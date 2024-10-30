Лиссабон, 30 октября, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Членство Олимпийского комитета России (ОКР) было приостановлено якобы из-за серьёзных нарушений Олимпийской хартии. Об этом 30 октября заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Global Look Press/Cao Can/XinHua

«Отстранение ОКР было неизбежно, потому что ОКР и следующие за ним спортивные организации занимались деятельностью на территории Украины. И это нарушение Олимпийской хартии», — сказал он на генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

Глава МОК заверил, что организация якобы не наказывает спортсменов за действия государств или национальных олимпийских комитетов.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября прошлого года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления. По словам директора по коммуникациям Марка Адамса, решение обусловлено тем, что ОКР включил в свой состав олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Президент России Владимир Путин в том же месяце отметил, что подходы МОК по допуску атлетов на Олимпиаду противоречат самой природе спорта. Чиновники присвоили себе право решать, на кого распространяется Олимпийская хартия, а на кого нет, добавил глава государства. Он назвал этнической дискриминацией отношение МОК к спортсменам из России.

Спустя год Путин заявил, что необходимо скорректировать деятельность Олимпийского комитета России. Он отметил важность наращивания усилий организации для международного сотрудничества, несмотря на возникшие проблемы.