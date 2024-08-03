Париж, 3 августа, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что соревнования по триатлону на Олимпийский играх в Париже стали сенсационными.

Александр Щербак/ТАСС

«Триатлон был сенсационным или, лучше сказать, «Сена-сационным», не знаю, поняли ли вы меня, но я попытался», — сказал он на пресс-конференции.

Как передавало ИА Регнум, по меньшей мере двум триатлонистам стало плохо после олимпийских заплывов в реке Сене в Париже, которые состоялись 31 июля.

Так, после изнурительной гонки, которая закончилась при 30-градусной жаре, стошнило канадского спортсмена Тайлера Миславчука. Он заявил, что выложился по полной, но финишировал только девятым.

Участница от Казахстана Екатерина Шабалина рассказала, что сошла с дистанции из-за резкого ухудшения самочувствия. По словам спортсменки, соперницы несколько раз ударили её по голове, и она наглоталась воды.

Мэр Парижа Анн Идальго 17 июля искупалась в Сене, чтобы подтвердить экологическую безопасность воды для участников Олимпиады. Однако пользователи соцсетей обратили внимание, что Идальго находилась в воде в защитном костюме.

Запрет на купание в Сене из-за плохого качества воды действовал в Париже с 1923 года.