5 мая 2020 | Время чтения 6 мин

Начавшаяся 22 июня 1941 года война стала частью жизни каждого жителя Бурятии, расположенного в тысячах километров от линии фронта. Бить фашиста отправился каждый пятый житель республики, а оставшиеся ковали Победу в тылу. Здесь строили самолёты, добывали вольфрам для крепкой брони танков, шили тёплую одежду и делали тушёнку для бойцов. Наконец, сюда направляли тяжелораненых солдат, благодаря чему Улан-Удэ был назван столицей эвакогоспиталей.

Владимир Бадмаев, , 10:23 — REGNUM Начало Великой Отечественной войны Бурятия встретила в качестве Бурят-Монгольской автономной советской социалистической республики со столицей в городе Улан-Удэ. Согласно данным всесоюзной переписи населения 1939 года, в республике проживало около 546 тыс. человек. Из них более двух третей жили в сельской местности.

Солдаты Красной Армии

От Москвы до Берлина и сопок Маньчжурии

За четыре военных года на фронт отправились более 120 тыс. человек, то есть каждый пятый житель республики. Из них на полях сражений пали около 39 тыс. солдат, или треть из ушедших воевать. Инвалидами домой вернулись 6,5 тыс. человек.

Уроженцы Бурятии приняли участие во всех значимых операциях Красной армии, начиная от зимнего контрнаступления под Москвой в декабре 1941-го и Сталинградской битвы, заканчивая Берлинской операцией и разгромом Квантунской армии. За проявленный героизм 43 бойца были удостоены звания Героя Советского Союза, 11 стали полными кавалерами ордена Славы.

Митинг Трудящихся г. Улан-Удэ 22 июня 1941 года

Солдаты Красной армии из Бурятии у Бранденбургских ворот. Берлин. Г.Д. Викулов, Б.Д. Балданжапов, Б.М. Лодонов, С.М. Дугарон, Б.У. Рабжаев. 5 мая 1945 года

Список героев СССР: Григорий Асеев, Никифор Афанасьев, Илья Балдынов, Павел Баннов, Владимир Борсоев, Борис Быстрых, Изот Вакарин, Акрам Валиев, Гармажап Гармаев, Осип Денисов, Дарма Жанаев, Игорь Иванов, Василий Истомин, Николай Клыпин, Иван Котов, Дорофей Левченко, Михаил Мархеев, Василий Михалёв, Василий Морозов, Георгий Москалёв, Сергей Орешков, Константин Оцимик, Алексей Пестерев, Иван Потехин, Николай Редковский, Базар Ринчино, Иван Рубленко, Прокофий Сенчихин, Иван Скоков, Ефим Соломенников, Иван Трофимов, Жамбыл Тулаев, Борис Ущев, Михаил Федотов, Василий Хантаев, Пётр Харитонов, Иван Чертенков.

В боях за освобождение села Васищево в 1942 году гвардии младший лейтенант Сергей Орешков проявил героизм, повторив подвиг Александра Матросова.

Командир 124-го гвардейского стрелкового полка гвардии майор Матвеев «…Засевший с правого фланга немецкий пулемётчик не давал продвигаться нашим частям. Воодушевляя своим примером, товарищ Орешков с гранатой стремительно бросился на пулемёт, но был ранен в обе ноги. Превозмогая боль, товарищ Орешков достиг пулемёта и своим телом закрыл амбразуру».

Снайпер старшина Жамбыл Тулаев служил в 580-м стрелковом полку (188-я стрелковая дивизия, 27-я армия, Северо-Западный фронт). С мая по ноябрь 1942 года он истребил 262 гитлеровца. Кроме того, он подготовил для фронта более трёх десятков снайперов, на счету которых в совокупности 561 уничтоженный фашист.

Старший лейтенант Константин Оцимик в марте 1945 года принимал участие в Верхне-Силезской наступательной операции, командуя артиллерийской батареей. В боях 19−20 марта его батарея отразила шесть контратак пехоты и танков противника, уничтожив при этом 180 гитлеровцев. Когда противник пошёл в рукопашную схватку, командир поднял батарею и повёл её в контратаку. В ходе боя было уничтожено 23 солдата противника и ещё 67 взято в плен.

Тушёнка, истребители и броня для танков

Не меньший вклад в Победу внесли труженики тыла Бурятии. К 1940 году здесь располагались несколько крупных предприятий союзного и республиканского значения. В их числе авиазавод в Улан-Удэ, который в кооперации с Иркутским предприятием освоил производство фронтовых пикирующих бомбардировщиков Пе-2. С 1943 года здесь началось производство истребителей Ла-5, а с 1944-го — Ла-7, ставших главной ударной силой истребительной авиации СССР.

Паровозовагонный завод в Улан-Удэ строил и ремонтировал паровозы, товарные и пассажирские вагоны. Кроме того, здесь производились различные детали, работали цеха по производству мин, минометов и других видов вооружения.

Самолет-истребитель, построенный на средства колхозников улуса Эхэ-Цаган

Сбор самолета на Улан-Удэнском авиационном заводе

На нужды фронта работали также стекольный, судоремонтный заводы, мясоконсервный комбинат и Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат в Закаменском районе, предприятия лесоперерабатывающей промышленности, рыбозаводы на Байкале, угольные и золотодобывающие предприятия. Улан-Удэнский мясокомбинат занимал в военные годы третье место среди мясокомбинатов страны по объёму валовой продукции.

Вольфрамо-молибденовый комбинат поставлял военной промышленности вольфрам, столь необходимый для производства брони танков и самолётов. Как отмечается, каждый третий танк, изготовленный в годы Великой Отечественной войны в СССР, был выпущен из стали, легированной джидинским вольфрамом.

Более того, за годы войны в республике возникли 44 новых предприятий, работавших на оборону. Валовая продукция всей промышленности республики по сравнению с 1940 годом в 1941 году выросла на 21%, а в 1942-м — на 43,5%.

Сельское хозяйство республики, которое к началу войны состояла в основном из колхозов, обеспечивало фронт и рабочих на заводах продовольствием и сырьём. Так, колхозники поставляли зерно, мясо, жиры, кожу и овечью шерсть. Посевная площадь увеличилась более чем в два раза, несмотря на острую нехватку рабочих рук. Кроме того, были расширены площади таких технических культур, как сахарная свекла и табак.

Работники Улан-Удэнского мясокомбината

За годы войны 244 работника промышленности, транспорта, сельского хозяйства были награждены орденами и медалями СССР. Медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» были удостоены 83 240 рабочих, колхозников и служащих республики.

Столица эвакогоспиталей

Благодаря тому, что Бурятия располагалась глубоко в тылу, здесь были развёрнуты десятки госпиталей. В кратчайшие сроки под эвакогоспитали в Улан-Удэ были переоборудованы более 50 зданий школ, техникумов, государственных учреждений. Сюда везли солдат с тяжёлыми ранениями и нуждающихся в длительном лечении, что требовало высокого уровня медицинского обслуживания. Для этого в Бурятию прибывали лучшие медицинские кадры со всей страны. Кроме того, здесь начали подготовку местных кадров.

Госпиталь. Подшефная палата № 17 с коллективом Государственного центрального архива. Улан-Удэ. 1942

По данным Республиканской больницы имени Семашко, за годы войны в госпиталях Бурятии было пролечено более 30 тысяч раненых и больных, проведено более 16 тысяч операций. Вернулся в строй каждый третий поступивший на лечение солдат. Каждому второму была восстановлена трудоспособность. Общий коечный фонд к 1943 году был увеличен до 4400 коек.

Перевязочная в госпитале. Улан-Удэ. 1942

Поликлиника Соцгородка. Улан-Удэ. Бурятия. 1941-1945

Отмечается, что Улан-Удэ был подготовлен к обустройству госпиталей лучше других регионов. Дело в том, что сюда в 1939 году везли бойцов, раненных в ходе сражения на Халхин-Голе, для которых был организован эвакогоспиталь. С началом Великой Отечественной войны местным властям и медикам пригодился полученный тогда опыт. К 1945 году только в Улан-Удэ было 14 эвакогоспиталей, число медицинских работников составляло около полутора тысяч человек. Кроме того, госпитали находились в Кяхте, Бабушкине, Заиграево, Кабанске, Каменске, Танхое и других поселениях.

«Имя города Улан-Удэ навечно вписано в «Книгу городов Победы». Примечательно, что в этом документе, кроме заслуг на трудовом фронте, в мужестве народа при создании тылового и контратакующего значения подчеркнута исключительная роль Улан-Удэ в спасении бойцов, возвращении их в строй, к нормальной жизни. Город выделен как «столица эвакогоспиталей».