом геологоразведки Дальстроя на прииск «Экспедиционный». В марте 1941 года выехал на материк в свой первый отпуск. Там и застало его известие о войне. На фронт ушёл в мае 1943 года командиром самоходного орудия. Участвовал в Орловско-Курском сражении, освобождал Киев. Под Житомиром был ранен. После выздоровления направлен в полковую разведку знаменитой впоследствии 397-й стрелковой Сарненской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии. В 1943 году награждён орденом Красной Звезды. Затем были бои на территории Польши, Восточной Пруссии, штурм Берлина. В период наступательных действий 447-го стрелкового Пинского полка с 14 января по 5 февраля 1945 года при прорыве обороны на границе фашистской Германии гвардии старшина Александр Липунов, следуя впереди полка с группой разведчиков, устанавливал расположение противника и его огневые средства. За это время Липунов лично взял в плен 35 немцев и уничтожил в завязавшихся схватках более 40 гитлеровцев.

Войну закончил в Берлине, имея десять правительственных наград, четырнадцать благодарностей Верховного Главнокомандования и три ранения.

27 февраля 1945 года Липунову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Его именем названа улица в районном центре Петриково в Белоруссии. В Магадане коллектив комсомольско-молодёжной бригады школы-магазина № 1 включил Героя в свой состав. Пионеры Магаданской средней школы № 14 назвали свой пионерский отряд именем А.Я. Липунова.

Пётр Иванович Никулин проявил себя в боях по освобождению Польши и на территории Германии в январе — феврале 1945 года, находясь в составе штурмовой группы 5-й ударной армии. В боях за города Фрейденберг и Ландсберг сержант Никулин, обходя узлы сопротивления противника, уничтожал огневые точки врага, первым с батареей форсировал Одер и до прихода пехоты отбил 9 контратак немцев. Будучи раненым, только после приказа отправился в госпиталь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года ему присвоено звание Героя Советского Союза. Золотую Звезду вручили Никулину в Кремле после Победы. Награждён двумя орденами Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина».

Умер 31 июля 1975 года. Похоронен в Магадане на Марчеканском кладбище. В 2005 году могила была найдена, и на ней установлен обелиск.

Американская золотомойка «Денвер» на прииске им. Будённого. Тенькинский район. Магаданская область. 1943

Иван Петрович Орлов в 1936 году по договору приехал на Колыму, работал столяром-станочником, в 1943 году перечислил в фонд обороны страны 37,5 тысячи рублей на строительство танка. Настойчиво добивался отправки на фронт.

В августе 1943 года вместе с двадцатью добровольцами из Среднеканского района зачислен в учебный отряд. В начале 1944 года направлен на Ленинградский фронт. Воевал в составе 2-й ударной армии на Нарвском рубеже. 25 июля 1944 года И.П. Орлов одним из первых форсировал реку Нарва в составе 2-го батальона 748-го стрелкового полка 131-й дивизии, вступил в рукопашную схватку, лично уничтожил семь фашистов, подорвал три дзота с находящимися в них фашистами. Вырвавшись на шоссе Нарва — Таллин, уничтожил две автомашины, взял в плен немецкого офицера с важными оперативными документами и двух солдат. В последующих боях на этом участке уничтожил 6 автомашин и 27 фашистов. В июле 1944 года принят в ряды членов КПСС. Был ранен, но поля боя не покинул.

Звание Героя Советского Союза присвоено И.П. Орлову Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.

Один из пионерских отрядов школы № 14 г. Магадана носил имя героя. Шахтеры Беринговского зачислили в свой коллектив И.П. Орлова, его зарплату ежемесячно перечисляли в Фонд мира.

Василий Иванович Приходцев был командиром танка. Боевое крещение принял в первые дни войны на территории Смоленской области. Оборонял Москву, Сталинград, дважды был ранен, в 1944 году в составе 1-го отдельного гвардейского танкового полка Резерва Главного Командования вблизи польской границы за три дня наступления уничтожил более 200 солдат и офицеров, 1 танк, 1 самоходное орудие, 6 противотанковых орудий, более 15 пулеметов, 3 миномета, 15 автомашин.

80-квартирный жилой дом на углу Колымского шоссе и ул. Дзержинского. Магадан. Магаданская область. 1942

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1944 года В.И. Приходцеву присвоено звание Героя Советского Союза.

Дмитрий Данилович Скворцов воевал на Ленинградском фронте, командир 461-го стрелкового полка, участник прорыва блокады Ленинграда. 9 июля 1944 года рота старшего лейтенанта Д. Скворцова переправилась через реку Вуоксу на Карельском перешейке. Создав плацдарм на вражеском берегу, она обеспечила переправу наших войск. Двое суток, отбивая бешеные танковые атаки противника, солдаты Скворцова держали оборону, что дало возможность другим подразделениям полка прорвать немецкие укрепления на решающем участке фронта.

За эту операцию Д.Д. Скворцову присвоено звание Героя Советского Союза Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.

Виктор Александрович Степин воевал под Полтавой, участник Сталинградского сражения, Курской битвы. Имеет боевые награды — два ордена Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги».

Сражаясь в составе 67-й стрелковой дивизии 138-го гвардейского артполка, отличился в боях при форсировании Западной Двины в Белоруссии.

За мужество и героизм, проявленные при удержании плацдарма, артиллерийский разведчик В. А. Степин 22 июля 1944 года был удостоен звания Героя Советского Союза.

Основной корпус стекольного завода. Хасынский район. Магаданская область. 1942

Сергей Иванович Шершавин в 1939 году с группой красноармейцев приехал в Магадан, в январе 1942 года призван в действующую армию. Воевал под Мурманском в составе 480-го Уральского стрелкового полка в качестве командира саперного взвода. 14 мая 1943 года, рискуя жизнью, С.И. Шершавин взорвал вражескую переправу через Северский Донец, отрезав путь к отступлению большой группе оккупантов.

26 октября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР старшему сержанту С.И. Шершавину было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Но герой остался жив. В октябре 1943 года С.И. Шершавин был демобилизован по ранению.

Много исторических фактов о Магадане и Колыме в общем представлено на сайте «Магадан — моя Родина», где авторы пользуются документальными и реальными фактами. Так, с началом Великой Отечественной войны пограничники Нагаево — Магадана в глубокой тайне создавали на побережье базы оружия, боеприпасов и продовольствия для будущей партизанской борьбы, готовили кадры бойцов и командиров, участвовали в создании отрядов самообороны, проводили с ними тренировки на местности, специальные военные учения.

Жители северных регионов страны в период Великой Отечественной войны, даже находясь глубоко в тылу военных действий, очень основательно и надежно готовились к возможному отражению нападения врага на своей территории. К счастью, этого не произошло. Однако о том, что это когда-то было возможно, помнить необходимо.