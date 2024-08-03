Париж, 3 августа, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Олимпийские соревнования по триатлону на реке Сене были сенсационными, заявил на брифинге 3 августа президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Виктор Иванов/ТАСС

«Триатлон был сенсационным или, лучше сказать, «Сена-сационным», не знаю, поняли ли вы меня, но я попытался», — сказал он.

Также, по его словам, непревзойденная атмосфера царила и на соревнованиях по плаванию, регби и фехтованию.

Власти Франции дали миру возможность увидеть «страсть французов» к спорту, добавил президент МОК.

Как передавало ИА Регнум, нескольким триатлонистам стало плохо после олимпийских заплывов в реке Сене в Париже, которые состоялись 31 июля. После изнурительной гонки стошнило канадского спортсмена Тайлера Миславчука. Участница из Казахстана Екатерина Шабалина рассказала, что сошла с дистанции из-за резкого ухудшения самочувствия, её начало тошнить.

По данным The New York Times, бельгийская триатлонистка Жольен Вермейлен во время заплыва нашла мусор в Сене. Она уточнила, что, проплывая под мостом, почувствовала и увидела вещи, «о которых не стоит даже думать». По её мнению, организаторы не имеют права говорить, что безопасность спортсменов является для них приоритетом.

Оргкомитет Олимпиады в Париже получил одобрение на проведение соревнований по триатлону в реке Сене 31 июля. Отмечалось, что последние пробы воды соответствуют требованиям. Ранее из-за загрязнения воды были отложены мужские соревнования, запланированные на 30 июля. По той же причине отменялись и тренировочные заплывы.

Французский президент Эммануэль Макрон уверял, что властям удалось сделать невероятное и за четыре года превратить Сену в реку, где можно плавать. Запрет на купание в Сене действовал с 1923 года.

Мэр Парижа Анн Идальго 17 июля искупалась в Сене, чтобы подтвердить экологическую безопасность вод для участников Олимпиады. Однако пользователи соцсетей обратили внимание, что Идальго находилась в воде в защитном костюме.