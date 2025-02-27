Москва, 27 февраля, 2025, 15:13 — ИА Регнум. Работа Томаса Баха в должности президента Международного олимпийского комитета (МОК) зависела от политической конъюнктуры, но в отношении России он занимал адекватную позицию. Об этом заявил ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев изданию «Матч ТВ».

Global Look Press/Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Исполком МОК 26 февраля принял отставку Баха после 34 лет работы в организации. Полномочия президента он сохранит до 23 июня. Ранее Бах заявил, что не намерен переизбираться на новый срок.

«Бах был зависимой фигурой от политических обстоятельств и так далее. Но кое за что мы должны сказать ему «спасибо»: его позиция не была кровожадной на Олимпийских играх в Токио или в Пекине, как бы там ни было», — сказал Губерниев.

По словам комментатора, как будет дальше — пока неясно. Оценивать Томаса Баха и анализировать его работу пока не нужно, «жить воспоминаниями» рано. Российский спорт должен смотреть вперед.

Для России важно, как будут складываться отношения с новым президентом МОК и как российские спортсмены будут возвращаться на международные турниры, добавил собеседник издания.

Нового президента изберут в марте на сессии МОК в Греции. В числе претендентов на этот пост — глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу, первый вице-президент Международной федерации современного пятиборья Хуан Антонио Самаранч — младший, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри, глава Международной федерации лыжного спорта Йохан Элиаш, глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ и принц Иордании Фейсал аль‑Хусейн.

В октябре 2024 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Баха в политизации олимпийского движения и заявила, что с его ангажированностью еще предстоит разобраться.

По словам трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию, депутата Госдумы Ирины Родниной, Бах оказался слабым руководителем. Всем, кто имеет отношение к спорту, хотелось бы видеть на посту главы МОК человека с четкой программой, добавила она.