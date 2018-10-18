Яровая заявила о намерении защищать сознание детей

Москва, , 18:27 — REGNUM Всегда необходимы системные меры по защите детей от втягивания их в разные формы преступлений, от того преступного контента, который работает как оружие массового поражения сознания несовершеннолетних и направлен на побуждение к преступлениям, законодатели последовательно выстраивают систему безопасности и профилактики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

«Наша задача как законодателей — защитить сознание ребенка, не дать сделать его ни преступником, ни жертвой преступления, оградить от побуждения совершать массовые убийства», — отметила Яровая.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите от колумбайн-сообществ.

В качестве одной из мер защиты детей от вредного контента Яровая ожидает от Минпросвящения включения вопросов кибербезопасности в примерную образовательную программу школьного образования.

«Мода» на разные виды преступлений, массовые кровавые побоища, вовлечение в сообщества пошла из США, и как ответ Россия выстраивает принципиально иную политику в сфере оборота оружия, понимая, что оружие не должно становиться простым аргументом в споре на расстоянии «вытянутой руки», не должно становиться тотальной угрозой для граждан России.

«Поэтому ранее мы реализовали дополнительные меры учёта и контроля оборота оружия. Именно в этой логике профилактики, упреждения и защиты должна продолжаться дальнейшая работа по развитию правовой базы», — убеждена Яровая.