Рим, 6 июля, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Письмо бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, в котором он распорядился своим состоянием на случай смерти, опубликовано 6 июля итальянскими СМИ.

paz.ca Сильвио Берлускони

Политик готовился лечь в клинику «Сан-Раффаэле» в связи с выявлением лейкемии, и 22 января 2022 года составил завещание. В рукописном письме он обратился к детям: Марине, Пьеру Сильвио, Барбаре и Элеоноре.

«Если я не вернусь, пожалуйста, примите к сведению следующее. Из вашего наследства всего моего имущества вы должны зарезервировать эти пожертвования», — указал Берлускони в послании.

Ниже он поручил выплатить своему брату Паоло €100 млн, своей последней возлюбленной Марте Фашине — €100 млн, своему близкому другу, бывшему сенатору Марчелло Дель Утри — €30 млн.

Берлускони пояснил, что так он выразит любовь, которую испытывал к ним, и признательность за ту любовь, которую они проявляли к нему.

У Берлускони в двух официальных браках родилось пятеро детей. В 2020 году пресса сообщила о его новой невесте — 30-летней Марте Фашине, депутату основанной политиком партии «Вперёд, Италия». В следующем году у пары состоялась символическая свадьба.

Как сообщало ИА Регнум, Сильвио Берлускони скончался 12 июня 2023 года в возрасте 86 лет, через три дня после очередной госпитализации. Политик проходил курс химиотерапии, на фоне лейкемии у него выявили пневмонию.