«Страшно смотреть…»: почему финансисты — самые высокооплачиваемые в России

Барнаул, , 07:28 — REGNUM Лидерство в рейтинге по самым высокооплачиваемым в России профессиям руководителю фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксане Молодых представляется не совсем справедливым. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные исследования аналитического центра «Национальное агентство финансовых исследований», она, в частности, отметила:

«Уровень оплаты труда определяется состоянием рынка и государственными приоритетами. Финансисты — это категория, близкая к ресурсным субъектам и работающая над наполнением их кошельков или своих (если мы говорим в том числе и о людях, занимающихся крупными финансовыми операциями). Поэтому этот трудовой отряд обижен бывает редко и даже может процветать в сложных социально-экономических условиях.

Что касается работников добычи ископаемых, это говорит не только о том, что это тяжелый труд, но еще и подтверждает наше безмятежное сидение на ресурсной игле, которое «жареный петух» пока еще никак не прервет. Достаток «информационщиков» определен потребностью в этих специалистах. Это направление требует постоянного развития, гибкого и молодого ума. Печально по поводу оплаты труда в бюджетном секторе — вот это несправедливо! Страшно смотреть, как хиреют кадры в школах и больницах.

Не наблюдается со стороны властей должных усилий в выполнении задачи обеспечения сфер образования и здравоохранения высококвалифицированными кадрами, по крайней мере, в массовом порядке».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее «Российская газета» со ссылкой на данные аналитического центра «Национальное агентство финансовых исследований» обнародовало информацию о самых высокооплачиваемых в России профессиях, из которой следует, что самую большую заработную плату в России получают работники финансового сектора (почти 88 тыс. рублей). Далее следуют работники в сфере добычи полезных ископаемых (около 87 тыс. рублей) и информации и связи (70,8 тыс. рублей). А меньше всех получают работники гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания (около 25,8 тыс. рублей).

Читайте ранее в этом сюжете: Названы самые высокооплачиваемые профессии в России