Берн, 15 марта, 2025, 20:35 — ИА Регнум. Гендерный скандал с участием боксёров на Олимпийских играх 2024 года в Париже был результатом фейковых новостей из России, убеждён глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Global Look Press

«Все эти обсуждения основаны на фейковой новостной кампании, исходящей из России. Это было частью многих, многих фейковых новостных кампаний, с которыми нам пришлось столкнуться из России до Парижа и после Парижа», — сказал Бах 15 марта в интервью Reuters.

30 июля МОК допустил до участия в женских соревнованиях по боксу на Олимпиаде-2024 в Париже двух трансгендеров — Иману Хелиф из Алжира, а также Линь Юйтин из Китайского Тайбэя (Тайвань). По словам представителя МОК Марка Адамса, в данном случае было установлено, что трансгендеры являются женщинами.

Обе спортсменки выступали на Олимпийских играх 2020 года в Токио, однако во время чемпионата мира 2023 года в Нью-Дели они провалили гендерный тест. По словам главы Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева, спортсмены на мировом первенстве в Индии пытались выдать себя за женщин, однако по результатам генетических тестов было доказано, что они имеют ХY-хромосомы. По итогу обе боксёрши выиграли по золотой медали.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что возможность для мужчин участвовать в женских соревнованиях убивает женский спорт. Глава государства также предложил объявившим себя женщинами мужчинам участвовать в соревнованиях между собой, а не с женщинами.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов отметил, что МОК проводит последовательную политику, которая полностью дискредитирует международное олимпийское движение: нарушаются принципы равенства спортсменов, так как женщины не могут соревноваться с людьми, чья физиология остаётся мужской.

Как передавало ИА Регнум, церемония открытия Олимпийских игр прошла в Париже 26 июля. Мероприятие подверглось сильной критике по всему миру из-за скандальных пародий на «Тайную вечерю» и обилия трансгендеров. Так, американский предприниматель Илон Маск назвал вопиющим неуважением к христианам пародию трансвеститов на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.