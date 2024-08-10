Париж, 10 августа, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не будет баллотироваться на новый президентский срок.

WangLili/Global Look Press Томас Бах

«В результате глубоких размышлений и обширных дискуссий, в том числе с моей семьей <…> я пришёл к выводу, что не следует продлевать мои полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией», — рассказал он журналистам в субботу, 10 августа.

В октябре 2023 года на сессии МОК в Мумбаи члены организации предложили изменить Олимпийскую хартию для переизбрания Баха на новый срок.

Томасу Баху 70 лет. Он стал президентом МОК в 2013 году. В 2021 году его переизбрали на четырехлетний срок, который, согласно действующей Олимпийской хартии, должен стать для него последним.

Выборы президента Международного олимпийского комитета пройдут в 2025 году на сессии организации в Афинах.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля Томаса Баха на 142-й сессии МОК в Париже переизбрали членом организации на восьмилетний срок. Его кандидатуру поддержали 93 из 95 участников, ещё двое воздержались.

Согласно Олимпийской хартии, члены МОК должны представлять интересы комитета в своих странах. При этом лица старше 80 лет не могут быть членами организации.