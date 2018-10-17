Главврач психбольницы уволен после издевательств санитаров над пациентом

Магнитогорск, Челябинская область, , 10:12 — REGNUM Главный врач психоневрологической больницы №5 Магнитогорска уволен после скандала с издевательствами санитаров над пожилым пациентом. Об этом журналистам сообщили в челябинском минздраве.

Ранее мужчина был отстранён от своей должности.

Напомним, губернатор Борис Дубровский потребовал уволить виновных санитаров с позором. Также он поставил вопрос о соответствии и главврача занимаемой должности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июня санитары издевались над пожилым пациентом. Видео появилось лишь 16 октября в соцсетях и вызвало широкий резонанс и волну негодования.

СКР начал проверку по факту издевательств над пациентом. А тем временем стало известно, что в сентябре мужчина скончался. К тому времени он уже покинул лечебницу.

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