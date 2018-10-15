«Отдайте её нам, мы её в оборот пустим»: калужских детей выгнали из школы

Калуга, , 11:08 — REGNUM В Калужской области суд, вопреки просьбам местных жителей и доводам районной прокуратуры, в считаные минуты лишил школы детей из деревни Торкотино. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 октября сообщил глава общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

11-летняя средняя школа в деревне Торкотино — это двухэтажное здание с газовым отоплением и своим спортивным залом. Школу посещали 32 ученика — дети сразу из трех окрестных посёлков. В этой связи совершенно непонятно желание местных властей, теперь уже подкрепленное судебным решением, ликвидировать школу и насильственно перевести учеников в учебное заведение соседней деревни Мармыжи. Примечательно, что здание в Мармыжах до сих пор отапливается печью, там отсутствуют спортзал и даже туалет. Кроме того, изначально в этой школе было меньше учеников, чем в благоустроенной школе Торкотино.

«Представитель главы района сказал после заседания суда: «Что вы прицепились к этой школе, отдайте ее нам, мы её в оборот пустим». Они не скрывают уже, что им нужна наша школа! У нас дети добираются за 24 километра до школы через трассу М3. По времени занимает 1 час 10 мин. Дети устают очень. Просыпаются рано, со школы возвращаются поздно, а скоро зима, дороги у нас не всегда чистят вовремя. После закрытия школы много появилось проблем и неудобств, в первую очередь для детей. О детях не думает никто!» — поделились с «Гражданским патрулем» жители деревни Торкотино.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2018 года стало «днем незнания» для учащихся деревни Торкотино Мещовского района Калужской области. Местную благоустроенную школу закрыли, а ученикам заявили, что отныне они должны самостоятельно добираться до другой школы, которая находится в 24 км. Автобуса для перевозки детей не выделили, на возмущение родителей внимания не обратили. Теперь желание чиновников закрыть школу в Торкотино удовлетворил и суд.

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