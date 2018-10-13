Снова погибли те, кто еще только начал жить. 17 октября в политехническом колледже Керчи прогремел взрыв. Жертвами стали 20 человек плюс подозреваемый в совершении преступления, студент того же колледжа, который затем покончил с собой. Похороны жертв состоялись 19 октября. На утро пятницы в больницах оставались 43 пострадавших в этой атаке. В Крыму объявлен трехдневный траур, а по всей стране обсуждают, как предотвратить подобные трагедии. Так, по мнению вице-спикера Госдумы Ирины Яровой («Единая Россия»), необходимы системные меры по защите детей от втягивания их в разные формы преступлений:

Сальвадор Дали. Постоянство памяти (фрагмент). 1931

«Наша задача как законодателей — защитить сознание ребенка, не дать сделать его ни преступником, ни жертвой преступления, оградить от побуждения совершать массовые убийства».

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите от колумбайн-сообществ. В качестве одной из мер защиты детей от вредного контента Яровая ожидает от Минпросвещения включения вопросов кибербезопасности в примерную образовательную программу школьного образования.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что математические школы в РФ не нужны — это «пережиток прошлого». А вот по мнению Анатолия Вассермана, данные слова Грефа представляют собой очередную попытку разоружить нашу страну и сделать её бессильной:

«Можно было бы вообще не обращать внимания на его слова, если бы мы не знали, что его устами говорит вся тоталитарная секта либералов. Грубо говоря, что у хитрого на уме, то у Грефа на языке. Я понимаю, что в рамках воззрений этой тоталитарной секты приводить ум в порядок ни в коем случае нельзя, поскольку, придя в порядок, он довольно быстро обнаруживает лживость и противоречивость большинства её догматов. Но раз эти догматы опровергаются здравым умом, значит, нам, в отличие от либералов, необходимо приводить ум в порядок».

По словам председателя Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктора Панина, вся советская система образования — «пережиток прошлого»:

«Но мы на ней держимся, слава Богу. Если бы не консервативные, фундаментальные основы, то нашей российской школы давно бы не было, наверное. Нам бы следовало побережнее относиться к основам, которые закладывались не один десяток лет».

Что же касается обычных школ, то в Калужской области еще в начале учебного года озвучили грандиозные планы по реформе образования, а уже на этой неделе последствия ощутили на себе в деревне Торкотино Калужской области. Вопреки просьбам местных жителей и доводам районной прокуратуры, в считанные минуты суд лишил детей школы. Теперь им, из школы с газовым отоплением и спортзалом, придется ездить в школу деревни Мармыжи, которая отапливается печью, в ней ни спортзала, ни даже туалета. Зато из стана местных властей сообщили, как передали торкотинцы, что их школу «пустят в оборот».

Иван Шилов ИА REGNUM Бензиновая лихорадка в России

По прогнозу Счетной палаты, в 2019 году Россию ждет резкий рост цен на топливо:

«Увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин», — говорится в заключении Счетной палаты по проекту бюджета 2019−2021 годов.

Акцизы с 1 января поднимутся на бензин на 3,7 тыс. руб. и на дизельное топливо — на 2,7 тыс. руб. за тонну.

По словам же первого вице-премьера и главы Минфина Антона Силуанова, скачки цен на топливо в следующем году не планируются. С оценками аудиторов, приведенных в отзыве Счетной палаты, Силуанов не согласился:

«Потому что, несмотря на рост акцизов начиная с 1 января 2019 года, у нас предусмотрен механизм отрицательного акциза, который будет передаваться нефтеперерабатывающим компаниям и в результате которого будет скомпенсировано это увеличение нагрузки».

Глава Минфина также уточняет, что рост цен возможен в связи с их индексацией на уровень инфляции.

И тем не менее чтобы сдержать рост цен, правительству предложили отказаться от повышения акцизов: по мнению группы депутатов Госдумы, с 1 января 2019 года рост акцизов привет и к скачку цен на топливо, что «может привести к повторению «майского бензинового кризиса», который помимо роста потребительских цен вызвал явное социальное напряжение».

Глава Нефтяного клуба Петербурга Олег Ашихмин отмечает, что правительство одновременно повышает акцизы, чтобы наполнить бюджет, и платит из этого же бюджета компенсации нефтяникам. По его мнению, логики в действиях правительства не видно.

Зато Минфин в 4,4 раза повысил прогноз профицита бюджета в 2018 году. По мнению экономиста Руслана Гринберга, «денег нет у людей, а у страны их завались»:

«В этом вся проблема. Это сюрреалистическая картина жизни в России. Проводятся дикие реформы, ошкуривание людей, и тем не менее кубышка всё время растёт. Мы всё время в ожидании чёрного дня. Это очень смешно и одновременно очень грустно. Профицит бюджета в то время, когда черный день уже давно наступил, — это полная нелепость».

(сс) jambulboy Доходы растут

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России, по данным аналитического центра НАФИ, оказались финансисты. Средний доход работников финансового сектора составляет около 88 тысяч рублей. За финансистами идут работники сферы добычи полезных ископаемых (около 87 тысяч) и информации и связи (около 71 тысячи). Меньше всего получают работники гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания — менее 26 тысяч. Эти данные немного расходятся с исследованием портала headhunter, согласно которому больше всего зарабатывают специалисты в сфере информационной технологий, больше всего получают программисты: в Москве порядка 130 тысяч, в регионах — около 85. Возможно, расхождение в данных связано с тем, что, по мнению руководителя фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксане Молодых, «финансисты — это категория, близкая к ресурсным субъектам и работающая над наполнением их кошельков или своих (если мы говорим в том числе и о людях, занимающихся крупными финансовыми операциями). Поэтому этот трудовой отряд обижен бывает редко и даже может процветать в сложных социально-экономических условиях».

Кроме того, на портале Superjob прошел опрос, в ходе которого выяснилось, что наиболее перспективными с точки зрения карьерного роста считаются Москва, Санкт-Петербург и Тюмень. В них возможность сделать успешную карьеру оценивают 74%, 72% и 66% граждан соответственно. Самые слабые надежды питают жители Омска: в удачную карьеру не верят 65% местных граждан.

Тем временем Росстат сообщил, что в сентябре средняя зарплата в России составила более 42 тысяч рублей.

«Есть популярная шутка, что средние зарплаты растут, в то время как доходы населения падают, просто потому что зарплаты растут не у населения, — говорит директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. — Эта шутка отражает реальность. У нас крайне неравномерное распределение доходов между гражданами. Соответственно, когда вы чиновнику или министру, топ-менеджеру корпорации повышаете зарплату, статистически вы обеспечиваете бурный рост доходов всему населению. И бурный рост доходов средней заработной платы. Это «средняя температура по больнице. Учитывая доходы наших топ-менеджеров, чиновников, олигархов, у нас средняя зарплата может быть и 140 тысяч рублей. Я не удивлюсь».

Короткой строкой

— Глава Минвостокразвития Козлов не знает, куда деть дальневосточные гектары: решил дарить. Только вот случайная подписчица министра в «Инстаграм», получившая от него в подарок дальневосточный гектар, теперь не знает, что с ним делать.

— Главврач психбольницы в Магнитогорске уволен после издевательств санитаров над пациентом.

— Строительство жилья в регионах: реальный рост объемов минимален.

— Зачем чиновники выдают «малому бизнесу» миллиардные кредиты? В правительстве сообщили о снижении с миллиарда до 400 млн рублей максимального размера кредитов для малого и среднего бизнеса по льготной ставке.

— Активисты Greenpeace нашли место с самым грязным воздухом в Петербурге. В этом же самом месте идет реабилитация инвалидов.

— По-чёрному: врут и рубят. В Иркутской области уничтожили леса на 4,6 млрд.

— Назван самый быстродорожающий продукт в России.

— Госдума приняла закон о запрете рекламы услуг по написанию диссертаций и других научных и квалификационных работ.

— В Башкирии обстреляли автобус с хоккеистами из Магнитогорска. Обошлось без жертв. Вслед за этим все хоккейные команды башкирского города Сибая были отстранены от участия в чемпионате, проводимом Федерацией хоккея Магнитогорска. Цель — безопасность участников соревнований.

— Новосибирская пенсионерка подарила министру труда и соцразвития области соль, спички, веревку и мыло. На более крупные подарки не хватило прибавки к прожиточному минимуму пенсионеров, который предложил министр, — 89 рублей. А ведь совсем недавно в Саратовской области разгорелся скандал из-за прибавки в 288 рублей.

— Пока в деле Кокорина и Мамаева, обвиняемых по двум уголовным статьям, разбираются 18 следователей, Владимир Путин представил к государственным наградам пострадавших от футболистов чиновников. Денис Пак получил орден «За заслуги перед отечеством» II степени, Сергей Гайсин — орден Александра Невского.