Милан, Италия, 7 мая, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что Европа не имеет достаточно влияния в мире и с ней мало кто считается. Своё видеообращение он записал 6 мая из миланской клиники San Raffaele.

Mario Cartelli/Global Look Press Сильвио Берлускони

По мнению политика, Евросоюзу стоит выработать единую военную политику с тесным сотрудничеством армий всех стран и совместными силами быстрого реагирования. Берлускони аргументировал мысль утрированным примером о гипотетическом конфликте.

«Если Китай однажды решит оккупировать Италию и, может быть, какую-нибудь другую европейскую страну, мы совершенно не знали бы, как с этим бороться», — сказал он.

Политик пошутил, что лучшее, что можно было бы сделать в такой ситуации, это «пойти в школу, чтобы изучать китайский язык».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Берлускони госпитализировали 5 апреля. Перед этим он пожаловался на боли и прошёл обследование. У политика выявили заболевание крови — лейкемию, что для его возраста не является редкостью. Позднее Берлускони перевели из реанимации в обычную палату, так как он хорошо реагировал на терапию.