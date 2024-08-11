Париж, 11 августа, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поблагодарил российскую двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву за работу в комиссиях и рабочих группах организации.

Kremlin Pool/Global Look Press Елена Исинбаева

«Благодарим Исинбаеву за её работу в комиссии спортсменов <…> рабочих группах», — заявил Бах журналистам 10 августа.

По словам президента МОК, вклад Исинбаевой усилил голос атлетов в олимпийском движении.

Международный олимпийский комитет сообщил 19 июля, что Исинбаева покинет пост в комиссии атлетов МОК после проведения Олимпийских игр в Париже в связи с истечением срока её полномочий. В августе 2016 года её избрали в рабочую группу на восьмилетний срок. В 2023 году она стала членом комиссии по олимпийскому образованию.

В организации 22 июля сообщили, что Исинбаева не сможет претендовать на статус почётного члена МОК. На следующий день стало известно, что россиянка не приняла участие в парижской сессии Международной олимпийской организации.

Олимпийские игры прошли в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.