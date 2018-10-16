Назван самый быстродорожающий продукт в России

Москва, , 13:34 — REGNUM Самым стремительно дорожающим продуктом на продовольственном рынке Российской Федерации стало пшено. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Цены на пшено в стране поднялись на 40,9%, в результате чего крупа переместилось в сегмент дорогих. Только за прошедшую неделю (со 2 по 8 октября 2018 года) цены на пшено в стране выросли на 2,3%.

Отметим, что в настоящее время стоимость 1 кг пшена в РФ в среднем составляет 44 рубля.

«Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 276 городах РФ», — говорится в сообщении.

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