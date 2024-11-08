Москва, 8 ноября, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе 8 ноября раскритиковала высказывания президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о причинах отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

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Бах ранее заявил, что отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) якобы было неизбежным, потому что комитет «нарушил Олимпийскую хартию». Глава МОК сказал, что ОКР «аннексировал» регионы, ранее входившие в состав Украины, и что ни одна из тех 55 стран, которые тоже в настоящее время участвуют в войнах, не нарушала Олимпийскую хартию «так, как Россия».

«Слова Баха — двойные стандарты. Во многих уголках Земли идут войны, но почему-то спортсмены продолжают выступать на соревнованиях, в том числе и на Олимпиаде. К сожалению, этот русофобский накат затронул и спорт. Для меня МОК сейчас не имеет ничего общего со спортом», — сказала Вяльбе в интервью Sport24.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления. Поводом стало включение в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Президент России Владимир Путин отмечал, что подходы МОК по допуску атлетов на Олимпиаду противоречат самой природе спорта. Чиновники присвоили себе право решать, на кого распространяется Олимпийская хартия, а на кого нет, сказал Путин. Он назвал этнической дискриминацией отношение МОК к спортсменам из России.

Также глава российского государства заявлял, что чиновники МОК извратили идеи, заложенные в олимпийское движение, созданное для объединения людей. Он отмечал, что организаторы ОИ увлеклись бизнес-стороной и попали в зависимость от спонсоров. Такой подход может погубить олимпийское движение, предупредил Путин. Также он отмечал, что в сложившихся условиях создание параллельных спортивных структур неизбежно.