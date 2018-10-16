«Что у хитрого на уме, то у Германа Грефа на языке» – Анатолий Вассерман

Москва, , 16:31 — REGNUM Заявление главы Сбербанка Германа Грефа о том, что РФ не нужны математические школы, — это очередная попытка разоружить нашу страну и сделать её бессильной, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 16 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую ремарку руководителя Сбербанка РФ.

«У этого человека язык движется далеко впереди головы, и поэтому большая часть его высказываний заслуживает внимания только в качестве иллюстрации того, каких чудовищ рождает сон разума, — сказал Вассерман. — Поэтому можно было бы вообще не обращать внимания на его слова, если бы мы не знали, что его устами говорит вся тоталитарная секта либералов. Грубо говоря, что у хитрого на уме, то у Грефа на языке».

Развивая свою мысль, Вассерман обратил внимание на слова великого российского учёного Михаила Ломоносова, который говорил, что «математику уже затем изучать надобно, что она ум в порядок приводит».

«Я понимаю, что в рамках воззрений этой тоталитарной секты приводить ум в порядок ни в коем случае нельзя, поскольку, придя в порядок, он довольно быстро обнаруживает лживость и противоречивость большинства её догматов, — продолжил Вассерман. — Но раз эти догматы опровергаются здравым умом, значит, нам, в отличие от либералов, необходимо приводить ум в порядок».

Углублённые математические исследования — это, как заметил Вассерман, занятия, требующие не только определённого склада ума, но и весьма серьёзного характера, и потому доступны далеко не каждому.

«Но это вовсе не значит, что всем остальным изучать математику незачем, — подчеркнул политический консультант. — Во-первых, в науках, так же как и в спорте, работает правило пирамиды. Чтобы найти несколько человек, способных на высшие достижения, мы должны втянуть в это занятие практически всех, а дальше уже смотреть, у кого получится лучше. Для того чтобы у нас было хотя бы несколько десятков математиков мирового класса, математику в школах должны учить все без исключения. Во-вторых, тех, кто покажет серьёзные успехи, тренировать уже по полной программе. То есть для них и нужны специализированные школы. И не просто математические, а с учётом советского опыта — физико-математические. Ибо, во-первых, физика и математика очень тесно связаны, а во-вторых, в физике и математике востребованы одни и те же человеческие способности и механизмы мышления».

Подытоживая сказанное, Вассерман констатировал, что предложение Грефа — это «очередное предложение разоружить нашу страну», сделать её бессильной.

«Вся тоталитарная секта либералов испытывает явное, видимое невооружённым глазом неудобство от того, что страна одерживает тем большие успехи, чем дальше отходит от догматов этой секты, — сказал Вассерман. — Естественно, либералы хотят истребить саму возможность успехов страны, чтобы не сталкиваться со столь наглядным опровержением их догматов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Герман Греф, выступая на московском международном форуме «Открытые инновации», заявил, что математические школы являются «пережитком прошлого». По его словам, с течением времени в мировой экономике всё меньше будут востребованы математики и программисты.

«Нужны все специальности, нужны люди всех дарований и таланты. И не нужны нам математические школы. По-моему, это пережиток прошлого», — сказал Греф и отметил, что низко оценивает опыт Советского Союза с развитием математических школ.

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