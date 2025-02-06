Милан, Италия, 6 февраля, 2025, 18:52 — ИА Регнум. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах пригласил лучших спортсменов со всего мира на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии.

Sebastian Christoph Gollnow/Global Look Press Томас Бах

«Милан, Кортина и все наши итальянские друзья готовы приветствовать лучших спортсменов зимних видов спорта планеты с распростёртыми объятиями, с известным итальянским гостеприимством и любовью к спорту», — цитирует слова Баха сайт МОК.

В ходе церемонии в миланском театре «Стрелер» глава комитета символически вручил приглашения президентам и представителям Национального комитета Греции как родины Олимпийских игр, а также комитетов стран-хозяек недавних и будущих Олимпиад, включая Австралию, Китай, Францию, Италию и США.

Зимняя Олимпиада 2026 года состоится с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине‑д’Ампеццо. Предполагается, что участвовать в соревнованиях будут 2900 спортсменов из более чем 90 стран. Принять их будут готовы 13 спортивных объектов.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским фигуристам, конькобежцам и шорт-трекистам пройти отбор на Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе. Россия сможет заявить только по одному спортсмену или паре в каждом виде программы в фигурном катании.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила, что подобными условиями ISU осознанно разбил российскую команду. По её словам, одному человеку участвовать в турнире очень опасно из-за серьёзного давления.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре обвинил Международный олимпийский комитет в грубом попрании олимпийских идеалов, стремлении сохранить власть и финансовое благополучие. Россия между тем продолжит идти по пути демократизации спорта и снятия надуманных ограничений.