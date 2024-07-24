Париж, 24 июля, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха на 142-й сессии МОК в Париже переизбрали членом организации на восьмилетний срок. Трансляция голосования 24 июля велась на YouТube-канале организации.

Global Look Press

Переизбрание Баха во время голосования поддержали 93 из 95 участников, ещё двое из них воздержались.

Как указывается в Олимпийской хартии, члены МОК должны представлять его интересы в своих странах и организациях олимпийского движения, в которых они работают. При этом лица старше 80-летнего возраста не могут быть членами МОК.

Баха, которому исполнилось 70 лет, впервые избрали членом МОК в 1991 года, а в 1996 году он вошёл в исполком комитета. Президентом МОК Баха избрали 10 сентября 2013 года и в 2021 году его вновь переизбрали на этот пост. Бах является чемпионом Олимпийских игр 1976 года в Монреале в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля Бах в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что МОК просил украинцев следить за патриотическими высказываниями спортсменов из России в интернете, чтобы не допустить их участия в Олимпиаде в Париже. Он также попросил африканского чиновника, от имени которого с ним общались пранкеры, помочь МОК помешать странам Африки отправить своих спортсменов на Игры дружбы в Россию.

В ноябре 2023 года МОК призвал национальные олимпийские комитеты отказаться от участия во «Всемирных играх дружбы» в России. В комитете также заявили, что участие в этих соревнованиях якобы противоречит сохранению независимости и автономности спорта.

Президент России Владимир Путин 14 декабря 2023 года заявил, что МОК извратил идею инициатора возрождения Олимпийских игр Пьера де Кубертена. Позднее глава государства отмечал, что без российских спортсменов Олимпиада будет ущербной и неинтересной, потому что они лидируют во многих видах спорта.