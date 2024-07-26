Париж, 27 июля, 2024, 01:30 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявили XXXIII летние Олимпийские игры в Париже открытыми.

Reuters Открытие Олимпийских игр — 2024 в Париже

Церемония открытия Олимпийских игр началась в 19:30 по местному времени (20:30 мск). В центре Парижа, вдоль берегов Сены, собрались сотни тысяч человек.

«Я объявляю Игры в Париже открытыми, XXXIII Олимпиаду в современной истории», — заявил Макрон на церемонии открытия.

Томас Бах в своей речи поприветствовал представителей всех 206 национальных олимпийских комитетов.

Ранее стало известно, что менее чем за 20 минут до начала церемонии открытия соревнований руководство организационного комитета Олимпийских игр — 2024 без объяснения причин отменило пресс-конференцию.

Как передавало ИА Регнум, в день проведения церемонии открытия Олимпиады в Париже произошёл сбой в движении высокоскоростных поездов Train à Grande Vitesse (TGV). По данным телеканала BFM, на объектах железной дороги произошло несколько поджогов. В результате происшествия порядка 800 тысяч пассажиров во Франции были вынуждены остаться на вокзалах.

В преддверии Олимпийских игр МВД Франции сообщило о росте количества преступлений и правонарушений, совершённых в регионе Иль-де-Франс, где расположены олимпийские объекты. Так, по данным ведомства, за неделю с 15 по 21 июля на 20% выросло число случаев оскорбления и насилия в отношении представителей власти, на 12% — грабежей с применением насилия, на 11% — умышленных побоев лиц в возрасте от 15 лет.

Кроме того, до церемонии открытия ОИ-2024 в Париже произошло несколько ограблений спортсменов — участников соревнований. Так, во время тренировки олимпийской сборной Аргентины по футболу неизвестные украли личные вещи полузащитника Тьяго Альмады, в том числе часы и другие драгоценности. Кроме того, за два дня до церемонии открытия, как сообщил золотой призёр Олимпийских игр и звезда BMX Логан Мартин, преступники вскрыли фургон и украли экипировку у сборной Австралии по велоспорту. 26 июля издание Le Parisien сообщило, что экс-футболиста сборной Бразилии и бывшего тренера московского ЦСКА Зико ограбили, когда тот выходил из такси. У бразильца украли портфель с драгоценностями. Общую сумму ущерба оценили в 500 тысяч евро.

18 июля Международный олимпийский комитет опубликовал список из 15 российских спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх. До этого список был шире, но многие спортсмены принципиально отказались от участия в соревнованиях. Российский президент Владимир Путин назвал отношение МОК к спортсменам из России этнической дискриминацией. Он отметил, что РФ продолжит развивать спорт и следовать изначальным принципам олимпийского движения.