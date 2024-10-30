Москва, 30 октября, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах политизировал олимпийское движение. Об этом 30 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

«С ангажированностью Баха, который политизировал олимпийское движение в нарушение всех норм международного права, предстоит разобраться», — приводит её слова ТАСС.

Захарова напомнила президенту МОК, что Россия в ходе СВО пришла на помощь мирным людям после антиконституционного переворота на Украине.

Как ранее передавало ИА Регнум, 30 октября Бах заявил, что членство Олимпийского комитета России (ОКР) было приостановлено якобы из-за серьёзных нарушений Олимпийской хартии. Он добавил, что МОК якобы не наказывает спортсменов за действия государств или национальных олимпийских комитетов.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления. По словам директора по коммуникациям Марка Адамса, решение обусловлено тем, что ОКР включил в свой состав олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Президент России Владимир Путин отметил, что подходы МОК по допуску атлетов на Олимпиаду противоречат самой природе спорта. Чиновники присвоили себе право решать, на кого распространяется Олимпийская хартия, а на кого нет, добавил глава государства. Он назвал этнической дискриминацией отношение МОК к спортсменам из России.

17 октября 2024 года Путин заявил, что необходимо скорректировать деятельность ОКР. Он отметил важность наращивания усилий организации для международного сотрудничества, несмотря на возникшие проблемы.