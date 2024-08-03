Париж, 3 августа, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Соревнования по триатлону на Сене в рамках Олимпийских игр в Париже стали сенсационными. Такую оценку дал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Виктор Иванов/ТАСС

«Триатлон был сенсационным или, лучше сказать, «Сена-сационным», — сказал Бах на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, 1 июля оргкомитет Олимпиады в Париже получил одобрение на проведение соревнований по триатлону в реке Сене. Отмечалось, что последние пробы воды соответствуют требованиям. Ранее из-за загрязнения воды были отложены мужские соревнования, запланированные на 30 июля. По той же причине отменялись и тренировочные заплывы.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что властям удалось сделать невероятное и за четыре года превратить Сену в реку, где можно плавать. Запрет на купание в Сене действовал с 1923 года.

Мэр Парижа Анн Идальго 17 июля искупалась в Сене, чтобы подтвердить экологическую безопасность вод для участников Олимпиады. Однако пользователи соцсетей обратили внимание, что Идальго находилась в воде в защитном костюме.

Кроме того, американский триатлонист Сет Райдер отказался от мытья рук после похода в туалет, чтобы подготовиться к заплыву в Сене.

31 июля по меньшей мере двоих триатлонистов вырвало после олимпийских заплывов в Сене.