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Обстрел автобуса на Урале: хоккеисты башкирского Сибая отстранены от игр

Спорт

До выяснения обстоятельств

Сибай, Башкирия, 16 октября 2018, 10:16 — REGNUM  Все хоккейные команды башкирского города Сибая отстранены от участия в чемпионате, проводимом Федерацией хоккея Магнитогорска. Это сделано для безопасности участников соревнований, говорится в приказе ФХМ.

Документ был издан 15 октября. Хоккейные команды Сибая отстранены до выяснения обстоятельств обстрела автобуса с хоккеистами из Магнитогорска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автобус с хоккеистами из челябинского Магнитогорска был обстрелян в башкирском городе Сибае. Это произошло после игры сибайской команды «Альянс» и магнитогорской «Стальные топоры».

В автобусе оказалось прострелено стекло. Обошлось без пострадавших.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии обстреляли автобус с хоккеистами из Магнитогорска

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