Москва, 11 августа, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 11 августа прокомментировал решение главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха более не претендовать на эту должность.

Panoramic/Global Look Press Томас Бах

«Его лебединой песнью станут самые скандальные в истории ОИ-2024 в Париже с безобразным по содержанию, оскорбительным для большей части мира открытием Игр <…> заплывами в мутной Сене, насыщенной кишечными палочками», ― написал сенатор в Telegram-канале.

Пушков добавил, что в памяти также останется утверждение Баха об отсутствии «научной системы, позволяющей идентифицировать мужчин и женщин».

Как передавало ИА Регнум, вечером 10 августа Бах сообщил, что не будет баллотироваться на новый президентский срок. Он пояснил, что пришёл к такому решению после долгих размышлений и обсуждений, в том числе со своей семьёй.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова 11 августа без сожаления восприняла решение Баха. По её словам, главное, чтобы новый президент МОК был не хуже старого. По мнению Тарасовой, необходимо, чтобы новый глава комитета организации при принятии решений думал о том, как они повлияют на жизнь спортсменов и тренеров, а также понимал, что спорт для множества людей является жизнью.

Члены МОК в октябре 2023 года на сессии организации предложили изменить Олимпийскую хартию для переизбрания её действующего главы. Баху исполнилось 70 лет, он стал президентом МОК в 2013 году. В 2021 году его переизбрали на четырёхлетний срок, который, согласно действующей Олимпийской хартии, должен стать для него последним.