Рим, 13 июня, 2023, 00:51 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

paz.ca Сильвио Берлускони

«Выражаю свои соболезнования семье, итальянскому правительству и итальянскому народу», — сказал генсек ООН на пресс-конференции в понедельник, 12 июня.

О кончине Сильвио Берлускони в понедельник сообщило итальянское издание Corriere della Sera. По информации источника, экс-премьер скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане, где до этого он пробыл 45 дней из-за пневмонии и лейкемии.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин также выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося итальянского политика. В телеграмме итальянскому коллеге Серджо Маттарелле глава российского государства назвал смерть Берлускони невосполнимой потерей и отметил, что с его именем связаны важнейшие события в новейшей истории Италии.