Москва, 8 марта, 2025, 17:46 — ИА Регнум. Мировым спортивным федерациям стоит рассмотреть возможность допуска россиян до квалификационных олимпийских соревнований. Об этом 7 марта в интервью Associated Press заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Li Jing/Global Look Press Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах

«Миссия олимпийского движения заключается в объединении. Федерации зимних видов спорта должны очень внимательно изучить этот вопрос», — подчеркнул он.

Отдельно глава МОК коснулся темы освистывания гимна США канадскими зрителями во время февральского турнира четырех наций по хоккею. По его словам, подобное действо на Олимпиаде противоречило бы олимпийским ценностям.

Бах подчеркнул, что олимпийское движение находится в процессе становления нового мирового порядка.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским фигуристам, конькобежцам и шорт-трекистам пройти отбор на Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе. Россия сможет заявить только по одному спортсмену или паре в каждом виде программы в фигурном катании.

В феврале МОК призвал допустить российских и белорусских спортсменов до квалификационных соревнований к Олимпийским играм 2026 года. В комитете назвали успешным проведение летних Игр-2024 в Париже, в которых участвовали 15 представителей РФ в нейтральном статусе.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре обвинил Международный олимпийский комитет в грубом попрании олимпийских идеалов, стремлении сохранить власть и финансовое благополучие. Россия между тем продолжит идти по пути демократизации спорта и снятия надуманных ограничений, подчеркнул он.