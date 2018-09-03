В Калужской области озвучили грандиозные планы по реформе образования

Калуга, , 11:43 — REGNUM В Калужской области с 1 сентября 2018 года систему дошкольного образования перевели на новые образовательные стандарты. Зачислять в детские сады начнут в сентябре, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства образования и науки.

В сфере общего школьного образования также обещают представит новые проекты. Это запуск IT-лицея на базе новой школы в микрорайоне «Веснушки». Также в областном центре образования откроют университетские классы, где будут углубленно преподавать отдельные предметы педагоги из Калужского госуниверситета. В ряде школ региона стартует проект по изучения английского языка на основе учебника по краеведению, подготовленного калужскими педагогами.

Для привлечения школьников к культуре и искусству группа молодых актеров и режиссеров предложила реализовать проект «Внеклассная классика», где дети смогут не только посмотреть спектакль по произведениям из школьной программы, но и обсудить увиденное. Но наиболее масштабным проектом станет открытие детского технопарка «Кванториум» на базе центра «Галактика» в Калуге. Обучение детей в технопарке будут вести по семи разным направлениям.

В 2019 году в калужских школах будут вводить в учебные планы второй иностранный язык, и его выбор останется за учеником. Кроме того, с 1 сентября по примеру столичного региона в школах Калуги не планируется использование бумажных журналов, что, по мнению чиновников, избавит педагогов от лишней бумажной работы. Уже перед началом нового учебного года 42% родителей будущих первоклассников подали заявления в школу в электронном виде. Между тем пока не удаётся избавить калужских школьников от второй смены. В 22 школах областного центра нет возможности её отменить.

Изменения ожидают и студентов профессиональных колледжей и техникумов. В 2018/2019 учебном году началось обучение по новым специальностям: «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств», «Мастер отделочных, строительных и декоративных работ», «Оператор станков с программным управлением». Также появились учебные отделения по эксплуатации и ремонту сельхозтехники, по обучению программированию и работе с информационными системами.

Отметим, на подготовку к новому учебному году из муниципальных и областного бюджетов выделено 500 млн рублей. В 2018/2019 учебном году в Калужской области в дошкольные образовательные учреждения пошли 50 тыс. 100 детей. Из них вновь зачислены 12 тыс. 059 детей, что на 600 человек больше, чем в 2017 году.

В общеобразовательных школах будут обучаться 106 тыс. 600 учеников, что на 1500 человек больше, чем в 2017 году. В первые классы пошли 12,5 тыс. детей (в 2017/2018 учебном году в первые классы пошли 12 тыс. 352 человека). За восемь лет стало больше почти на 20 тысяч человек.

В профессиональных образовательных учреждениях области будут учиться 16 тыс. 580 студентов. Из них первокурсников — 4065 человек. Студентов вузов в Калужской области около 22 тыс., первокурсников — 3992 человека. 1 сентября 2018 года в Калужском регионе открыли двери 348 школ, из них 321 муниципальная, 15 государственных, 13 негосударственных.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в двух школах Мещовского района Калужской области к 1 сентября оказались не готовы к приему учеников. В средней общеобразовательной школе Мещовска учащихся встретили коридорами без полов и срезанными батареями отопления. На возмущение родителей глава администрации Мещовского района Владимир Поляков предложил проводить уроки в бытовых помещениях.

В деревне Торкотино школу и вовсе закрыли. Родителям предложено самостоятельно возить детей на учебу в Мещовск, который находится в 24 км, так как местные власти не позаботились даже об организации автобусного маршрута для отправки учеников.

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