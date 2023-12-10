Материалы с тегом «Сильвио Берлускони»
Наследники Берлускони решились на продажу особняка, где бывал Путин
Унаследовавшие имущество бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони дети решили продать трёхсотлетний особняк, сообщило 9 декабря агентство АNSА. По данным издания, на продажу хотят выставят особняк XVIII века с садом, где экс-премьер проводил официальные встречи. В 2010 году здесь Сильвио...
10 декабря 2023
Участниц вечеринок «Бунга-бунга» выселят из квартир и домов Берлускони
Наследники бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони решили выселить из его домов и квартир участниц скандальных вечеринок «Бунга-бунга». Об этом сообщает 6 ноября The Times. Речь идёт о примерно 20 женщинах — участницах эротических вечеринок, которые Берлускони устраивал на своей вилле...
6 ноября 2023
Наследники Берлускони решили уничтожить его коллекцию картин
Пятеро наследников экс-премьер Италии Сильвио Берлускони хотят избавиться почти от всех 25 тыс. картин из его коллекции, в том числе задумались над тем, чтобы их уничтожить, сообщила британская газета The Guardian. «Коллекция является бременем и не в последнюю очередь потому, что содержание...
20 октября 2023
Экс-премьер Италии Берлускони завещал €100 млн своей возлюбленной
Письмо бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, в котором он распорядился своим состоянием на случай смерти, опубликовано 6 июля итальянскими СМИ. Политик готовился лечь в клинику «Сан-Раффаэле» в связи с выявлением лейкемии и 22 января 2022 года составил завещание. В рукописном письме...
6 июля 2023
Путин на ПМЭФ почтил память Берлускони минутой молчания
Президент России Владимир Путин во время ПМЭФ-2023 почтил память бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони минутой молчания. Перед этим глава государства вспомнил о заслугах итальянского политика на международной арене. «Это был светлый человек, без всякого преувеличения, личность мирового...
16 июня 2023
Corriere della Sera оценила наследство Берлускони в 5 миллиардов евро
Наследство скончавшегося в понедельник бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони оценили почти в пять миллиардов евро, которые перейдут его пяти детям и 16 внукам. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera. Журналисты издания подсчитали, что основная доля средств приходится...
13 июня 2023
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с кончиной Берлускони
Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. «Выражаю свои соболезнования семье, итальянскому правительству и итальянскому народу», — сказал генсек ООН на пресс-конференции в...
13 июня 2023
Медведев простился с Берлускони на итальянском
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев простился с умершим экс-премьер-министром Италии Сильвио Берлускони на итальянском языке. Пост об этом он опубликовал в своей соцсети в понедельник, 12 июня. «Мы плачем вместе с тобой, Италия. Сильвио был твоим патриотом. Мы будем...
12 июня 2023
Украинский сайт «Миротворец» назвал кончину Берлускони «самоликвидацией»
На сайте украинского сайта «Миротворец» с личными сведениями тех, кого в Киеве считают врагами, 12 июня опубликовали статью о смерти бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Авторы сайта назвали его кончину «самоликвидацией». Причина такой оценки — отношение к Берлускони как к...
12 июня 2023
Умер Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии, основатель и лидер партии «Вперёд, Италия!» Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Политик вернулся в клинику в прошлую пятницу. До этого он провёл в госпитале 45 дней из-за пневмонии и лейкемии. По данным итальянских СМИ...
12 июня 2023
Итальянская газета оценила наследство Берлускони в €4 млрд
Наследство бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, умершего утром 12 июня, оценили в €4 млрд, сообщила Corriere della Sera. Итальянская газета подсчитала, что среди основных активов Берлускони — 61% акций медиагруппы Fininvest, основанной им в 1978 году. Остальными долями владеют его...
12 июня 2023
Путин: Берлускони был инициатором развития отношений между Россией и НАТО
Механизмы взаимодействия России и Североатлантического альянса были созданы по инициативе экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. Об этом заявил президент России Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину. Соответствующий фрагмент журналист опубликовал в Telegram-канале. «Он был инициатором развития...
12 июня 2023
Путин назвал невосполнимой потерей кончину Берлускони
Смерть бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони — это невосполнимая потеря и большое горе, заявил 12 июня президент России Владимир Путин в телеграмме итальянскому коллеге Серджо Маттарелле. Российский лидер выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося итальянского...
12 июня 2023
Итальянские СМИ назвали вероятную причину смерти Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони перед смертью страдал из-за миеломоноцитарного лейкоза, сообщила 12 июня газета La Repubblica. «Показатели Берлускони, госпитализированного с прошлой пятницы, связанные с хроническим миеломоноцитарным лейкозом, от которого он страдал в течение...
12 июня 2023
Умер Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии, основатель и лидер партии «Вперёд, Италия!» Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни. Об этом 12 июня сообщила газета Corriere della Sera. «Сильвио Берлускони скончался сегодня в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Бывшему премьеру, лидеру Forza Italia и основателю...
12 июня 2023
Берлускони заявил, что в мире мало считаются с Европой
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что Европа не имеет достаточно влияния в мире и с ней мало кто считается. Своё видеообращение он записал 6 мая из миланской клиники San Raffaele. По мнению политика, Евросоюзу стоит выработать единую военную политику с тесным сотрудничеством...
7 мая 2023
Берлускони заявил, что мало кто в мире считается с Европой
На сегодняшний день в мире мало кто считается с Европой. Об этом 7 мая заявил экс-премьер-министр Италии и основатель партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони в своём видеообращении из больницы «Сан-Раффаэле» в Милане. «Если Китай когда-нибудь решил бы оккупировать Италию, а может быть, и...
7 мая 2023
Corriere della Sera: Берлускони перевели в обычную палату из реанимации
Улучшилось состояние бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, попавшего в больницу с пневмонией на фоне лейкоза. Его перевели из реанимации в обычную палату, сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в больнице Милана, где находится политик. Издание рассказало о...
16 апреля 2023
Лечащий врач Берлускони рассказал о состоянии его здоровья
Лечащий врач экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, говоря о состоянии госпитализированного 86-летнего политика, назвал ситуацию сложной, сообщает агентство ANSA. Руководитель миланской больницы «Сан-Раффаэле» Альберто Дзангрилло выразил спокойствие, прежде всего потому, что делается все возможное...
8 апреля 2023
Глава МИД Италии рассказал о состоянии госпитализированного Берлускони
Госпитализированный три дня назад экс-премьер Италии Сильвио Берлускони чувствует себя хорошо. Об этом 8 апреля сообщил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в эфире канала Sky TG24. «Я говорил с членами семьи, врачами и Мартой Фашиной [спутница экс-премьера]. Берлускони...
8 апреля 2023