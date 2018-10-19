Политика правительства РФ противоречит общественным интересам – Гринберг

Москва, , 11:39 — REGNUM Минфин РФ взял курс на сохранение статус-кво во всём — ни рисков, ни роста экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил экономист Руслан Гринберг, комментируя новость о том, что Минфин в 4,4 раза повысил прогноз профицита бюджета в 2018 году.

«Денег нет у людей, а у страны их завались, — констатировал Гринберг. — В этом вся проблема. Это сюрреалистическая картина жизни в России. Проводятся дикие реформы, ошкуривание людей, и тем не менее кубышка всё время растёт. Мы всё время в ожидании чёрного дня. Это очень смешно и одновременно очень грустно. Профицит бюджета в то время, когда черный день уже давно наступил, — это полная нелепость».

В этой ситуации, как считает Гринберг, Минфин РФ взял курс на сохранение статус-кво во всём: никакая экономика не должна расти, никаких рисков не должно быть.

«Будем ожидать санкций, их последствий и прочего — это самая простая политика, — сказал экономист. — Она абсолютно ненормальная и противоречит общественным интересам. И чем выше этот профицит, тем нелепее ситуация. У всех стран — от Америки до Руанды — бюджету всё время денег не хватает на то, чтобы что-то сделать. А у нас деньги почему-то не нужны. Их надо копить и копить. Это очень смешно».

Кроме того, Гринберг согласился с тем, что экономическая политика российского правительства напоминает бухгалтерский подход или подход, характерный для отдельного домохозяйства, а не для целого государства: копить как можно больше, а тратить как можно меньше.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов РФ значительно повысило прогноз профицита бюджета по итогам 2018 года. Как следует из проекта поправок в закон о главном финансовом документе, этот показатель вырос с 481,74 млрд до почти 2,139 трлн рублей.

Если верить Минфину, то доходы возрастут с 17,072 трлн рублей до 18,941 трлн рублей. Увеличатся и расходы с 16,591 трлн рублей до 16,8 трлн рублей. При этом прогноз объёма ВВП на 2018 год увеличен с 98,2 трлн рублей до 101,1 трлн рублей. Исходя из этого, профицит бюджета составит 2,1% ВВП.