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Пострадавшие в драке с Кокориным и Мамаевым чиновники награждены Путиным

Политика

Награда к драке не относится

Москва, 15 октября 2018, 16:26 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин удостоил государственных наград двоих чиновников — сотрудника Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и генерального директора НАМИ Сергея Гайсина, которые стали известны широкой общественности благодаря тому, что они были избиты футболистами Александром Мамаевым и Павлом Кокориным. Соответствующий указ был подписан президентом России сегодня, 15 октября.

Денис Пак получил орден «За заслуги перед отечеством» II степени, Гайсин был удостоен ордена Александра Невского.

В указе главы государства сказано, что Пак и Гайсин награждены «За большой вклад в реализацию проекта «Единая модульная платформа», позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей». Речь идёт об автомобилях проекта «Кортеж» для политического руководства страны и их гражданского варианта под брендом «Аурус».

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Вручение государственных наград
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