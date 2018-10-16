В Башкирии обстреляли автобус с хоккеистами из Магнитогорска

Магнитогорск, Челябинская область, , 05:48 — REGNUM Автобус с хоккеистами из города Магнитогорска (Челябинская область) подвергся нападению неизвестных в городе Сибай (Бшкирия), сообщили в пресс-службе Федерации хоккея города (ФХМ).

Это произошло 14 октября после окончания 56-го матча чемпионата ФХМ между командами «Альянс» (Сибай) и «Стальные топоры» (Магнитогорск). Инцидент произошел недалеко от дворца спорта «Ирандык».

"В результате выстрела, произведенного неустановленным лицом предположительно из мелкокалиберного оружия, пострадало одно из стекол автобуса, оказавшееся простреленным насквозь. По счастливой случайности обошлось без пострадавших», — отметили в ФХМ.

ФХМ собрала экстренное заседание и вынесла решение, что случившееся должно быть тщательно расследовано.

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