20 пострадавших в нападении на колледж в Керчи остаются в больницах Крыма

Керчь, Крым, , 09:46 — REGNUM 43 пострадавших в атаке на керченский колледж остаются в больницах по данным на утро 19 октября. По информации пресс-службы правительства региона, в Крыму на стационарном лечении находятся на данный момент 20 человек, еще 23 отправлены в больницы других российских регионов.

Один пострадавший проходит лечение в Керченской городской больнице №1, четыре человека госпитализированы в Ленинскую центральную районную больницу. 15 человек получают лечение в Симферополе: пациентов направили в Республиканскую клиническую больницу им. Н.А. Семашко, Республиканскую детскую клиническую больницу, Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 6.

23 пострадавших были направлены на лечение в другие регионы: в Краснодарский край, а также в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами нападения на колледж в Керчи стали 20 человек. 21 погибший — Владислав Росляков, также студент колледжа, которого следователи считают единственным подозреваемым в организации и совершении массового убийства людей.

Сегодня, 19 октября, в Керчи состоится прощание с погибшими студентами и сотрудниками колледжа, их похоронят на центральной аллее городского кладбища. Тело Рослякова захоронят позже, отдельно от его жертв.

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