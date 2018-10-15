Строительство жилья в регионах: реальный рост объемов минимален

Санкт-Петербург, , 14:32 — REGNUM Говорить о лидерстве Ленинградской и Московской областей в сфере строительства некорректно, потому что большая часть этой недвижимости строится для жителей соседних городов, а в целом в России уровень обеспеченности граждан жильем из-за больших объемов ветхого и аварийного фонда увеличивается очень медленно, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 15 октября, глава компании «Петрополь» Марк Лернер, комментируя итоги исследования об объемах строительства жилья в регионах России.

Ранее РИА Новости сообщило о результатах собственного исследования, согласно которым больше всего нового жилья строят в Ленинградской и Московской областях. Также в числе лидеров — Калининградская и Тюменская области. В среднем в России объемы нового жилья составляют 0,5 квадратных метра на человека в год.

Вести отдельный подсчет данных по Московской и Ленинградской областям некорректно. Большую часть жилья в этих регионах покупают жители соответственно Москвы и Петербурга, которые хотят купить недорогие квартиры, но не очень далеко от города. Считать данные в этих случаях нужно по всей агломерации.

Средний показатель в 0,5 квадратных метра на человека в год — это действительно очень мало. У нас средняя обеспеченность жильем находится на уровне 23−24 метра на человека. В Западной Европе этот показатель составляет 35 метров, в США — более 60.

К тому же не нужно забывать, что в России происходит довольно быстрое, более 0,2 метра на человека в год, сокращение объемов жилья из-за ветхого и аварийного фонда. С учетом этого прирост в среднем по стране минимален, если он вообще есть.

Поэтому задача поставлена правильно: нам нужно строить по метру нового жилья на человека в год, то есть более 140 миллионов метров в год. Другое дело, что предложенные государством механизмы увеличения темпов строительства нового жилья вызывают вопросы как у девелоперов, так и у банкиров.

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