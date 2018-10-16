Силуанов: Скачки цен на топливо в 2019 году не планируются

Москва, , 16:52 — REGNUM Правительство не планирует увеличение топливных цен в 2019 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября, об этом журналистам заявил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов.

Ранее Счетная палата дала официальный отзыв на проект федерального бюджета 2019−2021 года. В нем аудиторы отметили, что опасаются резкого скачка цен на топливо с 2019 года из-за заложенного в проект госсметы роста акцизов на бензин. Однако Силуанов с такими оценками аудиторов не согласился.

«Мы не рассчитываем ни на какие скачки (цен на топливо) и никакие скачки не планируются. Потому что, несмотря на рост акцизов начиная с 1 января 2019 года, у нас предусмотрен механизм отрицательного акциза, который будет передаваться нефтеперерабатывающим компаниям и в результате которого будет скомпенсировано это увеличение нагрузки. Поэтому никакого планового роста цен на топливо, на бензин и дизельное топливо, начиная со следующего года не планируется», — отметил Силуанов.

По его словам, увеличение цен возможно только в связи с их индексацией на уровень инфляции.