Афины , 17 марта, 2025, 15:49 — ИА Регнум. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил утвердить бокс в программе Олимпийских игр 2028 года. Об этом 17 марта заявил глава МОК Томас Бах.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

«Бокс предложено утвердить в программе Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Принять участие в них смогут национальные федерации, которые признаны World Boxing. Я уверен в том, что сессия поддержит это предложение», — рассказал он журналистам.

Ранее, в марте 2023 года, Международная ассоциация бокса (IBA) провела женский чемпионат мира, куда сборную России допустили с российским флагом и гимном. Затем США и Великобритания выразили желание покинуть IBA и создать свою организацию любительского бокса — World Boxing. На это бывший боец ММА Джефф Монсон заявил, что США использует спорт как оружие и пытаются контролировать самоопределение остального мира.

Спустя год МОК принял решение исключить IBA из списка признанных международных федераций. Глава организации Умар Кремлев назвал подобное решение местью за попытки защитить честь атлетов.