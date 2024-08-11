Москва, 11 августа, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова 11 августа прокомментировала решение действующего президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха не принимать участие в выборах главы организации, которые состоятся в марте 2025 года.

Wu Huiwo/Global Look Press

«Уйдёт Бах, и ладно. Главное, чтобы новый президент МОК был не хуже старого», — процитировало её слова издание «Спорт-Экспресс».

По мнению Тарасовой, необходимо, чтобы новый президент организации при принятии решений думал о том, как они повлияют на жизнь спортсменов и тренеров, а также понимал, что спорт для множества людей является жизнью.

Как передавало ИА Регнум, вечером 10 августа Бах сообщил, что не будет баллотироваться на новый президентский срок. По его словам, он пришёл к такому решению после долгих размышлений и обсуждений, в том числе со своей семьёй.

Члены МОК в октябре 2023 года на сессии организации предложили изменить Олимпийскую хартию для переизбрания её действующего главы. Баху исполнилось 70 лет, он стал президентом МОК в 2013 году. В 2021 году его переизбрали на четырехлетний срок, который, согласно действующей Олимпийской хартии, должен стать для него последним.