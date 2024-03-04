Материалы с тегом «Томас Бах»
МОК предал идеалы олимпизма, заявил Лавров
Деятельность Международного олимпийского комитета и его главы Томаса Баха является предательством идеалов олимпизма, заявил 1 марта министр иностранных дел Сергей Лавров на сессии Всемирного фестиваля молодёжи. «То, что сейчас происходит со спортивным движением, что сейчас делают руководители...
новость часа
4 марта 2024
Бах призвал уважать решение CAS по делу Валиевой
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что нужно уважать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. «Мы приняли к сведению решение CAS. Все имеют право на критику решения суда и собственное мнение, но мы должны...
1 февраля 2024
В МОК призвали Украину не наказывать спортсменов бойкотом Олимпиады-2024
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал Украину не наказывать своих спортсменов бойкотом предстоящей Олимпиады-2024 из-за допуска к участию в соревнованиях спортсменов из РФ в нейтральном статусе. Об этом Бах рассказал в беседе изданию Welt am Sonntag. По его словам...
24 декабря 2023
Игры дружбы-2024 назвали прямым вызовом гегемонии МОК
Международный олимпийский комитет не имеет права давить на другие страны, требуя, чтобы те отказались от участия в Играх дружбы-2024. Об этом корреспонденту ИА Регнум 15 ноября заявил депутат Госдумы Николай Валуев. Ранее руководитель департамент по связям МОК с национальными олимпийскими...
15 ноября 2023
Медведев: глава МОК — наследник организатора берлинской Олимпиады-1936
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал главу МОК Томаса Баха «наследником» организатора берлинской Олимпиады в 1936 году, спортивного функционера, гитлеровца Карла Дима, возглавлявшего Международный олимпийский институт с 1936 по 1945 годы, прокомментировав его высказывание о том...
13 ноября 2023
В МИД России заявили, что спорт не приемлет какой-либо формы дискриминации
Спорт не приемлет какой-либо формы дискриминации, многое из олимпизма сейчас искажено, попрано и предано забвению, заявила 12 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале. «Напомню, что ещё спорт не приемлет какой-либо формы дискриминации: расового, языкового...
12 ноября 2023
В МОК предложили поменять Олимпийскую хартию
Несколько членов Международного олимпийского комитета (МОК) предложили изменить Олимпийскую хартию, чтобы предоставить главе организации Томасу Баху возможность переизбраться ещё на один срок. Соответствующая инициатива прозвучала 15 октября во время 141-й сессии МОК в индийском Мумбаи. Первым...
15 октября 2023
МОК включил в программу Олимпиады‑2028 пять новых видов спорта
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил включение в программу летней Олимпиады — 2028 пяти новых видов спорта. Об этом 13 октября сообщил президент МОК Томас Бах на пресс-конференции. «Принято предложение оргкомитета по пяти видам спорта — бейсбол/софтбол, флаг-футбол, лакросс...
13 октября 2023
Бах заявил, что для участия в ОИ спортсмены не должны быть связаны с ОКР
Спортсмены из России смогут получить приглашение на Олимпиаду только в том случае, если не будут связаны «с Олимпийским комитетом России (ОКР) или с Россией», заявил 13 октября глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Более детально критерии будут подготовлены несколько позже...
13 октября 2023
Поздняков заявил, что МОК начал действовать в интересах украинцев
Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) начало действовать в интересах спортсменов с Украины. Об этом 28 июля написал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в Telegram-канале, комментируя заявление главы МОК Томаса Баха об отказе украинской фехтовальщицы Ольги...
28 июля 2023
МОК рассказал, от чего будет зависеть допуск россиян на Олимпийские игры
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил 26 июля, что решение о допуске россиян и белорусов на Олимпийские игры 2024 года в Париже будет зависеть от ситуации, но не будет принято на сессии организации в октябре. «Решение будет зависеть от развития ситуации. Мы видим, как...
26 июля 2023
Глава МОК Томас Бах заявил, что мировой спорт находится под угрозой
Попытки некоторых стран допускать или не допускать спортсменов к соревнованиям в соответствие с их политическими взглядами грозят мировому спорту разделением и потому являются серьёзной угрозой, заявил 22 июня глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах. «Если кто-то со стороны будет...
22 июня 2023
Бах поддержал позицию G7 по ситуации с российскими спортсменами
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах надеется, что страны, выступающие против допуска российских и белорусских спортсменов на международные турниры, прислушаются к G7. «МОК горячо приветствует поддержку G7 автономии спорта и рекомендаций МОК по участию (в турнирах) спортсменов...
22 мая 2023
Бах: МОК предпринимает все усилия для возвращения россиян на соревнования
Международный олимпийский комитет (МОК) работает над вопросом возвращения спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования. Об этом 7 мая заявил президент МОК Томас Бах, слова которого привело агентство «Синьхуа». «Сейчас мы предпринимаем все усилия для выполнения миссии, реализации...
7 мая 2023
В России отреагировали на идею МОК допустить трансгендеров на Олимпиаду
В Министерстве иностранных дел России заявили, что допуск спортсменов-трансгендеров к соревнованиям, в том числе к Олимпийским играм, ставит под угрозу существование спорта. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные нововведения ставят под угрозу существование женского спорта...
30 апреля 2023
Российских дзюдоистов допустили до соревнований в нейтральном статусе
Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) принял решение допустить россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе, сообщила 29 апреля пресс-служба IJF. «Исполнительный комитет IJF принял решение разрешить спортсменам из России и Белоруссии...
29 апреля 2023
МОК: бойкот Олимпиады в случае допуска россиян навредит украинскому спорту
Решение бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже в случае допуска до соревнований спортсменов из России и Белоруссии только навредит украинскому спорту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Международного олимпийского комитета (МОК). «Такое решение только навредит украинскому...
1 апреля 2023
Глава МОК Бах: влияние правительств на участие стран в турнирах недопустимо
Правительства стран мира не должны решать, спортсмены из каких государств вправе принимать участие в международных спортивных турнирах, иначе «спорту в том виде, как мы его знаем», придет конец, заявил 30 марта глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Так он прокомментировал заявление...
30 марта 2023