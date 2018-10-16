Госдума приняла закон о запрете рекламы услуг по написанию диссертаций

Москва, , 11:05 — REGNUM Госдума приняла закон, запрещающий рекламу услуг по написанию научных и выпускных квалификационных работ, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Вводится запрет на рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) и иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся.

«Размещение рекламы услуг по подготовке и написанию работ стимулирует потребителей использовать эти услуги, что оказывает негативный эффект на качество подготовки обучающихся, на результаты оценки научной квалификации лиц, подготавливающих работы в государственной системе научной аттестации», — отмечали в правительстве.