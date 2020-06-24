Великая Отечественная война в историю страны вошла не только как самая кровопролитная и разрушительная, оставив множество братских могил, но и отмечена массовым героизмом на фронте и в тылу. Многонациональный советский народ порой совершал невозможное, чтобы приблизить Великую, Священную Победу: в ожесточенных сражениях бились до последнего вздоха, навечно вписывая свои имена в историю семьи и страны, в глубоком тылу до изнеможения трудились для обеспечения фронта оружием, продовольствием, одеждой. Боевой дух был не только на передовой: все народное хозяйство в краткие сроки перестроилось под нужды фронта, экономика переводилась на военные рельсы.

Участники штурма Рейхстага (слева направо): К. Самсонов, М. Кантария, М. Егоров, И. Сьянов, С. Неустроев у Знамени Победы. Май 1945 года

Советский Союз не просто остановил нацистскую Германию, усиленную силами Японии и многих стран Европы. В этой войне решалось будущее всей цивилизации: советский народ, пережив полноценный геноцид, остановил строительство извращённого мира, в котором человечество было бы разделено на полноценных и второсортных, а новое рабовладение стало бы нормой жизни.

Опыт этой войны, память о тех событиях сегодня определяют будущее, служат моментом истины и исторической справедливости для каждого из нас. Каждый регион, каждый город, каждая деревня хранят память о своих героях-победителях — воинах, тружениках тыла, детях войны. Для увековечивания памяти народа-победителя ИА REGNUM реализует проект «Война: регионы 1941−1945 гг», в котором рассказывается о подвиге и вкладе каждого региона. Реализация проекта продолжается.

Формовщицы чугунолитейного цеха Паровозовагоноремонтного завода города Улан-Удэ. 1943

Дальневосточный федеральный округ

Амурская область 1941−1945 гг.

Бурятия 1941−1945 гг.

Еврейская автономная область 1941−1945 гг.

Забайкальский край 1941−1945 гг.

Камчатский край 1941−1945 гг.

Магаданская область 1941−1945 гг.

Приморский край 1941−1945 гг.

Сахалинская область 1941−1945 гг.

Хабаровский край 1941−1945 гг.

Чукотский автономный округ 1941−1945 гг.

Якутия 1941−1945 гг.

Герой Советского Союза Л.А. Ардашев у скорострельной авиационной пушки на выставке «25 лет Советской Удмуртии». Ноябрь 1945 года

Приволжский федеральный округ

Башкирия 1941−1945 гг.

Кировская область 1941−1945 гг.

Марий Эл 1941−1945 гг.

Мордовия 1941−1945 гг.

Нижегородская область 1941−1945 гг.

Оренбургская область 1941−1945 гг.

Пензенская область 1941−1945 гг.

Пермский край 1941−1945 гг.

Самарская область 1941−1945 гг.

Саратовская область 1941−1945 гг.

Татария 1941−1945 гг.

Удмуртия 1941−1945 гг.

Ульяновская область 1941−1945 гг.

Чувашия 1941−1945 гг.

Бойцы РККА сжигают немецкий дорожный указатель. Ленинградская область, 1943

Северо-Западный федеральный округ

Архангельская область 1941−1945 гг.

Вологодская область 1941−1945 гг.

Калининградская область 1941−1945 гг.

Карелия 1941−1945 гг.

Коми 1941−1945 гг.

Санкт-Петербург (Ленинград 1941−1945 гг.)

Ленинградская область 1941−1945 гг.

Мурманская область 1941−1945 гг.

Ненецкий автономный округ 1941−1945 гг.

Новгородская область 1941−1945 гг.

Псковская область 1941−1945 гг.

Советские военные альпинисты А. Грязнов, Л. Коротаева. Н. Персиянинов. Участвовали в снятии фашистских флагов с Эльбруса

Северо-Кавказский федеральный округ

Дагестан 1941−1945 гг.

Ингушетия 1941−1945 гг.

Кабардино-Балкария 1941−1945 гг.

Карачаево-Черкессия 1941−1945 гг.

Северная Осетия 1941−1945 гг.

Ставропольский край 1941−1945 гг.

Чечня 1941−1945 гг.

Эвакуация заводов в годы Великой Отечественной войны из центральной части страны в Томск

Сибирский федеральный округ

Алтай 1941−1945 гг.

Алтайский край 1941−1945 гг.

Иркутская область 1941−1945 гг.

Кемеровская область 1941−1945 гг.

Красноярский край 1941−1945 гг.

Новосибирская область 1941−1945 гг.

Омская область 1941−1945 гг.

Томская область 1941−1945 гг.

Тува 1941−1945 гг.

Хакасия 1941−1945 гг.

Кировский завод в Челябинске. Т-34 на жд-платформах

Уральский федеральный округ

Курганская область 1941−1945 гг.

Свердловская область 1941−1945 гг.

Тюменская область 1941−1945 гг.

Челябинская область 1941−1945 гг.

Югра 1941−1945 гг.

Ямало-Ненецкий автономный округ

На Курской дуге. Советский танкист пишет письмо в минуты отдыха. 1943

Центральный федеральный округ

Белгородская область 1941−1945 гг.

Брянская область 1941−1945 гг.

Владимирская область 1941−1945 гг.

Воронежская область 1941−1945 гг.

Ивановская область 1941−1945 гг.

Калужская область 1941−1945 гг.

Костромская область 1941−1945 гг.

Курская область 1941−1945 гг.

Липецкая область 1941−1945 гг.

Москва 1941−1945 гг.

Московская область 1941−1945 гг.

Орловская область 1941−1945 гг.

Рязанская область 1941−1945 гг.

Смоленская область 1941−1945 гг.

Тамбовская область 1941−1945 гг.

Тверская область 1941−1945 гг.

Тульская область 1941−1945 гг.

Ярославская область 1941−1945 гг.

Оборона Севастополя. На палубе боевого корабля. 1942

Южный федеральный округ

Адыгея 1941−1945 гг.

Астраханская область 1941−1945 гг.

Волгоградская область 1941−1945 гг.

Калмыкия 1941−1945 гг.

Краснодарский край 1941−1945 гг.

Крым 1941−1945 гг.

Ростовская область 1941−1945 гг.

Севастополь 1941−1945 гг.