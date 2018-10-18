Правительству предлагают отказаться от повышения акцизов на бензин

Москва, , 12:52 — REGNUM Госдума на пленарном заседании рассмотрит проект протокольного поручения, направленного на недопущение роста цен на бензин в 2019 году, передает корреспондент ИА REGNUM.

Проект поручения комитету по энергетике внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по федеративному устройству и местному самоуправлению Алексеем Диденко (ЛДПР). Так, отмечают авторы инициативы, с 1 января 2019 года акцизы на бензин и дизельное топливо будут повышены, что приведет к скачку цен на топливо. Ранее о подобных рисках предупреждала Счетная палата — такие данные содержатся в официальном отзыве аудиторов на проект федерального бюджета 2019−2021 годов.

«Повышение акцизов может привести к повторению «майского бензинового кризиса», который помимо роста потребительских цен вызвал явное социальное напряжение. Кроме того, подорожание топлива отразится на всей экономике и повлечет ускорение инфляции и рост потребительских цен на товары и услуги», — опасаются депутаты.

Между тем авторы инициативы напоминают, что Минфин не ожидает роста цен на бензин в 2019 году, так как запланировал меры по снижению финансовой нагрузки. Для того чтобы не допустить скачка цен на бензин и дизельное топливо, авторы поручения предлагают поручить комитету Госдумы по энергетике запросить в Минфине, Минэнерго, а также в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) анализ влияния роста акцизов на цены на бензин.

Кроме того, депутаты также предлагают рассмотреть возможность отказа от повышения ставки акцизов на бензин и дизельное топливо, а также запросить у правительства информацию о мерах, которые оно будет предпринимать для сдерживания роста цен на топливо.