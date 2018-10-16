Вторник, 16 Октября 2018 года
10:55:02 МСК

Составлен рейтинг городов России, в которых проще сделать карьеру

Экономика

74% принявших участие в опросе жителей столицы России считают, что смогут успешно двигаться по карьерной лестнице

Составлен рейтинг городов России, в которых проще сделать карьеру
Цитата из х/ф «Карнавал». Реж. Татьяна Лиознова. 1981. СССР
Приехала покорять Москву

Москва, 16 октября 2018, 10:17 — REGNUM  Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени сочли свои города наиболее подходящими для возможного карьерного роста. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на сайте сервиса поиска вакансий Superjob.

Согласно данным исследования, 74% принявших участие в опросе жителей столицы России считают, что смогут построить в Москве успешную карьеру. Среди жителей Санкт-Петербурга этот показатель так же высок — 72%. Среди опрошенных тюменцев 66% уверены, что в их городе можно успешно двигаться по карьерной лестнице.

Среди населения городов Екатеринбург, Казань и Краснодар в перспективах роста уверены более 50% участников опроса. Отмечается, что Новосибирск (48%) и Красноярск (46%) потеряли за четыре года, прошедших с прошлого опроса, по 7% жителей, считающих, что в их городе возможен успешный карьерный рост.

Жители Иркутска, Перми и Хабаровска стали более оптимистично смотреть на возможность профессионального роста. За четыре года в Иркутске процент таких граждан вырос на 7 п.п. (до 45%), в Перми на 2 п.п. (до 42%), в Хабаровске на 6 п.п. (до 41%), отмечается в результатах опроса.

По итогам исследования «аутсайдером» рейтинга стал город Омск, где в удачную карьеру не верят 65% местных жителей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социологические опросы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить