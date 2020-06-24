Это наша война. Это наша Победа. Регионы 1941−1945 гг
Великая Отечественная война в историю страны вошла не только как самая кровопролитная и разрушительная, оставив множество братских могил, но и отмечена массовым героизмом на фронте и в тылу. Многонациональный советский народ порой совершал невозможное, чтобы приблизить Великую, Священную Победу: в ожесточенных сражениях бились до последнего вздоха, навечно вписывая свои имена в историю семьи и страны, в глубоком тылу до изнеможения трудились для обеспечения фронта оружием, продовольствием, одеждой. Боевой дух был не только на передовой: все народное хозяйство в краткие сроки перестроилось под нужды фронта, экономика переводилась на военные рельсы.
Советский Союз не просто остановил нацистскую Германию, усиленную силами Японии и многих стран Европы. В этой войне решалось будущее всей цивилизации: советский народ, пережив полноценный геноцид, остановил строительство извращённого мира, в котором человечество было бы разделено на полноценных и второсортных, а новое рабовладение стало бы нормой жизни.
Опыт этой войны, память о тех событиях сегодня определяют будущее, служат моментом истины и исторической справедливости для каждого из нас. Каждый регион, каждый город, каждая деревня хранят память о своих героях-победителях — воинах, тружениках тыла, детях войны. Для увековечивания памяти народа-победителя ИА REGNUM реализует проект «Война: регионы 1941−1945 гг», в котором рассказывается о подвиге и вкладе каждого региона. Реализация проекта продолжается.
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область 1941−1945 гг.
Еврейская автономная область 1941−1945 гг.
Забайкальский край 1941−1945 гг.
Магаданская область 1941−1945 гг.
Сахалинская область 1941−1945 гг.
Хабаровский край 1941−1945 гг.
Чукотский автономный округ 1941−1945 гг.
Приволжский федеральный округ
Кировская область 1941−1945 гг.
Нижегородская область 1941−1945 гг.
Оренбургская область 1941−1945 гг.
Пензенская область 1941−1945 гг.
Самарская область 1941−1945 гг.
Саратовская область 1941−1945 гг.
Ульяновская область 1941−1945 гг.
Северо-Западный федеральный округ
Архангельская область 1941−1945 гг.
Вологодская область 1941−1945 гг.
Калининградская область 1941−1945 гг.
Коми 1941−1945 гг.
Санкт-Петербург (Ленинград 1941−1945 гг.)
Ленинградская область 1941−1945 гг.
Мурманская область 1941−1945 гг.
Ненецкий автономный округ 1941−1945 гг.
Новгородская область 1941−1945 гг.
Псковская область 1941−1945 гг.
Северо-Кавказский федеральный округ
Кабардино-Балкария 1941−1945 гг.
Карачаево-Черкессия 1941−1945 гг.
Ставропольский край 1941−1945 гг.
Сибирский федеральный округ
Иркутская область 1941−1945 гг.
Кемеровская область 1941−1945 гг.
Красноярский край 1941−1945 гг.
Новосибирская область 1941−1945 гг.
Уральский федеральный округ
Курганская область 1941−1945 гг.
Свердловская область 1941−1945 гг.
Тюменская область 1941−1945 гг.
Челябинская область 1941−1945 гг.
Ямало-Ненецкий автономный округ
Центральный федеральный округ
Белгородская область 1941−1945 гг.
Брянская область 1941−1945 гг.
Владимирская область 1941−1945 гг.
Воронежская область 1941−1945 гг.
Ивановская область 1941−1945 гг.
Калужская область 1941−1945 гг.
Костромская область 1941−1945 гг.
Липецкая область 1941−1945 гг.
Московская область 1941−1945 гг.
Орловская область 1941−1945 гг.
Рязанская область 1941−1945 гг.
Смоленская область 1941−1945 гг.
Тамбовская область 1941−1945 гг.
Тверская область 1941−1945 гг.
Тульская область 1941−1945 гг.
Ярославская область 1941−1945 гг.
Южный федеральный округ
Астраханская область 1941−1945 гг.
Волгоградская область 1941−1945 гг.
Краснодарский край 1941−1945 гг.
Ростовская область 1941−1945 гг.